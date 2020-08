Sebastian Kienle gewann die erste Auflage des Cross-Triathlons Rhein-Neckar 2010 in Hirschhorn. Aufgrund eines Schlüsselbeinbruchs hätte er seinen Titel in diesem Jahr in Hirschberg nicht verteidigen können. Jetzt ist der Triathlon ohnehin abgesagt. Foto: Weindl

Von Stefan Zeeh

Hirschberg/Weinheim. Sportveranstaltungen zu organisieren, ist besonders während der Corona-Krise keine leichte Aufgabe und nicht immer von Erfolg gekrönt. Das musste dieser Tage der Geschäftsführer des Vereins Odenwald-Bike-Marathon (OBM), Markus Kunkel, erfahren. Neben dem schon traditionellen Odenwald-Bike-Marathon, der nach derzeitigem Stand Ende September stattfinden soll, wollte er in diesem Jahr als weitere Sportveranstaltung einen "Cross Triathlon Rhein-Neckar" anbieten. Eine Veranstaltungsart, die es bereits vor zehn Jahren einmal in Hirschhorn gegeben hatte und bei der damals mit Katrin Hill und Sebastian Kienle die Deutschen Meister in dieser Disziplin gekürt wurden.

Die Vorbereitungen zu dem für das erste Septemberwochenende geplanten "Cross Triathlon Rhein-Neckar" waren bereits weit gediehen. So sollten zunächst im Weinheimer Waidsee 1,5 Kilometer geschwommen werden. Danach hätten die Teilnehmer 35 Kilometer auf dem Mountainbike absolvieren müssen, wobei ein Höhenunterschied von 1000 Metern auf die Sportler gewartet hätte. Der Abschluss wäre ein acht Kilometer langer Trail-Lauf gewesen, bei dem die Sportler noch einmal 300 Höhenmeter überwinden hätten müssen.

Zusätzlich sollte ein "Cross Triathlon Rhein-Neckar Fitness/Light" für den klassischen Fitness-Triathleten angeboten werden, der sich sonst auf der "Volksdistanz" wohlfühlt. Bei diesem "Cross Triathlon Light" sollte ein halber Kilometer im Waidsee geschwommen werden. 17 Kilometer wären auf dem Mountainbike zurückzulegen gewesen, und die abschließende vier Kilometer lange Laufstrecke sollte über Teile des Blüten- und des Burgenwegs führen. Doch diese beiden Cross-Triathlons, zu denen man sich bereits im Internet anmelden konnte, muss Kunkel nun absagen.

"Die Stadt Weinheim hat große Bedenken wegen des Schwimmwettbewerbs im Waidsee geäußert", erläuterte Kunkel der RNZ. Dabei habe man ein spezielles Hygienekonzept für den Cross-Triathlon entworfen. Dies beinhaltet etwa, dass für den Schwimmwettbewerb im Waidsee ein Rolling- und kein Massenstart, wie sonst üblich, vorgesehen war. Dabei sollten immer nur vier Starter gleichzeitig aus einem klar definierten Vorstartbereich in den Waidsee gehen. In der Startaufstellung wären zudem die Abstandsregeln eingehalten und die Wechselzonen für den Triathlon wären dementsprechend großzügig gestaltet worden.

"Wir versuchen als Kommune, in diesen Corona-Zeiten alles zu ermöglichen, was vertretbar ist", nahm Weinheims Pressesprecher Roland Kern Stellung zur Absage des Cross-Triathlons. Jedoch hätten mehrere Gründe dazu geführt, dass die Stadt das Waidsee-Gelände für den Triathlon in diesem Jahr nicht zur Verfügung stellen könnte. So halte man es für schwierig bis unmöglich, insbesondere in der Wechselzone vom Schwimmen zum Radfahren, die geforderten Abstände einzuhalten. Zumal es unstrittig sei, dass der Aerosol-Ausstoß beim Sport höher ist. Für diesen kritischen Punkt sei vom Veranstalter kein überzeugendes Hygienekonzept vorgelegt worden.

Kern verwies zudem darauf, dass andere Veranstalter großer Sportevents ihre Veranstaltungen für dieses Jahr von sich aus abgesagt haben, so etwa den Herbstlauf der TSG Weinheim. Zudem liege der Termin noch innerhalb der Waidsee-Badesaison, die durch die Corona-Verordnungen bereits verkürzt ist.

Durch die Triathlon-Veranstaltung wäre die Nutzung des Strandbades und des Waidsee-Geländes weiter eingeschränkt worden, was die gesamte Weinheimer Bevölkerung betroffen hätte, erläuterte der Pressesprecher.