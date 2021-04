Hirschberg. (ans) Die Gemeinde und die Evangelische Kirchengemeinde Leutershausen hatten die Bürger Ende Februar dazu aufgefordert, Namensvorschläge für den Neubau des Kindergartens in der Fenchelstraße zu machen. Und die Hirschberger nahmen rege am Namenswettbewerb teil, wie aus der Vorlage für die Gemeinderatssitzung am Montag, 26. April, um 18.30 Uhr in der Alten Turnhalle hervorgeht.

So reichten sie bis zum Abgabeschluss am 17. März insgesamt 111 Vorschläge ein, zwei wurden nachgereicht. Manche Bürger oder Familien gaben gleich mehrere Empfehlungen ab. Darunter waren Namen wie "Mäusepalast", "Regenbogenburg" oder auch "Maria Fenchel". Der am häufigsten genannte Name war dabei "Storchennest", passend zum Maskottchen und Uznamen der "Heisemer". Auch der baubegleitende Ausschuss sprach sich mehrheitlich für diesen Namen aus, gab aber keine Empfehlung an den Gemeinderat ab, der nun "unvoreingenommen" über die Vorschläge beraten soll. Die besten drei sollen auch prämiert werden, die Verwaltung schlägt hierfür "Hirschberger Gutscheine" im Wert von 50 bis 150 Euro vor.

Der Gemeinderat kann bei der Fassadengestaltung zwischen zwei von Karlheinz Treiber gestalteten Motiven wählen. Entwürfe: Treiber

Der Gemeinderat wird sich auch mit zwei Gestaltungsentwürfen des GLH-Gemeinderatskollegen und Künstlers Karlheinz Treiber für den Kindergarten befassen. So hatte sich das Gremium entschieden, die Außenfassade im Bereich des Haupteingangs auf der Westseite mit Lochblech zu gestalten. Die grafische Ausgestaltung war dann Thema im baubegleitenden Ausschuss. Treiber sagte zu, diese zu übernehmen. Überlegungen wie eine Landschaft, vergleichbar mit der Silhouette des Odenwalds, und ein Motiv, das Leben und Natur verbindet, sollten einfließen. Die beiden Entwürfe dazu von Treiber werden nun in der Sitzung vorgestellt. Auf beiden ist das Hirschberger Wappen zu sehen, auf einem mehrere Erwachsene und Kinder samt Storch, auf dem anderen nur ein Erwachsener mit Kind.

Doch nicht nur mit dem Kindergarten befasst sich der Gemeinderat, auch eine Änderung der Feuerwehrsatzung steht zur Debatte. Dabei geht es darum, dass es der Wehr ermöglicht werden soll, Hauptversammlungen "bei schwerwiegenden Gründen" – wie der aktuellen Pandemie – bis zu maximal einem Jahr zu verschieben oder online abzuhalten.

Auch der Bebauungsplan "Nördlich der Breitgasse I" steht auf der Tagesordnung. Hier geht es zum einen um die Abwägung, Beratung und Beschlussfassung der Ergebnisse aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, den Beschluss des geänderten Entwurfs und eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange.

Letztere ist erforderlich aufgrund der vorgenommenen Ergänzungen und Änderungen und soll vom 10. bis 31. Mai stattfinden. Unter anderem wurde aufgrund der eingegangen Anregungen ein Hinweis zur Holzbauweise aufgenommen. Auch die Beschränkung von Einzelhandelsbetrieben in der Dorfmitte auf das Erdgeschoss und auf maximal 100 Quadratmeter wurde gestrichen.