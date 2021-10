Von Annette Steininger

Hirschberg. In den letzten Jahren habe er stets die Schadensbilder an den Anfang seines Berichts gestellt. Aber diesmal verzichte er ganz bewusst darauf, sagte Revierleiter Walter Pfefferle bei der Vorstellung des Forstwirtschaftsplans 2022 vor dem Gemeinderat, der diesen am Dienstag einstimmig verabschiedete. Dennoch machte er klar: "Der Wald ist massiv geschädigt."

Schädlinge wie der Borkenkäfer und die Folgen des Klimawandels haben dem 400 Hektar großen Gemeindewald zugesetzt. Die Bäume trocknen teils aus, bekommen Sonnenbrand. Auch der Sturm vor wenigen Tagen hat seine Spuren hinterlassen. "Die Instabilität der Esche im Wald, aber auch außerhalb ist ein Riesenproblem."

Aber auch Buche und Bergahorn seien geschädigt und hätten dünnen Äste, die leicht abbrechen können. "Das stellt eine Gefahrenquelle dar, die es zu beseitigen gilt." Die Verkehrssicherheit sei eine große Aufgabe der nächsten Jahre.

Generell sei das Nadelholz stark dezimiert. Der Fichtenbestand, der sowieso nur noch zwei Prozent ausmache, gehe weiter zurück. Die Gemeinde profitiere vom Holzmarkt nur sehr eingeschränkt. Wollte man hier mehr einnehmen, müsste man bei Eiche und Douglasie stark eingreifen.

Der Sturm vor wenigen Tagen hat den Bäumen zugesetzt, hier in der Verlängerung des Burgwegs am Waldesrand. Foto: Kreutzer

Matthias Dallinger (CDU) regte an dieser Stelle später an, vielleicht einmalig einen größeren Einschlag vorzunehmen, um von den attraktiven Holzpreisen zu profitieren. Das lehnte Pfefferle aber ab. "Das wäre ein Verstoß gegen die Werthaltigkeit unseres Bestandes."

Eine Aufforstung von 1000 Bäumen ist auf dem Wachenberg geplant, 800 Stück im Ortswald. Auf gut fünf Hektar sind Kultursicherungen im Gemeindewald vorgesehen und auf knapp sechs Hektar Jungbestandspflege. An 270 Douglasien sowie 50 Kirschbäumen sollen zudem Wertästungen vorgenommen werden, das heißt eine Qualitätssteigerung durch das Absägen von Ästen. Um die Jungpflanzen zu sichern, erhalten sie oft eine weiße Kunststoffhülle aus Plastik.

Hier will das Forstteam einen neuen Weg beschreiten. Denn auch wenn die Mannschaft das Plastik immer vollständig und vorsichtig entferne, könne es doch passieren, dass immer mal kleine Stücke abfallen. Daher sind nun probehalber 260 aus Holz in einer Behindertenwerkstatt hergestellte Schutzhüllen bestellt worden. In diesem Zusammenhang appellierte Bürgermeister Ralf Gänshirt an die Jagdpächter, das Rotwild noch mehr im Auge zu behalten, da dieses immer wieder die Jungpflanzen anknabbere.

Pfefferle machte auch deutlich, dass im kommenden Jahr mehr in die Herrichtung der Wege, unter anderem auch des Waldlehrpfads, investiert werden müsse. Wie Gänshirt bekannt gab, soll auch der Waldspielplatz auf Vordermann gebracht werden. Über Sponsoren hierfür würde man sich freuen.

Die Gesamtsituation im Wald schlägt sich auch in den Zahlen nieder, so steigt der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr leicht um rund 5000 Euro auf insgesamt rund 176.000 Euro. Die Erträge belaufen sich 2022 voraussichtlich auf rund 155.000 Euro. Dem stehen Aufwendungen von rund 331.000 Euro gegenüber. "Wir sind daher gut beraten, etwas defensiver zu planen, um einen Puffer zu haben", kommentierte Gänshirt die Zahlen.

Hirschberg als Naturwaldgemeinde bekenne sich zur Verjüngung, führte der Bürgermeister weiter aus. Bei Neupflanzungen werde man allerdings verstärkt darauf achten, Bäume zu verwenden, die mit dem Klimawandel zurechtkommen. Es ist geplant, 1750 Festmeter Holz einzuschlagen, führte Pfefferle aus. Damit liegt man um 55 Festmeter unter den Planzahlen von 2021 und um 350 Festmeter unter den Planungen im zehnjährigen Forsteinrichtungswerk.

Der Dank aller Fraktionen war dem engagierten Förster und seiner Truppe sicher: "Da merkt man einfach: Beruf kommt von Berufung", fand Jörg Büßecker (SPD) der allerdings den hohen Zuschussbedarf bedauerte. Christoph Kiefer (Freie Wähler) und Karlheinz Treiber (Grüne Liste Hirschberg) teilten aber nicht die Meinung von Dallinger, dass man durch einen einmalig hohen Einschlag mehr Geld erzielen sollte. "Da fehlt es uns auch einfach an der entsprechend großen Fläche", fand Kiefer. Treiber war beim Joggen durch den Wald besonders deutlich geworden, wie wichtig die Arbeit der Forsttruppe ist.