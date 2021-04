Von Nadine Rettig

Hirschberg. Für Gastronomie und Hotellerie sind die Osterfeiertage normalerweise die Phase im Jahr, in der das Geschäft auf Hochtouren läuft. Ob Osteressen mit der Familie oder der erste Kurzurlaub des Jahres, für die Gastro- und Hotelbranche ist dieser Zeitraum enorm wichtig. Doch nun war es bereits das zweite Osterfest, bei dem nichts mehr so war wie früher. Die Hotellerie ist nach wie vor nur für Geschäftsreisende geöffnet, und auch die Gastronomie muss sich noch immer mit Abhol- und Lieferservices über Wasser halten. Die Gaststuben blieben an diesem Osterfest leer – auch in Hirschberg. Die RNZ hat sich umgehört.

> Gasthof und Pension "Zum Löwen": Auch Verena Gölz von der Inhaberfamilie fehlt trotz des Abholservices etwas: "Es wäre natürlich schöner, wenn wir unsere Gäste bei uns begrüßen dürften", sagt sie. Doch sie freut sich, dass besonders während der Osterfeiertage von vielen Stammgästen das Abholangebot genutzt wurde. "Es lief wirklich sehr gut. Es waren viele Stammgäste, aber auch einige neue Kunden dabei", freut sie sich.

Einen deutlichen Unterschied zu den normalen Tagen habe sie bemerkt, weil viele Familien für die erlaubten fünf Personen aus zwei Haushalten bestellt hätten. "Das war wirklich ein guter Zuspruch. Ansonsten bestellen häufig zwei Personen", berichtet Gölz.

Abgesehen vom Abholservice ist die Pension für Übernachtungen von Geschäftsreisenden geöffnet. "Damit haben wir nicht die Vielzahl an Übernachtungen wie sonst, aber es ist okay", lautet ihre Bilanz. Insbesondere auch für die Übernachtungsgäste halte man das gastronomische Angebot an einigen Tagen in der Woche am Laufen. Doch die Schließung seit so vielen Monaten macht dem gesamten Team zu schaffen. "Gerade vor Kurzem haben wir festgestellt, dass die Zeitspanne in der wir nun geschlossen haben, inzwischen länger ist, als die kurze Zeit in der wir im Sommer öffnen konnten", berichtet Gölz. Das schwierigste dabei sei, keine klare Perspektive zu haben.

> Hotel Krone: Mit ähnlichen Problemen kämpft auch Inhaberin Sabine Grüber. Sie bemängelt ebenfalls eine fehlende Perspektive. "Wir müssen einfach auf eine Zukunftsperspektive zugehen", sagt sie. Besonders bedauert sie, dass die Gastronomen alles dafür tun, um ein sicheres Hygienekonzept auf die Beine zu stellen, aber trotz aller Bemühungen und Konzepte keine Chance bekommen. So hat Grüber, die sich auch im Impfteam engagiert, die Erlaubnis, Corona-Tests durchzuführen. Zudem seien gerade drei weitere ihrer Mitarbeiter dabei, einen Kurs beim Deutschen Roten Kreuz zu machen, der sie dazu befähigt, Corona-Tests auszuführen. "Auf diese Weise könnten wir zum Beispiel bei Veranstaltungen wie Hochzeiten anbieten, dass die Gäste vorher getestet werden", erklärt Grüber. Dafür müsse es für ihre Branche aber erst wieder vorangehen.

Einige Mitarbeiter befinden sich zu ihrem großen Bedauern in Kurzarbeit. Für die Ostertage habe sie einige von ihnen wieder im Betrieb beschäftigen können. Darüber ist Grüber dankbar, denn besonders die psychische Ebene werde häufig unterschätzt. "Wenn man so lange nicht arbeiten kann, dann fühlt man sich nicht mehr gebraucht", bedauert sie. Über die Osterfeiertage konnte sich Grüber über eine große Resonanz seitens ihrer Gäste freuen. "Ostern war wirklich ganz toll. Die Leute haben viel To-Go abgeholt", lautet ihre Bilanz. Und auch ansonsten könne man sich über die Resonanz auf das To-go-Angebot nicht beschweren, ist Grüber ihren Gästen dankbar. Und auch die Übernachtungsmöglichkeiten würden von den Geschäftsreisenden gut angenommen.

> Gasthaus "Zur Bergstraße": Inhaber Jürgen Drefs konnte sich über die Feiertage über eine erhöhte Nutzung seines Abholservices freuen. "Über Ostern waren wir zufrieden, es war etwas mehr Betrieb als sonst momentan", lautet sein Fazit. Die Bestellungen seien zwar nicht größer gewesen als an anderen Tagen, aber in der Summe mehr. Die Übernachtungen für Geschäftsreisende würden eher durchwachsen angenommen werden. Auch er vermisst eine Perspektive, wie es für seine Branche weitergeht. Und auch die Überlegung, die Außengastronomie zu öffnen, sei aktuell ja noch eher schwierig, resümiert er mit Blick auf die Schneefälle in den vergangenen Tagen. Eine Außengastronomie, die wirklich von den Gästen genutzt werde, ist für Drefs erst ab Mai wirklich vorstellbar.

> Wirtshaus "Zum Weißen Lamm": Über eine erlaubte Öffnung der Außengastronomie könnte sich Gerd Krämer nicht freuen, denn er hat in seinem Wirtshaus keine Außenplätze. "Da hilft es mir auch nichts, wenn es heißt, dass diese wieder öffnen können", sagt er frustriert. Für ihn macht eine Öffnung auch erst dann Sinn, wenn wieder mehrere Leute an einem Tisch sitzen könnten.

Sein Abholangebot hatte auch er über Ostern laufen. "Es war ein bisschen mehr wie sonst, aber auch nicht wirklich überragend", bilanziert er. Besonders der Umsatz bei den Getränken fehle extrem. Im sechsten Monat, in dem die Gastronomie nun geschlossen ist, frustriere zudem, dass auch die versprochenen Hilfen nach wie vor schleppend laufen. Inzwischen sei gerade mal die Dezemberhilfe angekommen.