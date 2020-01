Hirschberg. (ze) An die ersten "schweißtreibenden" Jahre des 1980 gegründeten Vereins für Naturpflege Hirschberg erinnerte dessen Vorsitzender Hartmut Kowalinski bei der Mitgliederversammlung am Dienstag. So standen damals vor allem Rodungs-, Erd- und Pflanzarbeiten an, um standorttypische Biotope wieder herzustellen. Seitdem gilt es, die verschiedenen Grundstücke zu pflegen und weiter zu optimieren, damit sie als Standorte für heimische Spezies erhalten bleiben.

Eines dieser Grundstücke liegt am Zinkenberg in Leutershausen. "Das neue Tor für den unteren Eingang ist gefertigt, vor der endgültigen Montage sollen es aber die Grundschulkinder noch bemalen", berichtete Kowalinski den 17 erschienenen Mitgliedern über die Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres. Zudem wurde der Zaun gegen die Rehe im oberen Teil des Grundstücks wieder hergerichtet.

Am Gänskeitel in Großsachsen bewirtschaftete der Verein über einige Jahre hinweg zwei Grundstücke. Eines davon ist nun an den Besitzer zurückgefallen. Verblieben ist so nur noch ein Grundstück mit Streuobstbäumen. Bevor allerdings die Ernte der leckeren Früchte ansteht, muss hier das Gras gemäht werden, und das geschieht ganz traditionell mit der Sense. Um das Gelände dafür zu optimieren, wurde es in der Vergangenheit von einem Landwirt mehrmals gemulcht. Auch hätten die in den letzten Jahren nachgepflanzten Bäume bereits gut getragen, wusste Kowalinski.

Nicht ganz so reichlich war jedoch die Honigernte der Imkergruppe des Vereins. Damit stehe man aber nicht alleine dar, denn generell sei der Honigertrag im letzten Jahr in Deutschland relativ gering gewesen.

Die auf dem Grundstück "Letten" in Großsachsen aufgestellten Bienenkästen, sind aber nicht nur dazu da, damit die Bienen hier Honig produzieren. Sie dienen darüber hinaus als Anschauungsobjekt für Kindergartengruppen oder Grundschüler und werden sogar bei Kursen der Volkshochschule besucht.

Das Grundstück "Letten" bereitet aber auch Sorgen, denn Wildschweine haben oberhalb davon in den verwilderten Weinbergen ihre Kinderstuben eingerichtet und wühlen immer wieder das darunterliegende Gelände um. "Es ist zu befürchten, dass es bei den Baumneupflanzungen zu dauerhaften Schäden kommen könnte", sagte Kowalinski bei der Versammlung im Gasthaus "Zum goldenen Hirsch".

Um das Problem anzugehen, habe es bereits eine Begehung mit Vertretern des Gemeinderats, des Bauhofs und den Revierförstern gegeben. Dabei sei zugesagt worden, die Problematik im Gemeinderat unter dem neuen Bürgermeister Ralf Gänshirt zu besprechen, was bisher allerdings noch nicht geschehen sei, so der Vorsitzende.

Auch für das kommende Jahr hat sich der Verein mit seinen derzeit 60 Mitgliedern wieder einiges an Arbeit vorgenommen. So sollen etwa die Obstbäume am "Letten" geschnitten und das Altholz am Gänskeitel entsorgt werden. Außerdem will der Verein für Naturpflege erneut am Ferienprogramm der Gemeinde teilnehmen.