Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Ladenburger Polizeiverordnung kennt Christoph Krause als Gemeindevollzugsbediensteter in- und auswendig. Für seine neue Aufgabe muss er ab sofort auch mit dem Betriebsverfassungsgesetz vertraut sein. Denn Krause wurde kürzlich zum Personalratsvorsitzenden der Stadtverwaltung gewählt.

Der alte Personalrat trat bereits im Dezember 2017 geschlossen zurück, nachdem der bisherige Personalratsvorsitzende Stjepan Cukelj als Gerätewart zur Viernheimer Feuerwehr gewechselt war. So stand das Gremium ohne Führung da, und weil von den gewählten Personalräten keiner die Führungsverantwortung übernehmen wollte, wurde eine außerordentliche Neuwahl angesetzt. Der neue Personalrat ist bis März 2019 im Amt, dann finden überall in Baden-Württemberg die regulären Personalratssitzungen statt.

Neun Kandidaten standen auf der Wahlliste, darunter der bisherige Personalrat Christian Dobirr. Der Lehrer an der Musikschule erhielt von den 190 Wahlberechtigten zwar die meisten Stimmen, den Vorsitz wollte er aber nicht übernehmen. Auf dem zweiten Platz landete Christoph Krause, der nun in der konstituierenden Sitzung zum neuen Personalratsvorsitzenden gewählt wurde. Sein Stellvertreter ist Hausmeister Andreas Storz, der sich in der Verwaltung um die Gebäude kümmert, in denen Obdachlose und Flüchtlinge untergebracht sind.

"Ich nehme meine neue Aufgabe sehr ernst und habe daher die Freistellung beantragt", sagt Krause. Das Aufgabengebiet sei sehr umfangreich, und da die Personalratsarbeit für ihn Neuland sei, müsse er sich zunächst intensiv einarbeiten. Der Gemeindevollzugsbedienstete wird drei seiner fünf Wochenarbeitstage für die Vertretung der städtischen Mitarbeiter benötigen. Bürgermeister Stefan Schmutz hat auf den Freistellungsantrag bereits reagiert.

Bei den Haushaltsberatungen kündigte Schmutz an, eine Halbtagsstelle zu besetzen, die sich um die Kontrolle des ruhenden Verkehrs kümmern soll. Dass Krause den Vorsitz des Personalrats übernommen hat, bedeutet nicht, dass Falschparker in Ladenburg ab sofort leichtes Spiel haben. Der Gemeindevollzugsbedienstete wird auch weiterhin Knöllchen verteilen, wenn er seine Rundgänge durch die Stadt macht. Zudem soll sich ja der neue Kollege auf der Halbtagsstelle darum kümmern. "Ich mache mir keine Sorgen, dass in Sachen Verkehrsüberwachung ein Problem entstehen wird", sagt Krause.

Krause und Storz wollen keinen Konfrontationskurs mit Bürgermeister Schmutz fahren. "Wir wollen gut miteinander auskommen, auch wenn wir unterschiedliche Interessen vertreten", sagt Krause. Für sie ist Personalratsarbeit Teamarbeit, und daher wollen sie alle Personalräte in das Alltagsgeschäft einbeziehen. Beide bedauern, dass kein Beamter auf der Wahlliste stand. Denn auch deren Interessen müssen vertreten werden.

Nun bereiten sich Krause und Storz auf ihre Fortbildungen vor. Sie wollen bis März 2019 gute Personalvertreter sein. Und am liebsten auch darüber hinaus.