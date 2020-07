Von Axel Sturm

Ladenburg. Wenn zwei Künstlerinnen mit viel Gefühl aus zwei unterschiedlichen Kulturkreisen ein gemeinsames Konzert geben, dann ist Abwechslung garantiert. Dies war zweifelsohne beim Konzert von Zélia Fonseca und Jutta Gückel der Fall, die am Freitagabend die Veranstaltungssaison im Glashaus des Reinhold-Schulz-Waldparks eröffneten.

"Endlich geht es wieder los; wir von der Glashaus-Initiative haben uns gut vorbereitet", begrüßte die rührige Vorsitzende des Vereins, Hanna Fuchs-Brecht, das Publikum. Diesem versprach sie einen abwechslungsreichen Abend. Und so kam es auch: Die Zuschauer erlebten zwei Künstlerinnen, die mit ausdrucksstarken und einfühlsamen Liedbeiträgen glänzten. In verschiedenen Sprachen und Rhythmen tauchten die Sängerinnen tief in die Musik ihrer Länder ein und erzählten von der Gemeinsamkeit und den Unterschieden der brasilianischen und deutschen Kultur.

Außergewöhnlich vielfältig ist das Gitarrenspiel der brasilianischen Künstlerin Zélia Fonseca, die am Ritt auf den Saiten sichtlich Freude hatte. Das Duo wurde am Freitag von Angela Frontera am Schlagzeug unterstützt. Denn eines ist klar: Brasilianische Musik und Percussion gehören einfach zusammen.

In "normalen" Zeiten werden Besucher bei einem Konzert dieser Konstellation spätestens nach drei Songs zum Mittanzen aufgefordert. Das ist während der Corona-Pandemie allerdings nicht möglich, zumal der Veranstalter dafür verantwortlich ist, dass das beim Ordnungsamt eingereichte Hygienekonzept auch lückenlos umgesetzt wird. Darauf hatte die Veranstaltungsbeauftragte der Initiative, Jenny Haigh, ein wachsames Auge, denn das Eröffnungskonzert mit 70 Gästen soll schließlich nicht das einzige in der Veranstaltungssaison bleiben.

Bereits am 26. Juli tritt im Glashaus die Gruppe "Nativa Brasileira" auf, die längst zu den Stammgästen zählt. Wegen der Pandemie tritt die Gruppe in kleiner Besetzung auf, und auch dabei gilt: Die Tanzfläche ist gesperrt.

Dennoch war der erste Live-Gig nach vier Monaten am Freitag ein großes Fest für die Sängerinnen: "Danke, dass ihr gekommen seid; wir werden alles geben", betonten Fonseca und Gückel.

Die Kraft der Melancholie war in den ersten Liedbeiträgen zu spüren. Viel Gefühl in der Stimme hat die in der Region bekannte Sängerin Jutta Gückel, die einige Jahre Dozentin an der Pop-Akademie in Mannheim war.

Tanzen war zwar nicht erlaubt, aber wer sich auf die Musik konzentrierte, die Augen schloss und die subtropischen Temperaturen des Glashauses auf sich wirken ließ, fühlte sich in eine brasilianische Bar nach Rio versetzt, in der zum einen Lebensfreude herrscht – aber anderseits die sozialen Ungerechtigkeiten des südamerikanischen Landes musikalisch thematisiert werden.

Viel Unrecht haben die afro-brasilianischen Sklaven erleiden müssen. Ihre verletzten Gefühle und ihre geschundenen Seelen drückten sie mit dem Kampftanz Capoeira aus, der von rhythmischer Musik begleitet wird. Diesen zeigten die beiden Künstlerinnen zwar nicht, aber die Musik zum Protest erzeugte ebenfalls Gänsehaut beim Publikum.

Fonseca ist eine Anhängerin des Maracatu. "Damit drückt man am besten den Rhythmus von Brasilien aus – das geht besser als mit Samba", meinte die Brasilianerin. Dieser Musikstil ist im Nordosten Brasilien beheimatet. Typisch sind die tiefen Klänge der Alaias, die Holztrommeln sowie Rasseln und Shaker. "Beim Tanzen sollte man miteinander verschmelzen, ohne zu sprechen", gab Fonseca einen Tipp rund ums brasilianische Lebensgefühl.

Die positive Resonanz auf das Konzert freute am Ende nicht nur die beiden Künstlerinnen. Auch die Gastgeber von der Glashaus-Initiative waren rundum zufrieden. "Die Kommentare, die ich gehört habe, waren alle positiv; die Konzertbesucher sind glücklich nach Hause gegangen", sagte Vorstandsmitglied Jochen Liebrich der RNZ.

Besonders begrüßt wurde übrigens der langjährige Vereinsvorsitzende Wolfgang Metzer, der mit seiner Frau Ute dem Verein weiterhin die Treue hält.