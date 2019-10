Rüdiger Wolf war in den vergangenen Jahrzehnten in mehreren Abteilungen als Verwaltungsangestellter mit Führungsaufgaben bei der Stadt Mannheim tätig. Mit seinem Wechsel nach Ladenburg habe er sich einen großen Wunsch erfüllt, sagt er. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Im Leben des neuen Leiters des Ladenburger Ordnungsamtes, Rüdiger Wolf, spielt Schnelligkeit eine große Rolle. Als Feuerwehrmann muss er schnell am Einsatzort sein, in seiner Freizeit genießt er die Geschwindigkeit auf seinem Motorrad - und bei der Arbeit will er anstehende Aufgaben und Probleme möglichst schnell erledigen.

Nach der überraschenden Kündigung von Thomas Müller, der das Ladenburger Rathaus nach nur 14 Monaten wieder verließ, hatte Wolf die Chance, sich auf "seinen Traumjob" zu bewerben. Hier könne er alles umsetzen, was er in seinem bisherigen beruflichen Leben schon verantwortet hat, sagt er. Wolf war in mehreren Abteilungen als Verwaltungsangestellter mit Führungsaufgaben bei der Stadt Mannheim tätig. Er war Leiter der Bußgeldbehörde, Teamleiter für den fließenden und ruhenden Verkehr, Bürgerdienstleiter in Mannheim-Neckarau und Leiter der Ortspolizeibehörde.

Als Bezirksleiter der Bürgerdienste war er verantwortlich für 120 Mitarbeiter. In seiner beruflichen Vita steht außerdem die Leitung der Pass- und Meldebehörde sowie Standesbeamter. Insgesamt hat Wolf 35 Jahre für die Stadt Mannheim gearbeitet, mit dem Wechsel nach Ladenburg habe er sich nun einen "großen Wunsch" erfüllt.

All seine beruflichen Erfahrungen könne er hier einbringen, sagt der Vater zweier Söhne, der mit seiner Frau in Mannheim-Friedrichsfeld wohnt. Dort ist er bei der Freiwilligen Feuerwehr. Der Oberbrandmeister will sich auch in Ladenburg bei der Freiwilligen Feuerwehr einbringen. Für den Tageseinsatz fehlen bekanntlich Einsatzkräfte, Wolf dürfte hier eine große Hilfe werden. Am 1. Oktober hat er die Leitung des Ordnungsamts übernommen, derzeit ist er dabei, sich einen Gesamteindruck über sein zukünftiges Betätigungsfeld zu machen. Mit konkreten Verbesserungsvorschlägen hält er sich noch zurück. Er weiß aber, dass das Thema Verkehr und besonders die Parkplatzsituation in der Altstadt Brennpunktthemen sind. In den Zuständigkeitsbereich des neuen Amtsleiters fällt zudem das Flüchtlingswesen, das ganz allgemein für jede Kommune eine große Herausforderung ist.

Wolf hat in Ladenburg aber schon viele positive Dinge registriert. Im Vergleich zu Mannheim sei Ladenburg doch eine saubere Stadt, sagt er, aber auch auf diesem Gebiet müsse er zunächst noch tiefere Eindrücke sammeln. Gut würde das neu geschaffene Bürgerbüro funktionieren und das Thema Gemeindevollzugsdienst stimme ihn hoffnungsfroh, denn er spüre ein bürgerfreundliches Miteinander.

Bürgermeister Stefan Schmutz ergänzte zum Thema Kontrollen, dass Ladenburg noch nie so gut aufgestellt gewesen sei wie jetzt. Kürzlich wurden mit den beiden Gemeindevollzugsbeamten Sascha Lösch und Hans Peter Wey zwei neue Mitarbeiter eingestellt. Denen bescheinigte Schmutz das erforderliche Fingerspitzengefühl, das man für solch einen Beruf benötige.

Sehr geärgert habe sich Schmutz in diesem Zusammenhang über die Vorwürfe eines Vertreters des ASV Ladenburg, der der Stadt unterstellt hatte, den ehrenamtlichen Einsatz der Vereinsmitglieder zu behindern. Ein Vollzugsbeamter habe beim Aufbau eines Altstadtfeststandes ein Knöllchen verteilt, hieß es. Nachdem der Mitarbeiter aus dem Urlaub zurückgekommen war, wurde der Sachverhalt im Rathaus geklärt. Jetzt schildert Schmutz eine völlig andere Sichtweise als der ASV-Vertreter. Niemand habe beim Standaufbau einen Strafzettel erhalten, sagt der Bürgermeister. "Geärgert haben mich die haltlosen Vorwürfe schon."

Gerne hätte die RNZ gemeinsam mit dem neuen Ordnungsamtsleiter auch die beiden neuen Gemeindevollzugsbeamten präsentiert. Die wollten sich aber nicht der Presse vorstellen. "Aus Datenschutzgründen haben wir dies zu respektieren", meinte Schmutz.