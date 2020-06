Von Annette Steininger

Hirschberg. Der Beschluss der Bundesregierung soll die Wirtschaft ankurbeln, die Kunden wieder mehr zum Kaufen animieren: Vom 1. Juli bis Ende des Jahres wird die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent gesenkt, der ermäßigte Satz von sieben auf fünf Prozent.

Doch werden die Kunden wirklich von der Senkung profitieren, und wie sehen eigentlich die Einzelhändler diese Entscheidung? Die RNZ hat sich bei Selbstständigen in Hirschberg umgehört, die nicht alle begeistert klangen. Andreas Well, Vorsitzender des Bundes des Selbstständigen und Inhaber von "Raumausstattung Bock", weiß noch nicht so recht, was er von der Senkung der Mehrwertsteuer halten soll. "Tendenziell bezweifle ich, dass jemand mehr kaufen wird, als er braucht", sagt Well. Die Ersparnis von rund 2,5 Prozent sei so gering, "dass es auch nicht direkt motiviert, sich etwas extra zu leisten".

Well plant, die Mehrwertsteuersenkung teilweise durch niedrigere Preise an die Kunden weiterzugeben, aber dadurch auch den Verdienstausfall zu kompensieren. Durch die Senkung – sonst würden die Steuern ja nur nach oben gehen (Well) – stehen die Einzelhändler auch vor einigen Herausforderungen. "Da werden Probleme auftauchen, die wir noch gar nicht ahnen", glaubt Well. Er nennt als Stichworte "EDV, Preislisten, Kassenabrechnung, Abgrenzungen oder auch Teilrechnungen". Das seien alles Dinge, die jetzt erledigt und bezahlt werden müssen. "Und in einem halben Jahr geht wieder alles retour", so der Raumausstatter. Mit anderen BDS-Mitgliedern hat er noch nicht über die bevorstehende Senkung gesprochen. Wie Well wird auch der Inhaber von "Rad-Sport-Bergstraße", Markus Kunkel, nur einen Teil der geringeren Mehrwertsteuer an die Kunden weitergeben können. Zu groß waren auch die Aufwendungen für die Hygienemaßnahmen. Generell freut er sich aber über die höhere Nachfrage nach Rädern in der Krise – "da gehören wir zu den Gewinnern".

Gerlinde Jöst (Blumenbinderei Gerlinde Jöst) berichtet dagegen von einem zögerlichen Kaufverhalten. Sie würde sich freuen, wenn sich durch die Senkung der Mehrwertsteuer daran tatsächlich etwas ändert, ist aber noch nicht ganz überzeugt davon. Sie selbst will die niedrigere Steuer an die Kunden weitergeben. Für Geschäfte – aus ihrer Sicht mehr für die größeren Läden als für die kleinen wie ihren – sei das Ganze natürlich ein großer Aufwand. Sie muss sich jetzt erst mal damit auseinandersetzen, wie sie ihre Kasse neu programmiert.