Von Stefan Zeeh

Hirschberg/Heddesheim. Mitten in den Feldern zwischen Leutershausen und Heddesheim bildete die Baustelle, an der die Wasserleitung des Zweckverbands "Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße" in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag repariert wurde, einen markanten Lichtpunkt. Zwei große Strahler sorgten dafür, dass hier alles taghell erleuchtet war.

An dieser Stelle, etwa 700 Meter westlich von Heddesheim, stoßen gleich mehrere Wasserleitungen des Verbands, der die Heddesheimer und Hirschberger mit Trinkwasser versorgt, aufeinander. Die an dieser "Kreuzung" angebrachten Schieber, die in Notfällen oder bei Reparaturen den Wasserdurchfluss durch die etwa 40 Zentimeter dicken Rohre stoppen, mussten erneuert werden.

Bürgermeister Michael Kessler, Alexander Schnell von der Tiefbaufirma, Gerold Ebert von der BIT Ingenieur AG, Jürgen Beck, Verbandsschriftführer der „Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße“, und Bürgermeister Manuel Just (von links) begutachteten die Arbeiten. Weil der Austausch von acht Schiebern rund 250 000 Euro kostete, kann es sein, dass der Wasserpreis erhöht werden muss. Foto: Dorn

Ein Blick in die rund fünf Meter tiefe Baugrube genügte, um zu sehen, dass diese Erneuerung dringend notwendig war. Aus einer der Leitungen, die bereits notdürftig mit einer speziellen Manschette geflickt war, strömte Wasser. "Das hält keine zwei Tage mehr", war sich Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler sicher, der in dieser Nacht zusammen mit seinem Hirschberger Amtskollegen Manuel Just die Baustelle besuchte.

Als man vor rund zwei Wochen die Wasserleitungen freilegte, wurde der Schaden offensichtlich. Sofort wurde eine spezielle Gipsmanschette bestellt, bei der Gips selbst unter Wasser aushärtet und die so den Wasseraustritt erst einmal unterbindet. Das Anbringen der Manschette war allerdings keine leichte Angelegenheit für die Mitarbeiter des Zweckverbands. Bis zu den Hüften standen sie für mehrere Stunden im kalten Wasser, bis die Manschette richtig saß.

Doch das war nicht die einzige Komplikation an dieser Baustelle. Denn genau hier liegen auch noch eine Gashochdruckleitung und eine 20-Kilovolt-Stromleitung unmittelbar neben den Wasserleitungen. Mit schwerem Gerät, etwa einem Bagger, die Baugrube auszuheben verbot sich daher von selbst. "Das war eine heikle Angelegenheit und viel Handarbeit notwendig", erläuterte Gerold Ebert von der BIT Ingenieur AG, die die Bauarbeiten fachlich betreut.

Bevor die Wasserleitung und die Schieber hier repariert werden konnten, waren noch viel mehr Vorarbeiten notwendig. Damit während der Arbeiten nicht weiter Wasser aus den Rohren ungehindert in die Baugrube floss, mussten an anderen Stellen die Schieber geschlossen werden. Doch um diese war es teilweise nicht besser bestellt als um die an der "Schieberkreuzung", sodass diese zuerst ausgetauscht werden mussten.

Einer dieser neuen Schieber befindet sich im Hochbehälter östlich von Leutershausen. An dem alten, defekten und bereits ausgebauten Schieber, der direkt neben der Wasserleitung lag, war deutlich zu erkennen, dass im geschlossenen Zustand zwischen der Metallklappe des Schiebers und der Rohrwand noch ein gutes Stück Luft ist. "Der Dichtungsring ist defekt", erklärte Just. Ein Teil, das eigentlich nur ein paar Euro kostet. Dessen Ersatz aber wesentlich höhere Kosten verursacht.

Rund 250.000 Euro kostet der Austausch von insgesamt acht Schiebern. "Das ist mit ein Grund, warum wahrscheinlich der Wasserpreis erhöht werden muss", blickte Kessler auf die finanzielle Auswirkung der Sanierung der Schieber. Ein anderer Grund ist der hohe Bezug an Wasser vom Lobdengauverband in diesem Sommer. Denn die verbandseigenen Brunnen lieferten nicht ausreichend Wasser für die Versorgung der Hirschberger und Heddesheimer.

Angesichts des Schadens an der Wasserleitung zwischen den beiden Gemeinden war Just aber froh, dass es zu keinem größeren Ausfall der Wasserversorgung kam. Den Einsatz der Mitarbeiter des Zweckverbands hob Kessler schließlich noch einmal hervor. Rund 20 Leute hatten in den vergangenen Nächten durchgearbeitet und somit dafür gesorgt, dass nur wenige Heddesheimer und Hirschberger von den Reparaturarbeiten an den Wasserleitungen etwas bemerkten, wenn sie morgens den Wasserhahn aufdrehten. Nur am Donnerstag vergangener Woche bekamen es einige Haushalte in Leutershausen zu spüren.