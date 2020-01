Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Karl Grether, Ehrenvorsitzender des Gesangvereins "Sängereinheit" Leutershausen, ist kurz nach seinem 86. Geburtstag verstorben. Über viele Jahre prägte er das kulturelle Leben in der Gemeinde mit. Grether war ein waschechter Leutershausener, dem nichts in den Schoß fiel.

Als er zehn Jahre alt war, wurden er und sein Bruder bereits Halbwaisen, da der Vater im Zweiten Weltkrieg fiel. Er erlernte den Beruf des Kraftfahrzeughandwerkers und Mechanikers. Durch berufliche Fortbildungen avancierte er zum Betriebsassistenten bei der Firma Rübelmann in Viernheim, der er über vier Jahrzehnte, zuletzt als Produktionsmeister, treue Dienste leistete.

Sein Einsatz für andere und mit anderen bestimmte sein Leben seit frühester Jugend. Durch das Engagement im kirchlichen Bereich gehörte er als 16-Jähriger 1949 zu den Gründern des evangelischen Posaunenchors, dem er über 25 Jahre als aktiver Bläser angehörte. Sein Interesse an Kirchenmusik führte ihn auch zum Kirchenchor, wo er in der Chormusik seine Berufung und seine große Liebe fand, seine Ehefrau Elly. Sie unterstützte ihn auch bei seinem ehrenamtlichen Engagement.

1954 trat Karl Grether als aktiver Sänger der "Sängereinheit" bei. Elf Jahre später übernahm er das Amt des Ersten Vorsitzenden. Wie kaum ein anderer stellte er sich über 25 Jahre in den Dienst dieser verantwortungsvollen Vereinstätigkeit. Er sang nicht nur leidenschaftlich im Männerchor mit, sondern er führte, formte, plante und engagierte sich mit viel Herzblut für seinen Gesangverein.

Ehefrau Elly, die dem Chorgesang genauso verbunden war wie ihr Mann, leitete den Kinderchor von 1965 bis zur Auflösung 1986. Karl Grether war zudem 1982 Pate bei der Gründung des Frauenchors der Sängereinheit. Zahlreiche Ehrungen erhielt er, etwa die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden. Ferner zeichneten ihn der Sängerkreis Weinheim, der Badische und der Deutsche Sängerbund aus. Am 1. Januar 1987 erhielt er die Ehrennadel des Landes.

In der Evangelischen Kirchengemeinde engagierte sich Grether ebenfalls. Von 1995 bis 2001 war er Mitglied des evangelischen Kirchengemeinderates. Nun trauern Kirchengemeinde und Sängereinheit um ihr verdientes Mitglied.

Die Sängereinheit wird am Donnerstag, 9. Januar, um 14 Uhr die Trauerfeier in der evangelischen Kirche Leutershausen gesanglich umrahmen. Männer- und Frauenchor treffen sich bereits um 13.15 Uhr in dunkler Kleidung zum Einsingen im Hans-von-der-Au-Heim. Auch der evangelische Posaunenchor wird seinem Mitbegründer die letzte Ehre erweisen.