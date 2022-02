Von Axel Sturm

Ladenburg. Ernst Peters hat Ladenburgs Zukunftsthemen im Blick. Dazu gehört ebenso die Digitalisierung wie der Kauf des ABB-Geländes durch die Stadtentwicklungsgesellschaft. Der FDP-Einzelstadtrat (Foto: Sturm) ist im Jahresinterview mit der RNZ zuversichtlich, dass der Gemeinderat für die Römerstadt fraktionsübergreifend die richtigen Weichen für die Zukunft stellen kann. Im vergangenen Jahr hatte das Gremium in den Augen des Liberalen genau das schließlich schon bewiesen.

Herr Peters, welche drei Projekte waren für Sie im vergangenen Jahr besonders erfreulich?

Im Jahr 2021 wurden aus meiner Sicht im Gemeinderat viele Entscheidungen gefällt, die gut und zukunftsorientiert für die Entwicklung von Ladenburg sind. Das erfreulichste Projekt war für den FDP-Stadtverband die Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft und der Beschluss, das ABB-Gelände zu kaufen. Dadurch hat Ladenburg die Möglichkeit, das Bindeglied zwischen Kern- und Weststadt maßgeblich gestalten zu können. Ebenfalls sehr erfreulich war die große Beteiligung von Architekturbüros beim Entwurfswettbewerb für die neue Dreifelder-Sporthalle. Ein hervorragender Entwurf wurde prämiert, ausgewählt und in Auftrag gegeben. Dies ist ein wesentlicher Schritt, um den Bau zu verwirklichen. Ein weiteres wichtiges Projekt konnte im letzten Jahr vorangetrieben werden, nämlich der Neubau der Kindergärten in der Nord- und in der Weststadt.

Welche drei Ereignisse haben Ihnen weniger gefallen in 2021?

Im Jahr 2021 gab es keine Geschehnisse, die uns gar nicht gefallen haben. Abgesehen davon, dass Corona immer noch nicht Geschichte ist. Was aber ein bundesweites und kein für Ladenburg spezifisches Problem ist.

Ernst Peters

Angenommen, der Stadt Ladenburg würden zehn Millionen Euro gespendet. Wie würden Sie das Geld verwenden?

Falls Ladenburg in den Genuss eines solchen Geldsegens kommen würde, dann würde ich diesen nicht in ein einzelnes Projekt stecken. Wir haben eine ganze Reihe von Projekten, die den Investitionshaushalt in den nächsten Jahren sehr stark belasten werden, wie der Bau der neuen Sporthalle oder die notwendigen Sanierungen des Römerstadions und der Lobdengauhalle. Die Summe sollte direkt die Liquidität erhöhen, um die Schuldenaufnahme für die geplanten Projekte zu verringern.

Welche drei Zukunftsaufgaben sind die wichtigsten, die Ladenburg stemmen muss?

Erstens: Die Stadtentwicklung muss weiter vorangehen, mit all ihren Facetten. Zweitens: Alle Projekte, die wir anpacken, müssen, bezogen auf den Klimaschutz, nachhaltig sein. Und drittens ist uns das Thema Digitalisierung wichtig. Wir wollen die Nutzung der Digitalisierung in allen Bereichen unserer Stadt voranbringen, zum Beispiel für eine effiziente, bürgernahe Verwaltung und zur Verbesserung der Strukturen in den Bildungseinrichtungen.

Bürgermeister Stefan Schmutz forderte "Strukturveränderungen" im Haushalt. Was sollte sich ändern?

Für mich gibt es hier keine einzelnen Punkte, die man benennen sollte. Die mittelfristige Finanzplanung weist, nach jetzigem Stand, für die Jahre 2023 bis 2025 ein negatives Ergebnis aus. Daher ist es aus meiner Sicht notwendig und zielführend, wenn sich der Gemeinderat auf Schwerpunktthemen für die nächsten Jahre festlegen würde. Eines ist aber klar: Nicht jedes wünschenswerte Projekt wird finanzierbar und umsetzbar sein.

Es fällt auf, dass beim Personal in der städtischen Verwaltung in vielen Bereichen aufgestockt wurde. Tragen Sie diese Entwicklung mit?

Ja. Die für dieses Jahr genehmigten Stellen sind für die vielen vor uns liegenden Aufgaben notwendig. Deshalb trage ich die Stellenerhöhung mit. Wichtig für die Zukunft ist, dass der Aufwand bei Routineaufgaben, wo es geht, durch die Digitalisierung reduziert wird. Damit kann in diesen Bereichen auf eine Wiederbesetzung von Stellen in Zukunft verzichtet werden.

Bürgermeister Stefan Schmutz nannte jüngst Ökologie und Umweltschutz als die zentralen Zukunftsthemen. Was kann in Ladenburg schnell umgesetzt werden?

Ich sehe derzeit keine einzelnen Maßnahmen, die signifikant den Klimaschutz vorantreiben würden und in Ladenburg schnell umgesetzt werden können. Es sind viele Maßnahmen an vielen Stellen, die jeweils ihren Teil zum Klimaschutz beitragen wie zum Beispiel der Umbau der städtischen Gebäude in Richtung Klimaneutralität, die Aufklärung der Einwohnerinnen und Einwohner durch Energieberatungsmaßnahmen oder die Schaffung einer fahrradfreundlicheren Stadt, die den Autoverkehr reduzieren kann.

Glauben Sie an die Umsetzung der Stadtbahn-Schienenanbindung Ladenburgs in Richtung Ilvesheim-Feudenheim?

Das ist kein kurzfristiges Projekt und benötigt einen langen Atem. Wir sollten es dennoch engagiert vorantreiben, da eine Straßenbahnanbindung Teil des Klimaschutzes sein kann.

Träumen soll an dieser Stelle erlaubt sein: Die neue Dreifeld-Sporthalle ist im Jahr 2023 fertig geworden. Die Vereine sind restlos begeistert. Hat die FDP eine Idee, wie die Halle denn heißen könnte?

Mit der Namensgebung für die neue Dreifeld-Sporthalle habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich habe auch keine Präferenz für einen bestimmten Namen. Rechtzeitig vor der endgültigen Fertigstellung sollte aber ein Namenswettbewerb durchgeführt werden, an dem sich dann alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen können.

Wie empfinden Sie die Atmosphäre im Ratsgremium?

Ich empfinde die Atmosphäre als gut, sachlich und konstruktiv. Alle Ratsmitglieder begegnen sich mit gegenseitigem Respekt. Der Austausch untereinander wäre ohne Corona auf jeden Fall aber noch besser.