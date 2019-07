Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Fahrrad-Tourismus boomt, auch in Ladenburg. Die Stadt ist oft ein Etappenort für Radler, die über Heddesheim, Weinheim oder Viernheim nach Heppenheim fahren wollen. Viele Gäste bewundern zuvor den Marktplatz mit den gepflegten Fachwerkhäusern, besuchen Gaststätten und Restaurants und machen sich dann weiter auf den Weg. Entweder schalten sie ihr Navigationsgerät ein, oder sie folgen der offiziellen Radwegebeschilderung Richtung Norden. Die Reise führt dann durch die Schul- und Kurzgewannstraße über einen Feldweg nach Heddesheim. Zumindest theoretisch.

Wegen der Bauarbeiten in der Nordstadt ist der Radweg am Ende der Kurzgewannstraße nämlich gesperrt. Radtouristen können zwar eine im typischen Beamtendeutsch verfasste Pressemitteilung lesen, um zu erfahren, warum der Weg gesperrt ist. Das Wichtigste erfahren sie aber nicht: "Die Gäste interessiert doch am meisten, wo die Ausweichroute ist, und wie sie Richtung Norden kommen", sagt Peter Maier aus Neuzeilsheim. Das aber steht dort nicht.

Maier ist sauer auf die Stadtverwaltung, weil im Rathaus keiner reagiere. Mehrfach habe er das Ärgernis schon dem Stadtbauamt gemeldet, bisher ohne Erfolg. "Der Aufwand wäre überschaubar", sagt Maier, " man muss nur wenige Hinweisschilder aufstellen und das Problem wäre gelöst."

Maier kennt sich aus, er war einmal Gemeindevollzugsbeamter. Und so hat er auch schon eine Lösung für das Radproblem parat: Vor der Absperrung müssten die Radfahrer von der Kurzgewannstraße links in den Alemannenweg geleitet werden, an der Arztpraxis an der Kreuzung Zehntstraße dann rechts abbiegen in den Feldweg, der nach einer Biegung direkt nach Neuzeilsheim und Heddesheim führt.

Das hat Maier auch schon vielen Radfahrern so erklärt, die plötzlich nicht mehr weiter wussten. "Am Pfingstwochen-Ende war hier die Hölle los", sagt er, "die radfahrenden Gäste haben richtig geschimpft, weil sie letztendlich nicht wussten, wie die Streckenführung weiter verläuft."

An der Absperrung bestätigt ein Ehepaar aus Kiel, das seit ein paar Tagen den Wohnmobilplatz in Ladenburg nutzt, das Ärgernis. "Wir haben erfahren, dass es in Heddesheim einen Badesee gibt und daher machten wir uns mit unseren Fahrrädern auf den Weg dorthin", erzählten sie. "Wir haben den Weg nach Heddesheim beim ersten Mal nicht gefunden und sind wieder zurückgefahren." Am nächsten Tag, so erzählt die Frau, haben sie dann von der Ausweichroute erfahren. "Fahrradfreundlich sieht anders aus", sagt das Ehepaar. Die Probleme der Gäste aus Norddeutschland kann Anwohner Daniel Schäfer nachvollziehen. Er wohnt mit seiner Familie am Ende der Kurzgewannstraße direkt an der Absperrung. Mindestens 60 Radfahrern habe er in den vergangenen vier Wochen erklärt, wie sie die Absperrung legal umfahren können. "Die waren zum einen dankbar, dass wir ihnen den Weg wiesen. Andererseits waren sie aber sauer über die Informationspolitik. Radfahrer wollen fahren und nicht ahnungslos vor einer Absperrung stehen", sagt Schäfer.

Kürzlich habe das Stadtbauamt zwar besagte Pressemitteilung an der Absperrung angebracht, aber die sei "völlig ungeeignet und nicht praxisorientiert", so Schäfer. Auch seine Frau Nora Honsel muss immer wieder erklären, dass es an ihrem Anwesen nicht weitergeht. Nicht wenige Radfahrer fahren durch den Garten des Ehepaars, um über Baustellenwege zur rund 300 Meter entfernten zweiten Absperrung zu gelangen. "Die Rücksichtslosigkeit ist verblüffend", meinte Schäfer, der allerdings auch Verständnis hat, dass ratlose Radfahrer eben eine Lösung suchen. Auch Schäfer ist verwundert. "Ladenburg präsentiert sich in der Öffentlichkeit gerne als fahrradfreundliche Stadt", meint Schäfer. "Den Worten sollten aber Taten folgen", ergänzte Maier.

Wenig später schwingt sich Peter Maier auf sein Rad, um nach Hause nach Neuzeilsheim zu fahren. Er kennt schließlich den Weg. Zuvor spielt er aber noch einmal den Wegweiser. Eine Familie steht vor der Absperrung und weiß nicht weiter. "Die Straße vor, an der Arztpraxis rechts, immer auf dem Weg bleiben und dann erreichen Sie Neuzeilsheim", erklärte Maier.

Die Stadtverwaltung teilte auf Anfrage der RNZ mit, dass die Sperrung noch bis Ende des Jahres bestehen bleibe. Der Leitungsbau und die geplante Anbindung des Feldweges an die neuen Erschließungsstraßen Neugraben und Langgewannstraße machten das notwendig. Die Verwaltung bedauere zwar, dass durch die Sperrung Unannehmlichkeiten für Radfahrer und Anwohner entstehen. Aber: "Uns sind bisher keine Beschwerden von dieser Stelle bekannt", schreibt Nicole Hoffmann, Referentin des Bürgermeisters.

Man werde den Hinweis der RNZ nun zum Anlass nehmen, zu überprüfen, ob für die verbleibende Zeit der Sperrung eine zusätzliche Beschilderung aufgestellt werden sollte.