Von Silke Beckmann

Ladenburg. Die Altersstruktur der Bevölkerung in Deutschland befindet sich im Wandel. Inwieweit sich die Alterung innerhalb der nächsten Jahrzehnte hierzulande voraussichtlich verstärkt, zeigte die 14. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, deren Ergebnis das Statistische Bundesamt im Juni vorstellte. Der Anteil der Generation 67 plus, der aktuell 19 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht, steigt bis zum Jahr 2030 auf 23 Prozent und wird 2040 sogar 26 Prozent ausmachen.

In Ladenburg wird die ältere Generation seit langem in den Fokus genommen: Bereits 1995 wurde die AG Senioren gegründet, ein Zusammenschluss jener Einrichtungen, die in Ladenburg etwas mit Senioren zu tun haben, mit Mitgliedern von Aktiv 3 bis hin zum Seniorenbüro im Rathaus unter der Leitung von Birgit Haltrich. "Koordination" nennt der evangelische Diakon Thomas Pilz die Grundintention bei der AG-Gründung: "Wer macht was, wer ist wofür zuständig und wie kann man voneinander profitieren?" Die Veranstaltungen speziell für Senioren etwa wurden dahingehend koordiniert, dass es nicht zu Terminkollisionen kommt. Sie finden sich zusammengefasst in einem Flyer, der unter anderem in Rathaus und Stadtinformation, Stadtbibliothek und VHS ausliegt.

Auch die sogenannten Stadtkonferenzen haben bereits Einiges bewirkt - kontinuierlich wurde am Thema Barrierefreiheit gearbeitet und viel umgesetzt, es gibt seniorenfreundliche Bänke, und es wurden Listen erstellt mit Adressen für kostengünstige Mittagstische und einen Lebensmittel-Lieferservice, der vielfach genutzt werde, wie AG-Sprecherin Regina Dietrich berichtet. Auch diese Listen finden sich in öffentlichen Einrichtungen. Sinnvoll wäre, diese online zu stellen, finden auch Dietrich und Pilz: Eine einfach und übersichtlich gestaltete Homepage für senioren-relevante Belange schwebt ihnen schon seit Längerem vor. Auf dieser Plattform könnte auch jene Börse wiederbelebt werden, auf der sich ehrenamtliche Helfer und Unterstützungssuchende finden können. Ähnliches war schon einmal in Angriff genommen worden, hatte aber nur sehr geringe Resonanz. Demografischer Wandel und Teilhabe an Digitalisierung gehören jedoch zu den großen Zukunftsthemen, erklärt Pilz; dies habe sich auch aus dem sogenannten Altenbericht der Bundesregierung herauskristallisiert. Zu den weiteren AG-Vorhaben gehört aktuell die Einladung von Vereinen und Gruppierungen, um auch aus diesen Reihen Angebote für Ältere herauszufiltern.

Regelmäßige gemeinsame Veranstaltungen der AG Senioren sind die Reihe "Fit im Alter", die jeweils im Mai im Glashaus stattfindet, sowie die Teilnahme am Europäischen Filmfestival der Generationen. Dieses Mal läuft es vom 17. Oktober bis 11. November und wartet mit 250 Filmveranstaltungen an 150 Orten in Deutschland auf. Präsentiert werden aktuelle deutsche und internationale Spiel- und Dokumentarfilme über das Alter, das Älterwerden und den demografischen Wandel. Zum Konzept gehören Publikumsgespräche im Anschluss - der Film dient quasi als Medium, um ins Gespräch zu kommen, den Dialog der Generationen zu unterstützen und letztlich die Bereitschaft für bürgerschaftliches Engagement zu fördern.

Am 23. und 25. Oktober gehört auch Ladenburg zu den Austragungsorten, der Eintritt ist jeweils frei. So wird am Mittwoch, 23. Oktober, im Evangelischen Gemeindehaus mit der aus Schweden stammenden Komödie "Britt-Marie war hier" der meistgezeigte Film des diesjährigen Festivals präsentiert. Der Film, in dem die Protagonistin mit über 60 Jahren einen völligen Neustart wagt, indem sie eine Jugendfußballmannschaft übernimmt, beginnt um 16 Uhr; bereits um 15 Uhr startet der Nachmittag mit Kaffee und Kuchen. Abschließend können Besucher mit Vertretern der AG Senioren ins Gespräch kommen.

Am Freitag, 25. Oktober, beherrscht um 19 Uhr im Domhof mit "Hinter den Wolken" eine Hommage an die Liebe in jedem Alter das Leinwand-Geschehen: Ein halbes Jahrhundert nach dem Ende ihrer Jugendliebe entdecken zwei verwitwete Menschen ihre Gefühle wieder füreinander - worauf zunächst nicht alle Familienmitglieder mit Verständnis reagieren. Für die anschließende Diskussion hat sich Gabriele Ensink vom Institut für Gerontologie in Heidelberg angesagt.

Die Stadt ist nicht nur Mitveranstalter des Festivals, sondern lädt nun auch gemeinsam mit der AG Senioren zur Ü70-Party ein, die Bürgermeister Stefan Schmutz bereits in Aussicht gestellt hatte. Unter dem forschen Motto "Rock mit Stock" wird am Sonntag, 27. Oktober, ab 15 Uhr im Café Antique, Lustgartenstraße 6, gefeiert. Wer Jahrgang 1949 oder älter ist, kann sich auf Kaffee, Kuchen und Cocktails freuen und tanzen, denn die "Freddy Wonder Combo" ist mit von der Partie. Der Eintritt ist frei, wer nicht mobil ist, kann den Shuttleservice in Anspruch nehmen. Shuttlewünsche nimmt Stadtmarketing-Beauftragte Claudia Döhner unter 0 62 03/ 7 01 04 entgegen.