Von Nadine Rettig

Hirschberg. Wenn während der Schulferien Einräder, Trampoline, bunte Bänder und ein Trapez in der Alten Turnhalle Großsachsen Einzug halten, kann dies nur eins bedeuten: Der Mit-Mach-Zirkus steht wieder auf dem Programm vieler Grundschüler. Bereits seit vielen Jahren gibt es die Aktion, die in Kooperation von der Gemeinde sowie den beiden Sportvereinen TVG Großsachsen und SG Leutershausen veranstaltet wird.

Seit Dienstag bis zum Ende der Woche wird nun eifrig geturnt. Wie immer erfreut sich der Mit-Mach-Zirkus, der meist in den Frühlings- und Herbstferien stattfindet, großer Beliebtheit. Auch dieses Mal hatten sich innerhalb kürzester Zeit 30 Kinder im Grundschulalter angemeldet. "Eigentlich wollten wir dieses Mal das Limit bei 25 Kindern setzen, aber als wir gesehen haben, dass sich 30 Kinder angemeldet haben, haben wir beschlossen, die Betreuung ein wenig aufzustocken, um jedes Kind nehmen zu können", berichtet Fiona Vollweiter, die den Zirkus leitet.

Beim Mit-Mach-Zirkus zeigen die Grundschüler, was sie so alles drauf haben. Foto: Kreutzer

Vollweiter hat selbst einmal als Teilnehmerin beim Mit-Mach-Zirkus angefangen, ehe sie über die Jahre hinweg immer mehr mithalf und schließlich die Leitung übernahm. Sie freut sich besonders, dass ihre Begeisterung für die Ferienaktion von vielen Kindern geteilt wird. Denn rund zwei Drittel der Teilnehmer, die sich angemeldet haben, seien auch schon vorher einmal dabei gewesen, schätzt Vollweiter.

So auch die neunjährige Alexandra, die schon zum dritten Mal dabei ist. Inzwischen weiß sie schon ganz genau, was ihr in der Zirkuswelt am meisten Spaß macht. "Ich fahre gern Einrad und mag besonders das Balancieren auf dem Drahtseil und das Trapez", erzählt sie begeistert. Aufs Trapez und auf eine große Kugel, auf der es möglichst geschickt das Gleichgewicht zu halten gilt, dürfen die Kinder nur ohne Betreuung, wenn sie zuvor einen "Führerschein" bei ihr abgelegt haben, erklärt Vollweiter.

Auch akrobatisch wurde es. Foto: Kreutzer

Denn die Sicherheit hat oberste Priorität. Dafür sorgen die zahlreichen Betreuer. Einige von ihnen kennen den Mit-Mach-Zirkus wie Vollweiter selbst noch aus eigenen Kindertagen, andere sind gerade als FSJler bei der Gemeinde oder dem TVG tätig. Vollweiter freut sich, dass die Kinder, die während der Pandemie auf viele Aktivitäten verzichten mussten, nun wieder ihr geliebtes Ferienprogramm haben. "Die Kinder haben einfach Spaß und freuen sich", berichtet sie. Auf das Mittagessen wird diesmal verzichtet. So dauert das Programm nicht bis 16 Uhr, sondern nur noch bis 14 Uhr.

Für eine Frühstückspause bringen die Kinder ihr Essen selbst mit. Und auch auf eine große Aufführung am Ende der Woche müssen die kleinen Artisten noch verzichten. Dafür findet am Ende eine interne Aufführung statt, bei der die Nachwuchsartistinnen und -artisten sich gegenseitig präsentieren können, was sie können. Aber auch an jedem einzelnen Tag haben die Kinder die Möglichkeit, durch einen "Blitzlicht"-Auftritt zu zeigen, was sie gerade gelernt haben.

"Dafür kann jeder einfach zu uns Betreuern kommen und sagen, dass es ein Blitzlicht möchte. Dann kommen alle Kinder zusammen, ich lege Musik auf, und das Kind kann etwas vorführen", erklärt Fiona Vollweiter die Aktion, die sie in diesem Jahr zum ersten Mal eingeführt hat. "Und das kommt richtig toll an", freut sie sich.