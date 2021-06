Hirschberg. (ze) Vor rund sechs Jahren erstellte die Gemeinde erstmals einen Lärmaktionsplan. Mittlerweile ist man in der dritten Runde der Planung angelangt. Bereits im Dezember beschloss der Gemeinderat die Aufstellung des Lärmaktionsplans in interkommunaler Zusammenarbeit mit Schriesheim und Dossenheim.

Aufgrund gesundheitskritischer Lärmbelastung soll in Großsachsen Tempo 30 auf der B3 nun in der gesamten Ortsdurchfahrt gelten, und nicht mehr nur in einem Teilbereich. Neu hinzugekommen ist mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 die Breitgasse sowie die sich daran anschließende Talstraße bis zur Lettengasse 37. In Leutershausen soll auf der B3 innerorts und in der Heddesheimer Straße zwischen B3 und westlichem Ortsausgangsschild künftig die Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert werden. Außerdem wird eine Fahrbahnsanierung mit lärmoptimiertem Belag angestrebt.

Zu diesem Entwurf des Lärmaktionsplans konnten Bürger und Behörden im Frühjahr Stellungnahmen abgeben. Diese lagen am Dienstag dem Ausschuss für Technik und Umwelt vor. "Der öffentliche Personennahverkehr ist eine heilige Kuh", ging Martin Reichert vom Planungsbüro Modus Consult aus Karlsruhe auf die Stellungnahmen näher ein. So hatte das Amt für Nahverkehr angemerkt, dass "negative Auswirkungen verkehrsberuhigender Maßnahmen auf den ÖPNV auf ein Minimum zu beschränken" seien und Fahrzeitverlängerungen möglichst vermieden werden sollten.

Das Amt ging davon aus, dass durch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 in den Ortsdurchfahrten die Fahrzeit für die Straßenbahn und Busse verlängert werde. Das könne dazu führen, dass mehr Fahrzeuge und Personal eingesetzt werden müssten; die dadurch entstehenden Mehrkosten müssten die betroffenen Kommunen tragen.

"Tempo 30 ist jetzt schon der Zustand", meinte Christian Würz (CDU). Angesichts der Problematik in der Ortsdurchfahrt Großsachsen sah er keine wesentliche Veränderung der Fahrzeit für den ÖPNV durch die Ausweitung des Lärmaktionsplans. Er begrüßte zudem die Vereinheitlichung der Geschwindigkeit in den Ortsdurchfahrten, jedoch müsse Tempo 30 auch kontrolliert werden.

Das Straßenverkehrsamt des Rhein-Neckar-Kreises wies zudem darauf hin, dass die B3 eine Umleitungsstrecke für die Autobahn darstellt. Deshalb müsse auch die dafür zuständige Autobahn GmbH angehört werden. Dies soll nach Ansicht der Kommunen der Kreis übernehmen. "Wenn eine Umleitung über die B3 erfolgt, fährt da keiner schneller als 30", war Reichert angesichts des dann zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommens überzeugt.

"Das bringt mehr Sicherheit", ging Katharina Goss-Mau (Freie Wähler) auf die vorgesehene Geschwindigkeitsbegrenzung in der Heddesheimer Straße und in der Breitgasse ein. Diese sei besonders wichtig, da beide Straßen als Schulwege genutzt würden. Thomas Scholz (SPD) verwies darauf, dass in der Heddesheimer Straße die Grenzwerte nur knapp nicht überschritten werden.

Jedoch wünschten sich die Anwohner seit Langem ein Tempolimit, und die Heddesheimer Straße sei abgesehen von der B 3 die einzige Straße in Leutershausen, bei der noch Tempo 50 gelte, weshalb auch hier eine Geschwindigkeitsreduzierung Sinn mache. "Tempo 30 in der Breitgasse und der Heddesheimer Straße sind langjährige Forderungen von uns", befürwortete ebenso Claudia Schmiedeberg (GLH) den Lärmaktionsplan.

Oliver Reisig kritisierte, dass für den Lärmaktionsplan die Lärmbelastung nur berechnet und nicht gemessen wurde. Reichert erklärte jedoch, dass die Berechnung des Verkehrslärms höhere Werte ergebe als direkte Messungen.

Bei einer Gegenstimme von Oliver Reisig (FDP) empfahl der Ausschuss dem Gemeinderat, den Lärmaktionsplan zu beschließen.