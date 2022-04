Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Kündigung des Stadtarchivars Oliver Gülck ist in Ladenburg – besonders bei den geschichtsinteressierten Menschen – aktuell ein großes Thema. Nach 14 Jahren beendet Gülck im September seine Tätigkeit bei der Stadt. Er zog mit der Kündigung die Konsequenzen, weil er mit der Perspektive für das Stadtarchiv nicht einverstanden ist. Betroffen von der Kündigung ist auch der Heimatbund, der mit dem Stadtarchiv schon zahlreiche gemeinsame Ausstellungen organisiert hat. Die RNZ sprach mit der Heimatbund-Vorsitzenden Carola Schuhmann, die die Kündigung des Archivars sehr bedauert.

Frau Schuhmann, was bedeutet die Kündigung für den Heimatbund?

Der Heimatbund bedauert diesen Schritt von Herrn Gülck sehr. Sein Weggang wird ein großer Verlust für Ladenburg sein. Eine der Hauptaufgaben des Heimatbundes ist die Erforschung und Bewahrung der Geschichte Ladenburgs. Unser Verein hat daher auch lange Zeit für die Einrichtung eines Stadtarchivs mit professioneller Leitung gekämpft, unter dem früheren Vorsitzenden Egon Lackner war es dann endlich so weit. Bis dahin hatten sich Mitglieder des Heimatbundes ehrenamtlich um das Archiv– soweit man das überhaupt so nennen konnte – gekümmert. Unter Herrn Gülck hat das Stadtarchiv als Gedächtnis unserer Stadt erheblich an Bedeutung gewonnen, die systematische Erfassung der Archivalien und die jetzt auch mögliche Online-Nutzung vieler Quellen haben wir ihm zu verdanken. Damit wir und auch andere weiterhin das Archiv nutzen, und damit auch noch zu erwartende Zugänge von Archivalien erfasst und nutzbar gemacht werden können, muss die Stelle schnellstmöglich neu besetzt werden. Eine Stadt mit einer so bedeutenden Geschichte kann sich da keine Vakanz leisten, ganz davon abgesehen, dass es auch gesetzliche Verpflichtungen zur Archivierung gibt.

Können Sie den Schritt von Herrn Gülck nachvollziehen?

Ich habe Herrn Gülck als sehr verantwortungsbewussten Menschen kennengelernt. Wenn er seinen Schritt damit begründet, dass er die derzeitige Entwicklung nicht mittragen will, dann hat er sich das gut überlegt.

Wie war die Zusammenarbeit mit Herrn Gülck?

Die Zusammenarbeit des Heimatbundes mit Herrn Gülck war ganz hervorragend und getragen von gegenseitigem Respekt vor der Arbeit des anderen. Er hat sich äußerst gute Kenntnisse über Ladenburg angeeignet, wovon wir profitieren konnten. Denn mit Beginn seiner Tätigkeit in Ladenburg ist er auch Mitglied des Heimatbundes geworden und hat aktiv mitgewirkt, bis heute um Beispiel im Arbeitskreis Stadtgeschichte. Das zeigt auch, dass die Stelle für ihn in Ladenburg mehr als nur ein Job war. Und ich erlebe jetzt auch aufgrund enttäuschter Reaktionen unserer Mitglieder, welche Anerkennung er in Ladenburg genießt.

Sind Projekte gefährdet durch die Kündigung?

Das Jahrbuch 2022 als gemeinsames Projekt von Heimatbund und Stadtarchiv wird erscheinen, das Buch ist bald fertig. Aber bezüglich der nächsten Ausgaben haben wir schon große Sorgen, weil Herr Gülck bisher neben Dr. Erhardt die Hauptarbeit für das Erscheinen dieses Jahrbuches trägt. Und sein fundiertes Wissen, vor allem auch bei der Suche nach Themen, wird uns in Zukunft sicher fehlen. Eine schon konzipierte gemeinsame Ausstellung für nächstes Jahr wird nicht stattfinden können – auch dann nicht, wenn die Nachfolge schnell, was wir hoffen, geklärt werden kann. Denn ein Nachfolger wird Zeit brauchen, um sich einzuarbeiten und noch mehr Zeit, um zu wissen, welche Archivalien für solche Ausstellungen zur Verfügung stehen. Wann es wieder Ausstellungen zur Stadtgeschichte gemeinsam mit dem Stadtarchiv geben wird, ist aktuell schwer zu beurteilen.

Wie sehen Sie die Idee "Haus der Geschichte", die Bürgermeister Stefan Schmutz jüngst in den Ring geworfen hat?

Wir hatten den Bürgermeister zu unserer vorletzten Vorstandssitzung eingeladen, damit er uns seine diesbezüglichen Vorstellungen erläutert, und dann darüber gesprochen. Von einer Umbenennung des Museums halte ich nichts. Das Museum auf den Begriff Stadtgeschichte zu reduzieren, könnte vielleicht die Anziehungskraft für Besucher einschränken. Der Name Lobdengau-Museum ist damals ja bewusst gewählt worden, um der über die Grenzen einer Stadt hinausgehenden Bedeutung Ladenburgs in römischer Zeit, als Hauptort des Lobdengaus, als bischöfliche Nebenresidenz und als Oberamtsstadt gerecht zu werden. Wenn der Bürgermeister aber damit meint, kulturelle Einrichtungen der Stadt stärker zu vernetzen, dann ist das grundsätzlich ein guter Gedanke. Aber da sollte dann keine Einrichtung bei ihrer eigentlichen Aufgabenstellung Einschränkungen erfahren und jede von der anderen Seite auch ihren Nutzen haben, nur dann wird dies gelingen.

Hätte aus Ihrer Sicht die Kündigung verhindert werden können?

Die Kündigung ist jetzt leider erfolgt, damit müssen wir leben. Es ist nicht unsere Aufgabe als Verein, über die Frage der Verhinderung dieser Kündigung zu spekulieren, zumal wir keine Einblicke in interne Vorgänge im Rathaus haben.