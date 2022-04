Von Walter Brand

Hirschberg. Der Wunsch Hirschbergs, eine Partnerschaft mit einer europäischen Gemeinde einzugehen, wurde Anfang der achtziger Jahre angeregt. Nach einer Befragung der Bevölkerung sprach sich die Mehrheit der abgegebenen Stimmen von rund 60 Prozent für eine Partnerschaft mit einer Kommune in Frankreich aus. Dem Votum folgend, wurde dies 1983 so vom Hirschberger Gemeinderat beschlossen. Pionierarbeit leistete Studiendirektor Klaus Reinhard, ein exzellenter Frankreichkenner. Er machte sich 1984 auf die Suche nach einem geeigneten Partner in Frankreich. Reinhard sollte eine Kommune ausfindig machen, die der Einwohnerzahl von Hirschberg annähernd entsprach.

Es war mehr ein "Zufall", dass er im Departement du Rhône Brignais besuchte und erste Gespräche mit dem Bürgermeister Michel Thiers im "Hôtel de Ville", dem Rathaus, führen konnte. In den folgenden zwei Jahren wurden die Kontakte zwischen Brignais und Hirschberg durch gegenseitige Besuche der Gemeindegremien vertieft.

Für Bürgermeister Thiers war diese Partnerschaft stets eine Herzensangelegenheit. Die Einrichtung einer Partnerschaftskommission in beiden Gemeinden war die Folge, dann kam es zu ersten Begegnungen mit Schülern, Jugendlichen, Sportlern, Gewerbetreibenden, den Vertretern des Gemeinderates – und nicht zuletzt den Bürgern selbst.

1986 unterzeichneten Michel Thiers und Werner Oeldorf in Brignais die Partnerschaftsurkunde. Foto: Brand

Beide Gemeindegremien beschlossen am 15. Mai 1986 einstimmig, eine Partnerschaft einzugehen. Am 28. Juni 1986 war es dann so weit. Bei einem Festakt in der Heinrich-Beck-Halle unterzeichneten Hirschbergs Bürgermeister Werner Oeldorf und sein Amtskollege Michel Thiers die Partnerschaftsurkunde – damit wolle man, wie es hieß, "einen Beitrag zu einem in Frieden und Freiheit geeinten Europa leisten". Dann wurde groß gefeiert.

Fünf Jahre später wurde die Partnerschaft mit Niederau im Hirschberger Rathaus besiegelt (mit den Bürgermeistern Manfred Schmidt, Werner Oeldorf und Michel Thiers, v.l.). Foto: Brand

Am 18. Oktober 1986 wurde der Bund beider Kommunen auch in Brignais besiegelt. In ihren Ansprachen betonten beide Bürgermeister, dass zukünftig gerade die Jugend, die Schüler bei den Austauschprogrammen Europa erleben und einen tieferen Einblick in eine andere Kultur und das Leben in der Gastfamilie erhalten sollten. Um diesen Festakt miterleben zu können, reisten damals rund 500 Hirschberger in Bussen und Autos nach Brignais. Während die Urkunde unterzeichnet wurde, waren sogar Kanonensalven zu hören. Der Festabend wurde mit einem großen Programm gestaltet, dem sich ein großes Feuerwerk anschloss – und später schwärmten noch viele Gäste von der Gastfreundschaft der Brignerots.

Mit eingebunden in diese Partnerschaft war von Anfang an die elsässische Gemeinde Schweighouse-Thann, die nach Ende des Zweitens Weltkrieges von der Brignais beim Aufbau einer französischen Verwaltung unterstützt worden war. Als 1990 nach der deutschen Wiedervereinigung Baden-Württemberg für das neue Bundesland Sachsen Hilfestellung für einen Verwaltungsaufbau leistete, war es für den Hirschberger Gemeinderat naheliegend, auch dort nach einer Gemeinde zu suchen, was mit Niederau im Kreis Meißen dann auch gelang. Hierbei leistete der ehemalige Oberamtsrat Erich Dallinger über mehrere Monate wertvolle Aufbauarbeit – wobei er auch die Partnerschaft maßgeblich förderte. 1991 wurde die Partnerschaft im Hirschberger Rathaus offiziell besiegelt.

Der Partnerschaftsverein sang beim 30-jährigen Jubiläum unter der Leitung von Chordirektor Volker Schneider 2017 in Brignais. Alle fünf Jahre findet ein großes Jubiläumsfest statt. Foto: Brand

In den Jahren danach nahmen die beiden Partnerschaften, vor allem die zu Brignais, an Fahrt auf: seien es Sprachkurse in Französisch und Deutsch, Schüleraustausch, Seniorenfahrten, Begegnungen von Sport- und Kulturvereinen, gegenseitige Besuche der Hilfsorganisationen und Gewerbetreibenden, seien es Praktikanten in Firmen oder in der Gemeindeverwaltung. Außerdem gab es auch viele Konzerte mit Chören, Musikgruppen und Tanzformationen. Unvergessen sind die Partnerschaftsläufe der Laufsportgruppen aus Hirschberg und Brignais, die über 1000 Kilometer zu Fuß zurücklegten. Aus den Kontakten ergaben sich nicht zuletzt auch viele Freundschaften – und mittlerweile fühlen sich auch die Elsässer und Sachsen mit der Partnerschaft Hirschberg-Brignais verbunden. Die Bürgermeister der ersten Partnerschaftsjahre, Werner Oeldorf (1975-2007), Michel Thiers (1977-2006), Jean-Pierre Deiber (bis 1994) und Manfred Schmidt (1990-2010), sind schon längst in Pension, aber die Partnerschaft wurde unter ihren Nachfolgern mit demselben Elan fortgeführt.

Zentral sind dabei die Partnerschaftsvereine. In Hirschberg wurde er 2005 gegründet. Dessen Hauptziel ist es, die Verbindungen mit allen beteiligten Gemeinden weiterzuentwickeln und noch mehr Hirschberger für diese Idee zu gewinnen. Dazu gehört unter anderem auch die Förderung des Schüleraustausches, die Begegnung von Jugendgruppen, Partnerschaftsläufe und kulturelle Veranstaltungen.

Gern gesehener Gast: Jaqueline Musy ist seit 35 Jahren die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins in Brignais. Foto: Brand

Enge Verbindungen gehen zum Partnerschaftsverein in Brignais mit ihrer Präsidentin der "Association du Jumelage Brignais", Jacqueline Musy, die mit Freude sich an die Festlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum in Brignais 2017 und an den Auftritt vom Partnerschaftschor aus Hirschberg gerne erinnert. Damals sagte sie: "Es liegt an uns allen, mit den Freunden im Partnerschaftsverband die Botschaft der Verständigung auch an die jüngere Generation weiterzugeben."

Mehr als 500 Hirschberger fuhren 1986 zur Partnerschaftsfeier nach Brignais, darunter Erich Dallinger (vorne, 4.v.l.), der später zum Motor der Verbindung zu Niederau wurde. Foto: Brand

Mit der Pandemie wurden nun seit über zwei Jahren die regelmäßigen Treffen untereinander und die Aktivitäten des Partnerschaftsvereins in Brignais und in Hirschberg ausgebremst. Dennoch gab es 2021 dann doch kleinere Veranstaltungen, wenn auch nur an der Bergstraße, wie die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Danielle Fouache, berichtet. So wurde das Hambacher Schloss besichtigt, und es gab ein besonderes musikalisches Konzert in der ehemaligen Synagoge.

Das 15-jährige Bestehen vom Partnerschaftsverein wurde mit einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm im evangelischen Gemeindehaus in Großsachsen gefeiert. Im März war man mit einem Infostand am Bürgertag präsent. Am 15. Mai steht die Mitgestaltung des "Europatages" im Olympia-Kino auf dem Programm. Anlässlich einer mehrtägigen Kulturreise an Pfingsten wird neben der sächsischen Schweiz auch Dresden, die Porzellanstadt Meißen sowie die Partnergemeinde Niederau besucht. Am 24. Juli ist die Teilnahme an der "Hirschberger Meile", die vom BdS organisiert wird, mit eingeplant. Der neue, seit 2020 amtierende Bürgermeister von Brignais (und damit Thiers Nach-Nachfolger), Serge Bérard, stellt sich am 29. Juli vor und wird mit der Band "Summer Swing" in Hirschberg erwartet.