„In kürzester Zeit aus dem Boden gestampft“: In wenigen Wochen öffnet die „Kleiderstube Weinheim“ in den ehemaligen Räumen der Deutschen Bank an der Ecke Kurt-Schumacher- und Konrad Adenauer-Straße. Foto: Kreutzer

Weinheim. (keke) Das "Markthaus Lebensmittel" in der Kurt-Schumacher-Straße und der Generationen-Treffpunkt "Das Wohnzimmer" sind jeweils nur wenige Meter entfernt, wenn am Freitag, 24. Januar, um 10 Uhr die "Kleiderstube Weinheim" in den ehemaligen Räumen der Deutschen Bank an der Ecke Kurt-Schumacher- und Konrad Adenauer-Straße erstmals ihre Türe öffnet.

"Helfen, ohne zu fragen wem!", lautet das Motto, wie DRK-Kreisgeschäftsführerin Christiane Springer sagt. Zielgruppe der vom DRK in Kooperation mit der Stadt betriebenen "Kleiderstube" sind Menschen, die über kein oder ein geringes Einkommen verfügen. Geöffnet hat die Kleiderstube montags und mittwochs von 15 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 13 Uhr.

Nachdem im Sommer die von der Caritas betriebene Kleiderkammer in der Bergstraße 37 überraschend schloss, sollen mit der Kleiderstube weiter Menschen Solidarität und Teilhabe erfahren. "Auf einmal ging alles ganz schnell", sagte Oberbürgermeister Manuel Just beim Vor-Ort-Termin. Schon als er das erste Mal von der Absicht der Caritas gehört habe, ihre Kleiderkammer zu schließen, habe für ihn festgestanden, an dieser Einrichtung unbedingt festhalten zu wollen.

Endgültig platziert wurde das Thema auf der Tagesordnung einer Sitzung des Sozialen Ausschusses, der Durchbruch gelang schließlich in der Oktobersitzung des Internationalen Ausschusses. "Dinge erkennen, vorhandene Strukturen nutzen, in die Tat umsetzen und realisieren", sei schon zu Zeiten von Gründer Henri Dunant ein Kennzeichen des Deutschen Roten Kreuzes gewesen, sagte Rudolf Large, lange Jahre Vorsitzender des DRK-Ortsverbands Weinheim und amtierender Vize-Präsident des Kreisverbands Mannheim.

Nach einem Gespräch mit dem Amtsleiter für Soziales, Familie, Jugend und Senioren, Claus Hofmann, und einer Rot-kreuz-Vorstandssitzung machte Kreisgeschäftsführerin Springer die Suche nach einer geeigneten Immobilie zur Chefsache. "Wir verfügen über die notwendige Organisations- und Infrastruktur sowie die operativen Mittel", lobte Large das DRK-Team. Das Projekt habe man "in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft".

Anfang dieser Woche unterschrieb Springer bei Vermieter Mehmet Yilmaz den Mietvertrag. Das Angebot der Kleiderstube baut auf Kleiderspenden und ehrenamtliches Engagement, so Springer. Darüber hinaus sieht man das Angebot beim DRK als Ergänzung zum Second-Hand-Shop in der Weinheimer Innenstadt. In der "Kleiderstube" in der Weststadt gibt es Kleidung, Schuhe, Hüte, Schals und andere Accessoires kostenlos oder gegen eine geringe Spende.

"Menschen dort abholen, wo sie stehen", sieht die sozialpädagogische Leiterin des DRK-Kreisverbands Sonja Wawszczak als wichtigste Herausforderung, die vor Ort zu bewältigen ist. Deshalb gibt es in der "Kleiderstube" zugleich die Möglichkeit zum Gespräch bei einer Tasse Tee oder Kaffee. Es handle sich also nicht um eine "Almosenausgabe für Arme".

Gesucht werden jetzt noch ehrenamtliche Mitarbeiter. Andrea Kuhn steht als Ansprechpartnerin für die Ehrenamtskoordination bereit. Interessenten melden sich per E-Mail an info@drk-kleiderstube.de oder unter Telefon 06 21 / 3 21 80.

Info: Spenden sind unter folgender Bankverbindung möglich: DRK Kreisverband Mannheim e.V., Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE 82 37 02 05 00 00 05 36 78 00, Stichwort: Kleiderstube. Kleiderspenden werden erst vom 24. Januar an angenommen.