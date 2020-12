Ladenburg. (krs) Schon seit einer Weile steht ein Alkoholverbot an einigen Orten in der Römerstadt im Raum, jetzt ist es amtlich. Das Landratsamt hat eine Allgemeinverfügung für die Stadt Ladenburg erlassen.

Diese untersagt den Konsum von Alkohol am Neckartorplatz und den benachbarten Grünflächen, im gesamten Bereich um den Wasserturm – also der öffentlichen Toilette und der Festwiese mit allen Wegen und Sitzmöglichkeiten bis zum Bury-Denkmal inklusive der Treppenabgänge zum Neckar. Ebenso betrifft das Verbot die Grünanlage "Benzpark" zwischen dem Carl-Benz-Haus und der Carl-Benz-Garage sowie die Wege in diesem Bereich. Außerdem gilt die Maskenpflicht nun auch im Bereich des Neckartorplatzes sowie auf den benachbarten Grünflächen, im Umfeld der Zugänge zum Bahnhofsgelände und nach wie vor in Warteschlangen in der Öffentlichkeit sowie auf dem Wochenmarkt.

Die Stadt Ladenburg begründet den Schritt mit zahlreichen Missachtungen der Maskenpflicht und der Abstandsregeln. Die Allgemeinverfügung gilt vorerst bis 31. Januar.