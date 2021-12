Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Zum ersten Mal in der Geschichte der 2018 angelaufenen kommunalen Nachbarschaftshilfe hat Doris Nießen seit August dieses Jahres eine Warteliste von vier Personen, die um Unterstützung gebeten haben. Nießen, früher Gemeindesozialarbeiterin in Edingen-Neckarhausen, kümmert sich auch im Ruhestand auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung um die Nachbarschaftshilfe. Sie bringt Anfragen und Angebote zusammen, schaut sich die Haushalte von Hilfebedürftigen an, erklärt, was möglich ist und was nicht, und überlegt, welche freiwilligen Helfer infrage kommen. Normalerweise. Im Moment verwaltet sie eher den Mangel. 14 Helfer, davon die meisten Frauen, stehen aktuell zur Verfügung. Sie kümmern sich derzeit um 20 Menschen mit Unterstützungsbedarf.

"Helfertätigkeit ist freiwillig und selbstbestimmt"

Eine der Helferinnen ist Heidi Keller. Die 65-Jährige wohnt seit 15 Jahren in Edingen. Der Anstoß, sich als Helferin für die Nachbarschaftshilfe anzubieten, sei eigentlich von einem Bekannten ausgegangen, der Unterstützung im Alltag für seinen Cousin suchte. "Ich wollte aber lieber etwas Offizielles", schildert Keller im Gespräch mit der RNZ. Im amtlichen Mitteilungsblatt las sie einen Helferaufruf der Gemeinde und meldete sich im April 2019. Zwei, drei Wochen später ging es los bei einem Ehepaar, im November 2019 kam ein weiteres dazu. Bei beiden Paaren haben die Männer gesundheitliche Einschränkungen.

"Die Ehefrauen sind sehr fürsorglich, Frau Keller leistet Unterstützung zu deren Entlastung", erklärt Doris Nießen. Einer der Ehemänner, etwas über 80 Jahre alt, hat Parkinson. "Er war früher sehr aktiv und viel im Ausland unterwegs – es fällt ihm schwer, die Krankheit zu akzeptieren", sagt Keller. Und er überschätze sich. Um seiner Frau ein wenig sorgenfreie Freizeit oder auch einen Einkauf in Ruhe zu ermöglichen, ist Heidi Keller jeweils zwei Stunden in der Woche vor Ort. "Es kommt auch vor, dass ich Erledigungen mache, mal einen Brief zur Post oder eine Überweisung zur Bank trage."

Anfangs habe sie sich nicht vorstellen können, was in der Nachbarschaftshilfe verlangt und erwartet wird. Üblicherweise werden die Helfer vorab geschult, es finden regelmäßige Helfertreffen statt. In Corona-Zeiten ist Letzteres schwierig geworden.

Nun spielt Heidi Keller mit einem ihrer Schützlinge Gesellschaftsspiele: "Das habe ich als Kind zuletzt gemacht, und jetzt macht es mir selbst immer mehr Spaß", meint sie. Ihr Einsatz gebe ihr selbst auch viel zurück. Mit beiden Ehepaaren pflege sie inzwischen ein freundschaftliches Verhältnis. Zweimal wöchentlich verbringt sie jeweils zwei Stunden oder auch etwas mehr bei ihrer Klientel. Dafür erhält sie, ähnlich wie bei einer Übungsleiterin im Sport, eine Aufwandsentschädigung durch die Kommune. Und sie ist im Rahmen ihrer Tätigkeit versichert. Wäre sie im Auto für die Nachbarschaftshilfe unterwegs, wäre das Fahrzeug noch einmal gesondert versichert. "Wir sind aber auch kein Taxidienst", betont Nießen.

Ganz wichtig sei, so Nießen weiter, dass die Helfertätigkeit freiwillig und selbstbestimmt ist: "Jeder, der sich meldet, kann sagen, was er machen möchte und was nicht." Pflege und Putztätigkeiten sind von vorneherein ausgeschlossen, das erkläre sie auch immer bei den Erstgesprächen mit Hilfesuchenden. Die meisten von ihnen sind älter und suchen Gesellschaft oder jemanden, der den Hund ausführt oder kleine Besorgungen erledigt.

Meistens sei auch ein Pflegegrad vorhanden, erklärt Nießen. Dann können Hilfesuchende über ihre Pflegekasse 125 Euro im Monat an Unterstützungsleistung geltendmachen – sofern nicht anderweitig verbraucht –, weil die kommunale Nachbarschaftshilfe ein anerkannter Dienst nach Paragraf 45 a Sozialgesetzbuch (SGB) II ist.

Zum Start der Nachbarschaftshilfe vor knapp vier Jahren waren mehr Helfer da und keine Nachfrage: "Dann hatten wir relativ lange Zeit ein gutes Gleichgewicht." Nun ist der Bedarf höher als die Zahl der Helfer. Ein Aufruf im amtlichen Mitteilungsblatt brachte vor einigen Wochen nicht den gewünschten Erfolg.

Heidi Keller sagt, sie würde diese Tätigkeit weiterempfehlen: "Wir werden alle älter, und ich würde mir wünschen, auch Hilfe zu bekommen, wenn ich sie mal nötig habe." Ihr Einsatz sei für ihren eigenen Alltag eine Bereicherung. "Ich helfe halt auch gerne", meint sie. Zuverlässigkeit sei aber wichtig, betont sie weiter. Es sei doch ein gutes Zeichen, dass Heidi Keller seit zweieinhalb Jahren bei denselben Familien sei, meint Nießen.

Info: Wer sich in der Nachbarschaftshilfe Edingen-Neckarhausen engagieren möchte, wendet sich an Doris Nießen, Telefon 06203/808-235. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter: https://www.edingen-neckarhausen.de/buerger/soziales-hilfen.