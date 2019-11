Hirschberg. (ze) „Für seinen Skulpturengarten hat Hirschberg einen Preis bekommen“, hob Eva-Marie Pfefferle (SPD) in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt hervor. Vor einigen Wochen hatte ihn die Architektenkammer Baden-Württemberg ausgezeichnet. Von der Gemeinde sei dies aber nicht hervorgehoben worden, merkte Pfefferle an. Wie die Verwaltung nun mitteilte, wird der Skulpturengarten an der Alten Villa mit einer Feier am Samstag, 30. November, um 15 Uhr, eingeweiht. Landschaftsarchitektin Bettina Jaugstetter informiert über das Gesamtkonzept, Kulturfördervereinsvorsitzender Karlheinz Treiber gibt einen Einblick über die ausgestellten Werke. Fertiggestellt wurde der Skulpturengarten bereits 2018.