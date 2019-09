Bis zu 70 000 Besucher, schätzt Bürgermeister Schmutz, waren am sonnigen Fest-Wochenende in Ladenburg unterwegs. Foto: Beckmann

Ladenburg. (skb) "Rundum zufrieden" äußerte sich Bürgermeister Stefan Schmutz über den Verlauf des 28. Altstadtfestes, das nicht zuletzt dank des tollen Wetters überdurchschnittlich gut frequentiert war. Schätzungsweise 60.000 bis 70.000 Besucher seien übers Wochenende verteilt unterwegs gewesen. Die Polizei vermeldete keinerlei besondere Vorkommnisse.

Auch bei den Johannitern fiel die am Sonntagnachmittag gezogene Bilanz positiv aus. Positiv insofern, als man es am Samstag mit nicht einmal 30 Versorgungen zu tun hatte: Unter anderem Kreislaufprobleme, Schnittwunden und fünf "Alkoholsachen" listete Notarzt Alexander Kolz auf; insgesamt sei es "ruhiger als im letzten Jahr" gewesen. "Die Stimmung ist gut - total entspannt", bestätigte Rettungssanitäterin Simone Schick. Der öffentlich wohl am meisten auffallende Einsatz galt Singer-Songwriter "Schartel", der am Sonntag seinen Einsatz in der Gerberstiege abbrechen musste. "Dem jungen Mann ist nach dem ersten Song schwarz vor Augen geworden", berichtete Wolfgang Meer.

Ein dennoch sichtlich erleichterter Bürgermeister dankte Einsatzleiterin Susanne Bergmann und ihrem Team für die "tolle Unterstützung", noch dazu ehrenamtlich, ohne die ein Fest dieser Größenordnung nicht möglich wäre. Die erfreulichen Rückmeldungen fügten sich "als weitere Mosaiksteine in ein perfektes Altstadtfest". Was ihn auch für die in die Organisation eingebundenen Kollegen und für die Vereine freue.

"Daumen hoch" hieß es bei Letzteren quasi durchweg; nicht nur beim Liederkranz war der Umsatz "Bombe", wie es dessen Vizevorsitzender Thomas Neutard auf den Punkt brachte. Ein "sehr gut" war spontane Antwort auf die Frage nach dem Festverlauf, vielfach musste nachgeordert werden, um die kulinarischen Angebote lückenlos aufrechterhalten zu können. "Richtig gut", befand etwa Kleingartenvereinschef Jürgen Weygold am Marktplatz: "Solange die Musik spielt, ist’s gut besucht."

Bei den Landfrauen, die am Standort Küchenhäuschen unzählige selbst gebackene Kuchen verkauft hatten, war ab Sonntagnachmittag die Theke leer: "Wir haben eigens erst um 12.30 Uhr angefangen, damit gerade auch die Kaffeezeit abgedeckt ist", erklärte Inge Fetzer; die Nachfrage starte lange vorher. Im Antoniushof äußerte sich LSV-Chefin Petra Klodt "sehr zufrieden, dass wir ganz viele Besucher bewirten durften" und dabei viele junge, engagierte Helfer mit im Boot waren: "Das ist einfach eine Freude."

Nonstop zu tun hatten auch die Mitglieder des Minigolfclubs; Vorsitzender Frank Weygold hatte sich lediglich über die Parkplatzsituation geärgert, lag allerdings mit der Annahme, die mit Parkausweisen zu nutzende Festwiese sei auch für Vereine reserviert, falsch. Wie Schmutz auf Nachfrage darlegte, sei dieses Areal den Fahrzeugen der Altstadtbewohner und Standbetreiber vorbehalten. Beim ASV hatte man sich im Vorfeld geärgert, als ein während der Aufbauphase am Lustgarten geparktes Helfer-Auto umgehend ein Knöllchen kassierte: "Wer vier Tage lang ehrenamtlich anpackt und gleich einen Strafzettel kriegt, der kommt nicht mehr", empörte sich Herbert Maier. Ansonsten sei es "natürlich super" gewesen, der neue Biergarten habe sich bewährt, und dass die Musik bis Mitternacht habe laufen dürfen, sei ein gutes Zugeständnis gewesen.

Rundum positiv äußerte sich TC-Chef Ralf Große-Wilde am Marktplatz, und das nicht nur den Rekordumsatz betreffend: "Großes Lob an die Stadt Ladenburg für die gute Organisation." Weil kein Autoverkehr störte, habe man viel besser aufbauen können.

Auch weitere Maßnahmen hatten sich laut Verwaltungschef bewährt. Die Zahl der Flohmarktstände sei, entgegen dem Eindruck einiger, die gleiche geblieben, doch aufgrund verstärkter Sicherheitsmaßnahmen habe man die Fülle an neuralgischen Stellen entzerrt - bestes Beispiel sei die Färbergasse. Bewährt hätten sich auch die erstmals aufgebrachten Standmarkierungen, um Konflikte zu minimieren. Dies habe für entspanntere Atmosphäre gesorgt und solle weiterhin so gehandhabt werden. Eine Fortsetzung verdiene auch der Gottesdienst am Sonntagmorgen auf dem Marktplatz: "Mit bestimmt über 200 Besuchern wurde er sehr gut angenommen. Hier wurde Ökumene gelebt", so Schmutz.