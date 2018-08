Riesenrad und Autoscooter, umgeben von historischen Mauern: Am Wochenende verwandeln sich die Straßen vom Gerberbachviertel bis zum Schlosspark wieder in eine brodelnde Feier-Zone mit Straußwirtschaften, Livemusik und Fahrgeschäften. Foto: Kreutzer

Weinheim. (RNZ) Das größte Bergstraßen-Volksfest des Sommers steht bevor: Die Weinheimer Altstadtkerwe ist eine Symbiose zwischen Brauchtum und Straßenparty. Auf der einen Seite stehen Zünftiges, Tradition und die Bergsträßer Geselligkeit, auf der anderen der brodelnde Marktplatz, Livemusik auf dem Hutplatz und in anderen Ecken, Winkeln und Höfen der Altstadt, der Autoscooter zwischen Natursteinmauern und das 34 Meter hohe Riesenrad neben dem "Roten Turm". Diese Bandbreite macht die Weinheimer Kerwe vom Freitag, 10. August, bis Montag, 13. August, zum besonderen Erlebnis. Die wichtigsten Infos im Überblick:

Letzte Eröffnung für OB Bernhard

Es ist die 61. Altstadtkerwe dieser neuen Art, hinter der der Weinheimer Kerweverein steckt - und die letzte für Heiner Bernhard im Amt des Oberbürgermeisters. Die Eröffnung wird die letzte Amtshandlung des 61-Jährigen sein, denn der Samstag ist nach 16 Jahren sein letzter Tag als OB; bei der Wahl im Juni war er nicht mehr angetreten. Doch die Geschichte der Kerwe reicht deutlich weiter zurück: Im August 1957 wurde sie erstmals rund um den Marktplatz veranstaltet - und etabliert. Die Initialzündung zu der Idee stammte aus dem Jahr 1955; in diesem Jahr feierte Weinheim das 1200-Jahr-Fest auf dem Marktplatz.

So ist entstanden, was längst nicht mehr wegzudenken ist. Auch heute noch gibt es einen kleinen aber stimmungsvollen Brauchtumsteil der Kerwe - vor allem bei der Eröffnungszeremonie am Freitag. Eröffnet wird die Kerwe durch OB Bernhard, den Kerwevereinsvorsitzenden Peter Gérard und Gäste der Region um 16.30 Uhr auf dem Marktplatz vom Balkon des Alten Rathauses herunter. Die große Holz-Kerwerutsche führt dann bis Montagabend wieder hinab ins Gerberbachviertel - sie wurde beim 50. Jubiläum vor elf Jahren nachgebaut und wiederbelebt.

Live-Musik in der Altstadt

In der Altstadt locken urige und "chillige" Straußwirtschaften mit interessantem Livemusik-Programm. Der "Hutplatz" dürfte einmal mehr ein besonderer Kerwemittelpunkt sein. Freitags gibt es dort zum Kerweauftakt Swingklassiker mit der "LA Reed Big Band", am Sonntag Ziggy-Jazz und Swing der 30er- und 40er-Jahre mit dem "Delta Django Collective". In der "Schnapsidee" in der Judengasse, der wahrscheinlich coolsten Straußwirtschaft der Kerwe, legen DJs auf, am Sonntag hat Jochen Pöhlert sein Gerberbach-Heimspiel.

Live-Musik an allen Tagen gibt es auch im Kerwehaus, Höhepunkt und Kult ist hier stets am Sonntag der Auftritt von "The Alien Brainsuckers". Am Rande des Kerwegeschehens steuert auch die Piano-Lounge im Atrium in der Bahnhofstraße Musikbeiträge bei. Auf der Terrasse des Schlossrestaurants tritt "Kalli Kobold" am Freitag auf und lässt Musik der 70er- und 80er-Jahre hören. Montags gibt es "Rock, Pop, Blues & Soul" mit Olli Roth.

In der Ulner Kapelle zwischen Marktplatz und Kerwehaus, lässt das "Café Central" wieder jeden Abend Platten auflegen. Diesmal mit einem besonderen Gast am Sonntag: Mambo Kurt, einem der originellsten Alleinunterhalter der Republik, der auch schon Metal-Fans beim Festival in Wacken begeistert hat.

Den hohen Temperaturen angepasst ist das diesjährige Zanzibar-Musikprogramm in der Münzgasse. Am Freitag eröffnen "Ein Rudel Möwen" die Kerwe, danach wollen "Dr. Aleks & The Fuckers" mit "Sexy Gipsy Hard Brass" das Publikum zum Tanzen bringen. Am Samstag kommt aus der Mannheimer Neckarstadt das "George Dorn Quintett", gefolgt von "Attentat Fanfare" auf die Weinheimer Kerwe. Am Sonntag gibt es in der Zanzibar einen besonderen Überraschungsauftritt: die "DBS-Abiband ’86". Am Montag wollen "Afro Blues" und Soul, Jazz, Blues, Rock sowie die "Freddy Loco Ska Patrol" die Bude zum Kochen bringen.

Auch der gesamte Marktplatz soll brodeln - und in einem gemeinsamen Party-Zelt bringen das "Diebsloch", der "Platzhirsch" und das "Tafelspitz" die Kerwegäste unter ein Dach. Im Schlosshof am Minigolf-Platz geht es zünftig zu, das dortige Festzelt wird von der Turn- und Sportgemeinde (TSG) bewirtet.

Kunsthandwerk im Gerberbachviertel

Im historischen Gerberbachviertel unterhalb des Marktplatzes kann man sich gut vorstellen, wie dort im 15. und 16. Jahrhundert die Gerber Häute schrubbten. In diese Zeit fühlt man sich noch schneller zurückversetzt, wenn dort am Rande der Altstadtkerwe ein Handwerkermarkt aufgebaut ist, mit Produzenten aus ganz Süddeutschland.

Sie bieten ihre meist selbst entworfenen, individuellen und kreativen Produkte an, zeigen oft aber auch am Stand ihre Kunst- und Fingerfertigkeit. Und sie erzählen gerne von ihrer Arbeit. Für die Kerwebesucher ist der Handwerkermarkt auch ein Rückzugsort für einen Erlebniseinkauf am Rande des großen Festes. Es werden Skulpturen und Webereien, Holzartikel und Keramik angeboten, Schmuck und Goldschmiedekunst in jeder erdenklichen Form; diesmal sogar im "Poesiedesign". In diesem Jahr sind laut Veranstalter auch einige neue Anbieter dabei.

"Nacht der 1000 Lichter"

Bei der "Nacht der 1000 Lichter" wird am Samstagabend ab 21 Uhr der Schlosspark mit vielen Lampions und Kerzen traumhaft illuminiert, sofern das Wetter nicht - wie im vergangenen Jahr - einen Strich durch die Rechnung der Veranstalter macht. Die Gerberbach-Regatta am Kerwemontag lockt ab 15 Uhr die Kinder ans Ufer des kleinen Bachs, am Sonntag spielt das Stadtorchester unter Gingko im Schlosspark - das sind die traditionellen Programmpunkte. Abends brodelt die Stadt, auf dem Marktplatz und drumherum.

Am Montag ist der "Woinemer Kerwetag", an dem nachmittags die ganze Stadt auf den Beinen ist - bis zum Kerwe-Abwinken. An diesem Tag treffen sich auch die Bürgermeister der Region zum Kerwerundgang; Heiner Bernhard ist offiziell dann nur noch Gast. Erster Bürgermeister Torsten Fetzner übernimmt dann kommissarisch seine Funktion.

Für die Kerwetage gibt es rund um das Kerwegebiet ein besonderes Verkehrs- und Sicherheitskonzept. Die Stadt empfiehlt daher allen Besuchern, die öffentlichen Verkehrsmittel zur Anreise zu nutzen. Auf den Linien 631, 632, 632A, 634, 682 und 684 werden anlässlich des Volksfests Sonderfahrten angeboten. Zudem werden einige Linien ab Mittwoch, 8. August, umgeleitet.

Info: Große Weinheimer Altstadtkerwe vom 10. bis 13. August mit Brauchtums- und Musikprogramm, viele Straußwirtschaften, Partyzelt auf dem Marktplatz. Fahrplan des Kerwebusses und mehr Informationen unter www.weinheim.de.