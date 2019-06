Dreimal donnerte es am Freitag - ein besonderer Abschiedsgruß des Schützenvereins "Hirschburg" (li. oben). Manuel Just erhielt nicht nur minutenlangen Applaus (M.) in der Aula der Martin-Stöhr-Schule, sondern auch einen Bayern-Schal vom Gemeinderat, überreicht vom Zweiten Bürgermeister-Stellvertreter Christian Würz (li. unten). Der Männergesangverein 1884 schenkte ihm eine "MGV-Kutte" und stimmte wie die "Sängereinheit" (re. oben) einen Lobgesang auf Just an. Fotos: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg. Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just kam schon vor dem Beginn seiner Abschiedsfeier in Hirschberg kaum aus dem Händeschütteln raus. So viele Leutershausener und Großsachsener wollten ihrem ehemaligen Bürgermeister "Lebewohl" sagen, sich bedanken und alles Gute für seine Arbeit in der Zweiburgenstadt wünschen.

Die Aula der Martin-Stöhr-Schule war mit rund 300 Gästen am Freitagabend voll besetzt. Rot-weiße Blumen, die Farben Hirschbergs, säumten die Bühne, in der Mitte hingen drei große Plakate - eines zierte ein Szenario aus der Vergangenheit mit Landwirten und Tabakballen, die anderen zwei warben fürs "Heisemer Straßenfest" und die einstige "Großsaasemer Gassekerwe". Handbälle fehlten ebenso wenig auf der Bühne wie zwei Ortsschilder - mit durchgestrichenem "Hirschberg" - und mit "Weinheim"-Schriftzug.

"Das war sein Wunsch fürs Bühnenbild", verriet Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt. Just wollte Dinge, die für die Gemeinde stehen. Und sein einstiges "Vorzimmer", Stefanie Bickel und Stefanie Hose, hatten bei der Organisation des Abends ganze Arbeit geleistet. Doch auch die Redner hatten sich so einiges einfallen lassen - von vielen lobenden Worten bis originellen Geschenken.

Glanz verliehen dem Abend auch die musikalischen Beiträge wie diejenigen von den Leutershausenern Götz Schwestern, Johanna und Henriette, die mit einem gefühlvollen "Thank you" von Dido den Abend einleiteten. Auch Erster Bürgermeister-Stellvertreter Fritz Bletzer, für den erst einmal das Mikrofon nach oben geschraubt werden musste, sagte ein herzliches Dankeschön - "für zwölf überaus erfreuliche Jahre". Er würdigte Justs Leistungen für Hirschberg und ging auf die Großprojekte ein, die unter dessen Ägide realisiert worden waren, wie den Bau des Seniorenzentrums und des Hilfeleistungszentrums. Auch sein ganz persönlicher Dank galt "Manuel" für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Hintergrund Dienstzeugnis und Bayernspiel Dass Manuel Just Bayern-Fan ist, blieb keinem Gemeinderat verborgen. Schließlich waren die Spielstände ein Thema in den Sitzungspausen, wie Zweiter Bürgermeister-Stellvertreter Christian Würz verriet. So überreichte er ihm im Namen des Gemeinderats einen Gutschein für ein Bayern-Spiel und einen Fan-Schal, den Just sogleich anprobierte. Auch [+] Lesen Sie mehr Dienstzeugnis und Bayernspiel Dass Manuel Just Bayern-Fan ist, blieb keinem Gemeinderat verborgen. Schließlich waren die Spielstände ein Thema in den Sitzungspausen, wie Zweiter Bürgermeister-Stellvertreter Christian Würz verriet. So überreichte er ihm im Namen des Gemeinderats einen Gutschein für ein Bayern-Spiel und einen Fan-Schal, den Just sogleich anprobierte. Auch ein Dienstzeugnis gab es für den ehemaligen Bürgermeister, das ihm eine eindeutige Qualifikation für das Amt des Oberbürgermeisters bescheinigte. Das Geburtstagskind Einen besonderen Dank für ihre Anwesenheit sprach OB Just Landrat Stefan Dallinger und seiner Frau Christine aus. Denn nicht nur für ihn war es ein besonderer Tag: Christine Dallinger hatte Geburtstag. Herzliche Glückwünsche gab’s von der Bühne aus und Applaus vom Publikum. Woinemer Bier im Heisemer Krug "Wenn es Ihnen in Weinheim einmal nicht gut gehen sollte, dann ziehen Sie einfach die MGV-Kutte an", riet der Vorsitzende des Männergesangvereins 1884, Harald Brand, Manuel Just. Und überreichte ihm Schiebermütze samt Weste und Hosenträgern. Obendrauf gab’s einen Bierkrug, den unter anderem das gräfliche Schloss von Leutershausen schmückt. "Schenken Sie sich ein Bier ein - es darf auch ein Woinemer sein -, und alles wird wieder gut", prophezeite Brand. Lobgesang Die Titel hatten die an diesem Abend auftretenden Sänger bewusst gewählt: So erklärten Johanna und Henriette Götz, dass sie Manuel Just mit "Thank you" (Dido) ein "Dankeschön" für die Unterstützung im musikalischen Bereich singen wollten. Und das "Halleluja" von Leonard Cohen, das die "Sängereinheit" darbot, sollte ein "Lobgesang" auf die letzten zwölf Jahre sein, wie Vorsitzender Michael Lang verriet. Mit "You’ll never walk alone" wählte der MGV 1884 einen sehr passenden Abschiedssong. Donnernder Abschied Einen besonderen Abschiedsgruß präsentierte der Schützenverein "Hirschburg". Nach dem offiziellen Programmteil zündete er die Kanone. Vereinsvorsitzender Harald Dietz und Manuel Just selbst standen am Auslöser. Drei donnernde Böllerschüsse folgten, die so laut waren, dass sich die Gäste teilweise die Ohren zuhielten. Weitgereister Gast Nicht nur die hiesige Politprominenz, Landtagsabgeordnete und Bürgermeister-Kollegen, hatte sich zahlreich aufgemacht, um Manuel Just in Hirschberg zu verabschieden. Sehr zur Freude des neuen Weinheimer OBs war auch Steffen Sang, Bürgermeister aus Hirschbergs Partnergemeinde Niederau, extra zum Fest angereist. "Er hat über 500 Kilometer zurückgelegt, um hier zu sein", sagte Just beeindruckt. Kleinere Unterbrechungen Bei einem Auftritt von Johanna und Henriette Götz wollte die Technik nicht. Weder Mikro noch Klavier funktionierten. Da eilte kurzerhand Gemeinderat Matthias Dallinger zur Hilfe. Und siehe da: Plötzlich lief alles wieder. Eine kleine Unterbrechung gab es auch bei der Rede des Ersten Bürgermeister-Stellvertreters. Fritz Bletzer hielt kurz inne, setzte die Brille auf seine Nase und konnte seine Rede offensichtlich wieder lesen. Kunst als Geschenk Feierlich enthüllte Erster Bürgermeister-Stellvertreter Fritz Bletzer die Staffelei auf der Bühne. "Die Gemeinde hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen", kommentierte er das Geschenk. Es handelte sich um ein Werk des Hirschberger Künstlers Karlheinz Treiber, das sich Manuel Just gewünscht hatte. Das Just-Dallinger-Treffen Landrat Stefan Dallinger verriet, wie er und Manuel Just sich erstmals begegnet sind. "Wenn Sie jetzt mit einem konspirativen Treffen in einem Hinterzimmer gerechnet haben, muss ich Sie enttäuschen. Sie hätten sogar dabei sein können." In der Brühler "Ratsstube" kamen sie zusammen, um seine Kandidatur zu besprechen. ans

"Du hast Hirschberg in den zwölf Jahren richtig gut getan", fand der Zweite Bürgermeister-Stellvertreter, Christian Würz, der im Namen des Gemeinderats sprach. "Du hast das Amt mit deiner ganz besonderen Art ausgefüllt, wie wir sie zuvor nicht kannten." Er dankte Just auch für die Wertschätzung der Gemeinderatsarbeit. Und nannte einige große Zahlen: "Fasst man alle Haushalte seit deinem Amtsantritt 2007 zusammen, hast du 300 Millionen Euro bewegt." In geschätzt 300 bis 400 Sitzungen hätten sie gemeinsam zirka 3500 bis 4000 Tagesordnungspunkte abgearbeitet. Dass es dabei auch manchmal Schwieriges zu besprechen gab, verhehlte Würz nicht. Oft konnten Misstöne jedoch in den "Nachsitzungen" bereinigt werden. "Führe das auch in Weinheim ein oder fort", gab Würz Just, von dem er viel gelernt habe, mit auf den Weg. "Herzlichen Dank, dass du unser Bürgermeister warst."

"Ein sehr ehrgeiziger", wie auch Landrat Stefan Dallinger weiß. Einen Tag vor seiner ersten Wahl zum Bürgermeister im Jahr 2007 habe er ihn beim Broschüren-Verteilen getroffen. "Gehen Sie doch nach Hause", riet er ihm. "Morgen sind Sie Bürgermeister." Und er sollte Recht behalten. "Wir Hirschberger sind schon stolz, dass es nun ein Hirschberger in Weinheim im zweiten Anlauf geschafft hat, Oberbürgermeister zu werden", witzelte Dallinger in Anspielung auf seine eigene einst erfolglose Kandidatur. In Hirschberg habe Just erfolgreich das Gemeinsame der beiden Ortsteile gefördert und gleichzeitig die Unterschiedlichkeit zugelassen.

Nicht nur dem Ilvesheimer Bürgermeister Andreas Metz, der für die Kollegen sprach, war schnell klar: "Er wird nicht bis zur Rente in Hirschberg bleiben." Metz freute sich aber, dass Just dem Kollegenkreis erhalten bleibe und wünschte ihm "starke Nerven" für seine Aufgaben in Weinheim. In Hirschberg hinterlasse er "ein bestelltes Feld".

Und Bürger, die ihn vermissen werden. So sagte einer zu Pfarrerin Tanja Schmidt, die Just im Namen der Kirchengemeinden dankte: "Er war ein Segen für unsere Gemeinde." Der Vorsitzende des Turnvereins "Germania" Großsachsen (TVG), Marco Fleckenstein, der das Lob der Vereine weitergab, berichtet sogar, dass ihm derart viele Bürger Grüße aufgetragen hätten, dass er sie gar nicht alle wiedergeben könne. Er dankte Just für die gute Zusammenarbeit und dass er den Vereinen stets geholfen habe, an Fördertöpfe zu kommen.

Philosophische Worte wählte Carsten Ewald im Namen des Personalrats für seine Rede und skizzierte verschiedene Wege. "Balance, Konzentration und Koordination sind unter anderem die Eigenschaften, welche wir bei Ihnen kennen und schätzen gelernt haben und die Sie sicher auch bei Ihren neuen Aufgaben in Weinheim benötigen werden." Für diesen "Balanceakt" gab es als Geschenk eine "Slackline", eine Art Balanceseil.

Seine letzte Rede vor den Hirschbergern nutzte Just dann für einen umfassenden Dank an die Redner und Programmbeteiligten, den Gemeinderat, die Verwaltung, den Landrat, seine Stellvertreter, die Bürgermeister-Kollegen, Vereine und Kirchengemeinden. "Ich verabschiede mich als Bürgermeister dieser wunderbaren Gemeinde. Danke für zwölf tolle Jahre", rief der Weinheimer OB ins Publikum. "Ich war gerne Ihr Bürgermeister; es war mir eine Ehre."

Da war es um das teils eh schon gerührte Publikum geschehen. Stehend applaudierten die Hirschberger minutenlang ein letztes Mal ihrem Bürgermeister. Auch der war nach dem fast zweistündigen emotionalen Programm sichtlich bewegt. Gemeinsam konnten sich alle noch bei einem geselligen Beisammensein vor der Schule in Ruhe verabschieden. Bis in die späten Abendstunden saß man gemütlich auf den Bierbänken, holte sich bei Feuerwehr und DRK Weck, Worscht und Woi und ließ die letzten zwölf Jahre Revue passieren.