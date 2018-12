Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. Der neue Jugendgemeinderat (JGR) von Edingen-Neckarhausen ist gewählt. Am gestrigen Montagabend gaben Bürgermeister Simon Michler und Wahlleiter Gerhard Fischer das vorläufige Ergebnis bekannt: Von den 1377 Wahlberechtigten Jugendlichen haben 85 an der Wahl teilgenommen. Das entspricht einer Beteiligung von 6,17 Prozent. Vor drei Jahren waren es 5,6 Prozent gewesen. Abgegeben wurden insgesamt 880 Stimmen - bis zu drei Stimmen konnten pro Person angegeben werden. "Wir haben die Wahl erstmals komplett online abgehalten", erklärte Michler. Man habe sich damit eine höhere Wahlbeteiligung versprochen.

Zur Wahl hatten sich neben den sechs amtierenden JGR-Mitgliedern Timo Sanzol Rieth (18), Finja Kettner (17), Phillip Schaefer (19), Dennis Frank (16), Constantin Schwarz (16) und Marlon Oskar Alcaniz Schnur (19) auch neue Bewerber gestellt, wie Aliye Görgülü (12), Annika Baumbusch (12), Emilia Jakobi (14), Talessa Alina Hohl (14), Paul Hanisch (16) und Maria Ritter (17).

Von den 880 abgegebenen Stimmen entfielen 97 auf Phillip Schaefer, 94 auf Dennis Frank und 89 auf Constantin Schwarz. Es folgten Marlon Alcaniz Schnur (84 Stimmen), Timo Sanzol Rieth (79), Talessa Hohl (77), Emilia Jakobi (71), Paul Hanisch (71), Maria Ritter (68), Annika Baumbusch (55), Finja Kettner (52) und Aliye Görgülü (43).

"Somit ist der Jugendgemeinderat für drei Jahre gewählt", verkündete der Bürgermeister. Gerhard Fischer erläuterte das weitere Prozedere. Der amtierende Rat sei bis zum 16. Februar 2019 im Amt. Danach werde die konstituierende Sitzung des neuen Gremiums terminiert. Die anwesenden Jugendlichen nahmen das Wahlergebnis unaufgeregt zur Kenntnis. Und während sich die "JGR-Profis" schon wieder ihren sonstigen Vorhaben widmeten, hatten Paul und Annika Zeit für ein kurzes Gespräch. Was treibt einen jungen Menschen an, sich für andere zu engagieren? "Ich hoffe, dass wir gemeinsam etwas bewegen und am Gemeindeleben teilnehmen können", antwortete Paul. Weiter war ihm wichtig, dass die Jugend wissen sollte, dass der JGR für ihre Anliegen ansprechbar ist. Und Annika hatte gleich ein präzises Anliegen. Die Jugendliche hat Verkehrsangelegenheiten im Blick und fordert bessere Radwege. Der kritische Geist hat aber auch schon Schwachstellen bei der Arbeit des JGR ausgemacht. Die Öffentlichkeitsarbeit des Rates müsse besser werden, erklärte Annika. Hierzu will sie sich einbringen.

Der erste JGR in der Doppelgemeinde am Neckar hatte im Spätjahr 2015 seine Arbeit für eine dreijährige Amtszeit aufgenommen. Bereits im November 2017 hatte es eine Zäsur gegeben: In vorgezogenen Neuwahlen wurde Timo Sanzol Rieth als Nachfolger von Marlon Alcaniz-Schnur zum Vorsitzenden gewählt.

Jugendgemeinderäte zeichnen das politische System Baden-Württembergs aus. Nirgendwo sonst in Deutschland gibt es so viele Jugendgemeinderäte wie im Südwesten. Inzwischen gibt es rund 100 dieser Gremien im Ländle.