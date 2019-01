In und um das Hirschberger Rathaus stehen wohl noch weitere Diskussionen um den Flächennutzungsplan der Gemeinde an. Foto: Reinhard Lask

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Ausgiebig hatte der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) im Mai vergangenen Jahres über eine Bauvoranfrage zum Neubau eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten auf zwei Grundstücken in der Eichendorffstraße in Leutershausen diskutiert.

Das Problem: Der dort gültige Bebauungsplan sah die Errichtung von zwei Einzelhäusern auf diesen Grundstücken vor. Da der Umfang des Mehrfamilienhauses den Gebäuden in der Umgebung entsprach und die vorgegebene Grund- und Geschossflächenzahl eingehalten wurde, hatte der ATU dem Bauvorhaben einstimmig grünes Licht gegeben. Das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises sah dies aber anders und wollte das Vorhaben ablehnen.

Begründet wurde dies damit, dass das geplante Gebäude außerhalb des Baufensters liegt und von der Baulinie zur Hans-Thoma-Straße hin abweicht. Diese Abweichungen könnten auch nicht durch eine "Vereinigungsbaulast" der beiden Grundstücke kompensiert werden. Ein Bauantrag könne nur genehmigt werden, wenn der Bebauungsplan entsprechend geändert würde. "Es gab Gespräche mit dem Antragsteller", berichtete Bürgermeister Manuel Just in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am vergangenen Dienstag.

Dabei habe man eher formale Probleme gesehen, die sich durch eine Änderung des Bebauungsplans lösen ließen. Allerdings sollte nicht der gesamte Bebauungsplan "Nord" geändert werden. Stattdessen schlug man vor, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu erstellen, für dessen Kosten der Antragsteller aufkommt.

Allerdings sah Just bei dieser Vorgehensweise auch ein Problem: Er befürchtete, dass man so einen Präzedenzfall für weitere Bauvorhaben schaffen könnte. Etwa wenn diese nicht zu den Bebauungsplänen passten, aber dann durch eine Bebauungsplanänderung, für deren Kosten der Antragsteller aufkommt, doch ermöglicht werden. Deshalb müsse man klar definieren, unter welchen Umständen diese Lösung in Frage komme, sagte Just.

Zum Beispiel, wenn ein öffentliches Interesse bestehe, ein städtebaulicher Missstand aufgelöst werde oder wenn der politische Wille bereits vorliege und kein Missstand in das Gebiet getragen werde. Das sei bei dieser Bebauungsplanänderung der Fall.

Die Gemeinderäte folgten der Argumentation des Rathauschefs und beschlossen daraufhin einstimmig die Aufstellung und den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Nord, 6. Änderung".