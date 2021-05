Corona bremste die Straftäter zwar auf mehreren Deliktfeldern aus, aber trotzdem ist es eine Notiz wert: Die Polizei in Weinheim hat laut Stadtrat und Landtagsabgeordnetem Uli Sckerl das beste Ergebnis seit 1984 erzielt. Foto: Dorn

Weinheim. (cis) Die Straftaten in der Stadt liegen auf einem Tiefstand. Das ist das ganz grobe Fazit, das die Kriminalstatistik des Polizeireviers Weinheim ausweist. Lediglich 2164 Taten wurden 2020 erfasst, die Aufklärungsquote lag bei 62,3 Prozent. "Das ist das beste Ergebnis einer Kriminalstatistik seit 1984", lobte Uli Sckerl (GAL) die Arbeit der Beamten. Bei der Vorstellung der Statistik im Gemeinderat ging Polizeirevierleiter Holger Behrendt neben den Zahlen auf einzelne Bereiche näher ein.

Er zeigte auf, dass die Diebstähle ebenso zurückgegangen sind wie die Wohnungseinbrüche. Letzteres ist durchaus eine Folge der Corona-Pandemie. "Die Menschen sind im Homeoffice", verwies Behrendt auf eine veränderte Tatgelegenheit im vergangenen wie auch laufenden Jahr.

Eine negative Folge von Corona ist bundesweit der Anstieg häuslicher Gewalt. In Weinheim sind die Fälle von 47 auf 55 gestiegen. Man geht hier laut Revierleiter aber weiterhin von einer hohen Dunkelziffer aus. Einen stetigen Anstieg verzeichnet das Revier bei den Rauschgiftdelikten. Im Jahr 2020 wurden 278 Delikte erfasst, 2016 waren es noch 126. Hier fasse die Polizei immer mehr Fuß, begründete es Behrendt: So würden Beamte geschult, um zum Beispiel Drogeneinfluss im Straßenverkehr zu erkennen, gleichzeitig habe man auch die technische Ausstattung aufgerüstet. "Wir verwandeln das Dunkelfeld in ein Hellfeld", erklärte Behrendt.

Einen Anstieg gab es auch bei der Gewalt gegen Polizeibeamte. Diese spielt laut Behrendt vor allem bei alkoholisierten Tätern eine Rolle. Bei den Verkehrsunfällen verzeichnete das Polizeirevier durch einen vermehrten Radverkehr mehr Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern. "In zwei Dritteln der Fälle trägt der Radfahrer die Schuld", führte Behrendt aus. Mit Blick auf die Beteiligung von Kindern an Unfällen verwies er auf die durch Corona eingeschränkten Präventionsmaßnahmen – nicht nur auf dem Gebiet der Verkehrserziehung. "Das werden wir wieder ankurbeln, wenn die Pandemie es zulässt", verdeutlichte er die Wichtigkeit dieser Arbeit.

Insgesamt steht Weinheim nicht nur hinsichtlich der gefühlten Sicherheit, sondern auch bei den blanken Zahlen gut da: So liegt die Stadt bei der Häufigkeitszahl, also der Verbrechen pro 100.000 Einwohner – das sind 4326 – im Vergleich zu den anderen Kreisstädten auf Platz 2 hinter Leimen. Schlusslicht ist Schwetzingen (7605). Aus den Fraktionen gab es viel Lob und Dank für die Arbeit der Beamten. "Diese Statistik widerlegt Populisten, die sagen, man könne sich nicht aus dem Haus trauen", sagte Stella Kirgiane-Efremidou (SPD).

Auch die Freien Wähler hofften, dass die Erfolge in der Kriminalitätsbekämpfung bei der Bevölkerung ankommen. Für die GAL galt es, die Hände nicht in den Schoß zu legen: Die Anstrengungen dürften nicht nachlassen. Dabei ist bei den personellen Ressourcen noch Luft nach oben, bestätigte Behrendt die derzeit knappere Besetzung seines Polizeireviers. "Wir versuchen dennoch, unsere Arbeit so gut zu machen wie möglich", sagte er, schob dann aber hinterher: "Ich würde mir Kräfte wünschen."

Seine Hoffnung setzt er auf den Beginn des Jahres 2022. Dann sollen neu ausgebildete Polizeibeamte das Polizeipräsidium Mannheim verstärken und damit auch das Polizeirevier in Weinheim.