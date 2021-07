Von Axel Sturm

Ladenburg. Bürgermeister Stefan Schmutz und Kämmerer Daniel Müller erhoben in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats warnend den Finger: Trotz Millionenmehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Ladenburg muss der Haushalt strukturell verändert werden. Dabei spielen wohl auch die Investitionen, die der Bereich Sport in den kommenden Jahren verschlingen wird, eine Rolle.

Finanziell in trockenen Tüchern ist der Bau der neuen Dreifeldsporthalle im Römerstadion, die um die vier Millionen Euro kosten wird. Doch danach kommt es für die Kommune knüppeldick, denn nach der Einweihung der neuen Sporthalle im Römerstadion steht eine Millioneninvestition für die energetische und bauliche Sanierung der Lobdengauhalle an. Die Halle aus den 1970er-Jahren erfüllt die heutigen Energiestandards und Anforderungen längst nicht mehr. Bei Starkregen tropft nicht selten Wasser vom Hallendach, obwohl das Flachdach erst vor einigen Jahren saniert wurde.

Eine kostenintensive Baustelle wird auch das Römerstadion. Die 15 Mannschaften der Fußballer des FV 03 und der LSV müssen sich einen Sportplatz für den Spiel- und Trainingsbetrieb teilen. Die Spielanforderungen erfüllt derzeit aber nur der 2009 eingeweihte Kunstrasenplatz, der dementsprechend stark strapaziert wird. Deswegen wird er von der Heppenheimer Firma PT-Sportplatzsysteme repariert. In den beiden Strafräumen des Spielfelds haben sich vor den Toren Teile der Rasenfläche abgelöst. Die defekten Kunstrasenteile wurden am Mittwochmorgen herausgetrennt. Die neuen Kunstrasenstücke werden eingesetzt und mit einem Spezialkleber befestigt. "Der Platz darf drei Tage nicht betreten werden bis der Kleber ausgehärtet ist", informierten die Sportplatzspezialisten vor Ort. Beim Blick auf das Spielfeld zieht der Firmenmitarbeiter eine eher düstere Bilanz. "Der Platz hat seine besten Zeiten hinter sich", prognostizierte der Experte, dass der Kunstrasen in Ladenburg den Nutzern nicht mehr lange Freude bereiten wird. Länger als 15 Jahre halten die Kunstrasenplätze der alten Generation nur selten.

Doch die Fußballer in Ladenburg haben derzeit keine Alternativen. Der Naturrasenplatz inmitten des Stadions scheint dazuliegen wie der vielbesagte Wembley-Rasen. Doch der Schein trügt. Betritt man das Rasenfeld, wird auch dem Laien schnell klar, dass auf einem solchen Acker keine Fußballspiele stattfinden können. Zahlreiche Löcher bergen Verletzungsgefahr für die Spieler. Zwar versuchte die Verwaltung mehrfach, das Rasenspielfeld zu sanieren, der Erfolg blieb aber aus.

Auch in die Sanierung des Rasenspielfelds Ost wurden schon Zehntausende Euro investiert. Auch hier dasselbe Spiel: Der Platz ist für Rundenspiele unbespielbar, und lediglich die jüngsten Kicker können auf einer Spielhälfte trainieren. Die Rasenoberfläche lässt sich ohne Mühe mit den Händen abheben, und das Fazit der Vereinsverantwortlichen der beiden Fußballvereine ist deutlich: Auch der Rasenplatz Ost ist unbespielbar.

Während die Erneuerung eines Kunstrasenplatzes um die 500.000 Euro kostet, müssen für die Sanierung eines Naturrasens mindestens 250.000 Euro veranschlagt werden. Wenn der Rasenunterbau und das Drainagesystem noch erneuert werden müssen, erhöhen sich die Investitionskosten schnell um das doppelte. Um die drei Sportplätze im Römerstadion wieder vollständig in Takt zu bringen, werden in den nächsten Jahren hohe Beträge auf die Stadt zukommen.

Das ist sicher auch ein Grund dafür, dass die Vereine nun auch in der Römerstadt für die Nutzung der Hallen etwas zahlen müssen. Doch das wird sicher nicht die einzige "Strukturveränderung" bei den Finanzen, die die Verwaltung einfordert. Denn neben dem Sport müssen auch Millionensummen in die Bildung, in die Betreuungsangebote, in den Umweltschutz, in die Verkehrsprojekte oder in die Gebäude- und Straßenunterhaltung investiert werden.