Das neue BUND-Vorstandsteam in Ladenburg. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) Wenn eine Landesvorsitzende zur Leitung einer Sitzung eines Ortsvereins eingeladen wird, dann wohl aus triftigem Grund. So war es bei der Ladenburger BUND-Gruppe, durch die Sylvia Pilarsky-Grosch führte. Der langjährige Leiter der Gruppe, Alexander Spangenberg, suchte altersbedingt und aus privaten Gründen eine Nachfolge. "Die Art und Weise, wie der Wechsel stattfand und die Vorwürfe, haben mir überhaupt nicht gefallen", sagte er aber nach der Versammlung.

Bereits im Vorfeld warb die sogenannte "Revit-Gruppe" für den Führungswechsel. Das große Potenzial der BUND-Gruppe werde nicht ausgeschöpft, es brauche neuen Elan, und die Gruppe wünschte sich einen teamorientierten Führungsstil. "Demokratisch erarbeitete Beschlüsse müssten konsequent umgesetzt werden", steht in einem Flyer, den die Gruppe an alle 160 Mitglieder im Vorfeld der Versammlung verschickte. Die Revit-Gruppe stellte gleich das Kandidatenteam vor, das die alte Vorstandschaft ablösen sollte. Die 50 anwesenden Mitglieder – so viele wie noch nie bei einer Jahreshauptversammlung der BUND-Ortsgruppe – stimmten dem Konzept der Revit-Gruppe mit großer Mehrheit zu und wählten Gabi Lux zur neuen Vorsitzenden. Spangenberg betonte, dass er dem neuen Führungsteam viel Erfolg wünsche.

Hintergrund Vorsitzende und Schriftführerin: Gabi Lux. Stellvertretende Vorsitzende: Petra Göhring. Schatzmeister: Andreas Lux. Beisitzer Biotopvernetzung: Peter Petersen. Beisitzer [+] Lesen Sie mehr Vorsitzende und Schriftführerin: Gabi Lux. Stellvertretende Vorsitzende: Petra Göhring. Schatzmeister: Andreas Lux. Beisitzer Biotopvernetzung: Peter Petersen. Beisitzer Jugendarbeit: Victor Lehrian. Beisitzer Schulprojekte: Karin Luthringhausen. Beisitzer BUND-Garten: Jenny Robinson-Haigh. Beisitzer Bacherlebnisstation: Jeff Haigh.

Dass es beim BUND im Gebälk knirscht, zeigte sich bereits daran, dass der stellvertretende Vorsitzende und Biberbeauftragte Dietrich Nährig sein Amt vor Monaten vorzeitig zur Verfügung stellte. "Ich fand es nicht akzeptabel, dass sich beim BUND eine Parallelgruppe gebildet hat, die ihre Aktivitäten mit der Vorstandschaft nicht abgestimmt hat", kritisierte er. Karin Luthringhausen aber auch Hermann Wahl widersprachen diesem Vorwurf: "Wir haben über alle Aktionen informiert und transparent darüber berichtet – auch in der Presse."

In den vergangenen Jahren war Spangenberg das Gesicht der Ladenburger BUND-Gruppe. Als sich kein Kassierer fand, übernahm er kurzerhand auch diese Aufgabe. Er organisierte die Belegung der Bacherlebnisstation, die er mit aufgebaut hatte und die stets eine Herzenssache für ihn war. Für die Arbeit der Ortsgruppe gab es von der Sitzungsleiterin und Landesvorsitzenden viel Lob. "Hier wurde herausragende Arbeit geleistet. Nun geht eine Ära zu Ende", sagte Pilarsky-Grosch. Sie verstand es immer wieder, die aufkommenden Emotionen zu kanalisieren.

Kritik gab es von der Kassenprüferin Lux an der Kassenführung Spangenbergs. Das Vereinsvermögen von 23.000 Euro ist beachtlich, aber einige Buchungsvorgänge konnte Lux nicht nachvollziehen. Auch fehlende Verträge für die Vermietung der Bacherlebnisstation machten die Kassenprüfung nicht einfach. Eine Misswirtschaft stand zwar nie im Raum, aber Lux weigerte sich, den Kassenprüfungsbericht zu unterschreiben. Sie beantragte eine separate Entlastung des Vorstandsteams. Mit dessen Entlastung hatte die Versammlung keine Probleme – dem Kassier Spangenberg wurde allerdings die Entlastung mehrheitlich verweigert. Diese Vorgehensweise störte den Ex-Vorsitzenden, der bei den Bareinzahlungen sogar mehr überwiesen habe als eingenommen wurde. Er erklärte, dass er wegen einer Schlamperei des Geldinstituts viele Monate keinen Zugriff auf das Vereinskonto hatte und Rechnungen von seinem Privatkonto bezahlte. Lux bescheinigte, dass diese Buchungen alle korrekt abliefen und nachvollziehbar sind. Auch der Landesverband sah keine Veranlassung den Kassenbericht anzuzweifeln, bestätigte in der anschließenden Diskussion die BUND-Landesvorsitzende.

Die Neuwahlen leitete das langjährige Mitglied Martin Ziegler. Mit dem Neustart sollte das Potenzial der BUND-Gruppe wieder reaktiviert werden. Lux erklärte sich bereit, mit dem neuen Vorstandsteam Führungsverantwortung übernehmen zu wollen. In geheimer Wahl erhielten alle Vorstandsmitglieder klare Stimmenergebnisse.