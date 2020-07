Mit einer Hommage an Bob Dylan startete der Weinheimer Kultursommer in seine ungewöhnlichste Saison – und zwar endlich wieder mit einem richtigen (und nicht nur per Internet übertragenen) Konzert im vorderen Schlosshof. Foto: Thomas Veigel

Weinheim. (zg) Die Kultur ist wieder da, auch wenn Corona noch spürbar war beim Auftakt in den Weinheimer Kultursommer am Freitag. Abstandsregeln an der Kasse, Plexiglas, ein Bestuhlungskonzept, das Abstand garantierte – und eine begrenzte Anzahl an Besuchern. Aber es machte Laune, das Eröffnungskonzert des Trios "Zimmerman’s Friends" im vorderen Schlosshof. "Auch für uns ist es nicht leicht und einiges ist noch ein Experiment. Danke, dass Sie uns begleiten, und danke für Ihr Verständnis", so begrüßte Weinheims Pressesprecher Roland Kern die rund 80 Gäste, die sich Tickets für Wiederbeginn des "realen" Kulturlebens nach coronabedingten Monaten der Internet-Konzerte gesichert hatten. Das städtische Kulturbüro, Gunnar Fuchs und sein Team, sorgten gewissenhaft dafür, dass alles mit der Coronaverordnung im Einklang blieb.

Zimmerman’s Friends – das sind die drei erfahrenen Profimusiker Günther "Gag" Geisinger, Bernd Hoffmann und Bernd Windisch. Schon der Name der Band ist eine Hommage an den großen Songwriter und Nobelpreisträger Bob Dylan, der im nächsten Jahr 80 Jahre alt wird. Robert Zimmerman heißt er eigentlich. Seine "Friends" in Weinheim interpretierten ihn und einige seiner musikalischen Weg- und Genrebegleiter lässig und mit viel Gefühl. Die entspannte Show im Sonnenuntergang wurde durch lustige kleine Wortgefechte von "Gag" Geisinger und Bernd Hoffmann gewürzt; es ging um Details der Musikgeschichte.

Viel Lob bekam der neue Ort, denn erstmals trägt das Kulturbüro den Kultursommer im vorderen Schlosshof vor dem mittelalterlichen Trakt des Schlosses aus. Die Atmosphäre wurde von Künstlern und Besuchern sichtlich genossen. Im Weinheimer Kultursommer "Von null auf hundert" gibt es an allen Wochenenden im Juli und August Programm. Meistens sind das Kulturbüro der Stadt oder das Café Central die Veranstalter.

Als Nächstes treten "Dr. Wisebrod’s Swing Boppers" am Freitag, 10. Juli, im Rahmen des Weinheimer Kultursommers im Weinheimer Schlosshof auf. Einen viel beachteten Auftritt hatte die Band vor einem Jahr bei der Fete de la musique vor dem Wirtshaus "Rosengarten".

Die Musiker Wolfgang Mothes, (Klavier, Gesang), Bent Pollak (Schlagzeug, Gesang) und Reginald Blümmel (Kontrabass, Gesang) haben es sich zum Ziel gesetzt, eine Gratwanderung zwischen Swing, Rock’n’Roll, Rhythm ’n’ Blues und Jazz in eigenem Stil zu begehen. "Dr. Wisebrod" (Wolfgang Mothes) will so auch die enge Verwandtschaft dieser Stilrichtungen deutlich werden lassen – daher tauchen Klassiker von Gene Vincent und Eddie Cochran ebenso auf, wie Titel von Nat King Cole oder Frank Sinatra. Das Konzert startet um 20 Uhr im Schlosshof. Karten sind im Vorfeld für zwölf Euro über www.reservix.de erhältlich. Die Besucherzahl ist begrenzt.