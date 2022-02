Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Ladenburger Ärztin und Kreisrätin der Grünen, Dr. Ursula Schmollinger, bereiten die nicht angemeldeten sogenannten "Montagsspaziergänge" zunehmend Sorgen. Sie ist fassungslos davon, dass die "Montagsspaziergänger" in Ladenburg die Corona-Vorgaben des Landes bewusst missachten können. Auch am vergangenen Montag liefen in Ladenburg wieder um die 100 sogenannte "Spaziergänger" durch die Stadt. Ein Zeichen dagegen setzten auf dem Marktplatz bei einer angemeldeten Demo rund 100 Menschen mit einer Menschenkette um den Marienbrunnen. Dabei waren auch der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny und Bürgermeister Stefan Schmutz.

Die Stadträtin der Grünen und Mitorganisatorin der Demo "Ladenburg verbindet", Jenny Zimmermann, sagte der RNZ, dass die bisher vorgeschriebene Kontaktverfolgung der Grund war, weshalb die Veranstaltung am vorherigen Montag ausfallen musste. "Diese Vorgabe hätten wir nicht umsetzen können", meinte Zimmermann, die den Schritt der Behörde ebenfalls begrüßte.

Auch Markus Bündig, der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins war erleichtert. Im Gegensatz zu den "Montagsspaziergängern" halte sich das Aktionsbündnis "Ladenburg verbindet" an die Vorgaben der Behörden. Das Demokratieverständnis der "Spaziergänger" spricht für Bündig Bände. "Das sind eben egoistisch denkende Menschen, die nicht verstehen wollen, dass sie mit ihrer Impfverweigerung der Gesellschaft schaden. Sie nehmen ganz bewusst in Kauf, dass der Schritt in die Normalität nicht erfolgen kann", sagte Bündig. Er kündigte ebenso wie der ehemalige Landtagsabgeordnete und SPD-Stadtrat Gerhard Kleinböck an, weiterhin Flagge zu zeigen. Denn diese "Montagsspaziergänge" seien eine Provokation für alle Menschen, die sich an demokratische Regeln halten.

Krankheitsbedingt musste der ursprünglich geplante musikalische Beitrag von Jo Weiss ausfallen. Deswegen stand die Rede von Thomas Pilz im Mittelpunkt der Demonstration. Wer mit Nazis spaziere, habe nichts kapiert, sagte Pilz, der Mitglied des Organisationsteams ist. Er betonte in seiner Rede – gerade als einige der "Spaziergänger" am Alten Rathaus vorbeiliefen - dass es keine Verschwörung gibt. Die Ergebnisse der Wissenschaft seien alle einsehbar. "Es gibt keine dunklen Mächte, die die Politik steuern." Der Redner kritisierte den "Ego-Trip", den die Impfgegner mit ihren Aktionen aufzeigten. Die Freiheit des Einzelnen habe dann Grenzen, wenn die Allgemeinheit darunter leiden müsse. Pilz wollte nicht beschönigen, dass Menschen auch Fehler machen, das treffe ebenso auf die Politik zu, sagte er. Er hätte sich gewünscht, dass auf manche politische Fehleinschätzung, die gemacht wurde, eine Entschuldigung folgt. In seiner Rede rief er dazu auf, Streitgespräche auf einer vernünftigen Ebene zu führen.

Es war dem Aktionsbündnis bei seiner zweiten Menschenkette wichtig, an die Opfer der Pandemie zu erinnern. Und er dankte den Menschen, die sich in bewundernswerter Weise in den Dienst ihrer Mitmenschen stellen, etwa Pflege- und Krankenhauspersonal.

In seinem Grußwort, das der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny an "die Mehrheitsgesellschaft" richtete, dankte der Politiker allen verantwortungsbewussten Zeitgenossen, die die erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie mittragen. Die Unvernünftigen wie die Montagsspaziergänger treffen mit ihren Aktionen gerade diejenigen, die besonderen Schutz brauchen, meinte Cuny. Und dies sind für den Familienvater gerade die Kinder, die in der Pandemie einen schweren Rucksack zu tragen haben. Cuny betonte, wenn die Impfquote höher wäre, wäre die Normalität längst eingekehrt.

Auch Bürgermeister Stefan Schmutz, reihte sich wieder in die Menschenkette ein. "Diese Aktion ist für mich keine Eintagsfliege, daher bin ich erneut dabei", sagte er. Er habe zuletzt einige Schreiben von Impfgegnern erhalten, die sich als Bürger zweiter Klasse abgestempelt fühlen. "Ich setzte auf den Dialog, daher spreche ich mit den Impfkritikern", so Schmutz, der selbst immer wieder betont, dass sich die Menschen impfen lassen sollen.