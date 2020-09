Von Axel Sturm

Ladenburg. Das Thema "Barrierefreiheit" hat für den Ladenburger Bürgermeister Stefan Schmutz einen hohen Stellenwert. In der ersten Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) nach der Sommerpause stellte Schmutz gleich mehrere Projekte vor, die sich mit der Verbesserung der Situation für Rollstuhlfahrer, E-Mobilfahrer und Rollator-Nutzer befasste.

Derzeit finden in Ladenburg wegen Rohrverlegungen an mehreren Stellen Straßenarbeiten statt. Und dort behalte man die geforderten Bordsteinabsenkungen im Auge, die in der ganzen Stadt Schritt für Schritt umgesetzt werden sollen. Auch der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen in der Bahnhofstraße und am Ankerplatz ist im Etat fest eingeplant. Derzeit ist es aber schwierig, Baufirmen zu beauftragen, da fast alle volle Auftragsbücher haben.

In der TA-Sitzung stellte Stadtbaumeister Götz Speyerer auch erste Planungen für den barrierefreien Zugang zur Stadtbibliothek vor. Die Kosten für diese Maßnahme konnten allerdings noch nicht beziffert werden. Diese Investition werde ohnehin erst im Haushalt 2021 abgebildet.

"Ein barrierefreier Zugang zur Stadtbibliothek ist möglich – die Umsetzung ist aber eine Herausforderung", sagte Schmutz bei der Projektpräsentation. Schließlich handele es sich bei dem Gelände vor der Bibliothek um eine sensible Stelle.

Der Blick von der Hauptstraße, hoch zum Lobdengau-Museum ist attraktiv und eines der meist fotografierten Motive in Ladenburg. Stadtbildpfleger Egon Lackner hob daher gleich zu Beginn den Zeigefinger, um darauf hinzuweisen, dass die Wirkung des Ensembles nicht verändert und eine eventuelle Verkleinerung der Sandsteintreppen nicht im Sinne der Stadtbildpflege sein kann.

Eingangs betonte Götz Speyerer, dass Rollstuhlfahrer zwar jetzt schon über den Hintereingang in die Bibliothek gelangen können – aber dieser Weg sei viel zu mühsam. Das Problem sei, dass es gleich zwei Treppen gibt, die Nutzer mit Handicap bei der städtischen Einrichtung überwinden müssten. Der Bau einer Rampe, um die ersten zwei Sandsteinstufen an den dort vorhandenen Säulen zu überwinden, sei kein technisches Problem. Wenn die Betroffenen dann aber am Haupteingang stehen, bildet die dortige Treppe im Vorraum der Bibliothek ein unüberwindbares Hindernis. Der für rollstuhlgerechte Wege vorgeschriebene Steigungswinkel von unter sechs Prozent könnte am Haupteingang nicht umgesetzt werden. Was bleibt, ist ein Rampenzugang zum Seiteneingang, der allerdings drei Richtungswechsel haben wird. Der Geh- und Fahrbelag wird aus Sandsteinplatten sein.

Die TA-Mitglieder waren sich einig, dass die erste Planung von Speyerer viel Charme hat, denn sie steht für eine wirkliche Verbesserung für Bibliotheksnutzer, mit Handicap, und auch das Stadtbild werde durch den Bau von zwei Rampen und die Teilöffnung der dortigen Mauer nicht zu sehr beeinträchtigt.

Stadtbildpfleger Lackner schlug eine Lösung vor, die bereits in den 1970er Jahren bei der Eröffnung der Stadtbibliothek angedacht wurde. Damals war das Thema Barrierefreiheit zwar nicht im Fokus der Öffentlichkeit, aber es gab Überlegungen, für Rollstuhlfahrer einen Zugang auf der Rückseite des Gebäudes, kommend von der Kirchenstraße zu bauen. Dadurch könnte ein Eingriff in das Treppen-Ensemble verhindert werden, meinte Lackner, der um Prüfung dieser Variante bat. Die TA-Mitglieder fanden auch, dass ein Ortstermin für die Entscheidung hilfreich sein könnte. Stadträtin Angelika Gelle (SPD) akzeptierte zwar die Sichtweise des Stadtbildpflegers, aber eine höhere Bedeutung haben für sie die Bedürfnisse der Behinderten. "Unsere Altstadt ist für die Menschen da, die sich dort aufhalten wollen. Umwege sind für Behinderte oft eine Zumutung", meinte Gelle.

Die Verwaltung nahm die Anregungen aus der ersten Vorstellungsrunde mit. In der zweiten Diskussionsrunde sollen die Planungen dann konkreter sein.