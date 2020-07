Interessiert blieb am Sonntag eine Wandergruppe aus Sachsen am Stand beim Parkplatz „Am Kohlbach“ stehen, wo Geopark-Ranger Carsten Grambow ihnen allerlei Informationsmaterial mitgab. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Die Corona-Krise sorgt dafür, dass Erholungs- und Urlaubsangebote innerhalb Deutschlands verstärkt nachgefragt werden. Dabei spielen die 104 Naturparks, 18 Biosphärenreservate und 16 Nationalparks in Deutschland eine große Rolle, auch mit Blick auf den naturverträglichen Tourismus. Das hat man beim Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald erkannt und das Informationsangebot zu den Naherholungsmöglichkeiten zwischen Rhein und Bauland intensiviert. Bis in den Oktober hinein sind Geopark-Ranger an einigen Naturpark-Parkplätzen mit Informationsständen vor Ort.

Am Sonntag baute Geopark-Ranger Carsten Grambow einen solchen Stand beim Parkplatz "Am Kohlbach" auf. Neben den neuesten Rad- und Wanderkarten, die es hier käuflich zu erwerben gab, hielt er jede Menge Informationsmaterial bereit. So etwa zu den Eingangstoren zum Geopark, den Geotopen oder den Geopark-Rangern, die man für Führungen engagieren kann. Auch zur nahegelegenen Grube "Marie in der Kohlbach", in der einst Blei und Silber abgebaut wurden und die heute in den Wintermonaten Fledermäusen als Winterquartier dient, gab es eine Broschüre.

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die Grube allerdings derzeit für Besucher nicht geöffnet. Dafür ist der Blütenweg nicht weit, und auch der Einstieg in den Burgensteig ist vom Wanderparkplatz leicht zu erreichen. Die Resonanz der Wanderer auf diese Informationsstände sei gut, sagte Grambow.

Das bestätigte sich, als eine kleine Wandergruppe am Informationsstand vorbeikam und interessiert stehen blieb. "Wir kommen aus dem Erzgebirge", erklärte eine der aus Sachsen stammenden Wanderinnen, die passenderweise in den Sachsendörfern an der Bergstraße einige Tage verbringen. Informationsmaterial wird gerne mitgenommen, und ein Blick auf die Wanderkarte zeigt den Weg: "Da geht es nach Rippenweier", stellte die Gruppe fest.

Eine andere Wanderin interessierte sich besonders für die Radkarte "Odenwald mit Bergstraße – Süd". Nach einer kurzen Begutachtung der Karte entschied sie sich nicht nur diese, sondern auch die nördlich daran anschließende Radkarte für je 9,90 Euro zu kaufen. Das Wechselgeld auf ihren 20-Euro-Schein wollte sie aber von Grambow nicht zurückbekommen. "Das geht dann als Spende an den Geopark", freute sich der Ranger.

In den kommenden Wochen werden andere Geopark-Ranger noch an vielen weiteren Naturpark-Parkplätzen Informations- und Kartenmaterial anbieten. So etwa am kommenden Sonntag, 19. Juli, von 11 bis 15 Uhr, in Hemsbach auf dem Parkplatz "Schaumesklingel". Außerdem wird Grambow am 3. Oktober, von 12 bis 16 Uhr, am Parkplatz am ersten Kehrrang in Leutershausen seinen Stand aufbauen und damit den Abschluss der Informationsstände des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald für dieses Jahr bilden.