Ohne Mülleimer: An der Haltestelle Rautenthaler Mühle wurde von der Stadt noch kein Behälter aufgestellt. Foto: Sturm

Von Maren Wagner

Ladenburg. Hier stehen sie, woanders gibt es keine - Mülleimer an den Bushaltestellen in Ladenburg. Das ist nicht immer so gewesen. Wie es früher an den Haltestellen aussah und warum heute nichts mehr ist, wie es einmal war, hat die RNZ versucht herauszufinden. Es ist die Suche nach den fehlenden Abfallbehältern.

Für den Busverkehr in Ladenburg war bis 2009 die damalige Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft (OEG) zuständig, heute Rhein-Neckar-Verkehr (RNV). Das Unternehmen baute auch die Ausstattung in die Haltestellen ein, also Mast, Schild und Mülleimer. Und das überall. Nur die Unterstände für die Fahrgäste waren schon immer Aufgabe der Stadt. Die Verwaltung ließ zudem einige der Haltestellen vom Bauhof reinigen, bei den anderen hielt eine Reinigungsfirma der RNV den Boden sauber und leerte die Mülleimer. Dazu verpflichtet war das Verkehrsunternehmen aber nicht.

Haltestellen-Ausstattung ist in Verordnung geregelt

Welche Leistungen der Buslinienbetreiber erbringen muss, legt die Ausschreibung des Linienbündels fest. Verantwortlich dafür ist der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Noch nie, sagt VRN-Sprecher Axel Thiemann, habe in den Vergabeunterlagen gestanden, dass ein Unternehmen Mülleimer aufstellen oder diese leeren müsse. Die RNV, sagt Thiemann, habe das wohl für die Kommune mitgemacht.

Mit Mülleimer: An der Haltestelle Schwarzkreuzstraße kann der Müll in den aufgestellten Behälter geworfen werden. Foto: Sturm

Auf behördlicher Seite regelt Paragraf 32 der Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), wie eine Haltestelle ausgestattet sein muss. Unter Punkt drei steht, dass "an verkehrsreichen Haltestellen" Behälter angebracht werden müssen, in die benutzte Fahrscheine geworfen werden können. Mülleimer werden also auch hier nicht verlangt.

Im Januar 2010 änderte sich dann die Zuständigkeit für das Linienbündel Ladenburg-Schriesheim. Der Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) gewann die Ausschreibung, ebenso im Dezember 2017. "Als die RNV diese Buslinien in Ladenburg nicht mehr bediente, gingen die Ausstattungsgegenstände an den neuen Verkehrsbetrieb, der die Linien übernommen hat", schreibt die RNV-Pressestelle. Das bedeute, Haltestellenmast, Haltestellenschild, Mülleimer und Pfosten seien kostenlos an den BRN übergeben worden.

Die Mülleimer jedoch wurden irgendwann danach abgebaut. Von wem und wann, darauf gibt es keine Antwort. Auf die Frage nach dem Warum, schreibt die Pressestelle des BRN: "Mülleimer, Unterstände etc. sind Angelegenheit der Städte und Kommunen."

Das bestätigt Bürgermeister Stefan Schmutz. Die Verantwortung für Leerung und Instandhaltung der Mülleimer, sagt er, sei auf die Stadt übergegangen. Fast alle Bushaltestellen seien seitdem mit städtischen Mülleimern ausgestattet worden, sagt Schmutz weiter. Diejenigen, bei denen das noch nicht gemacht wurde, sollen in diesem Jahr folgen.