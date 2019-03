Hirschberg-Großsachsen. (pol/rl) Von einer Straßenbahn erfasst wurde ein Pedelec-Fahrer am Großsachsener Bahnhof am Mittwochnachmittag. Das teilte die Polizei mit. Der 22-jährige Pedelec-Fahrer war gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße B3 unterwegs. Als er in die Hohensachsener Straße abbog und die Straßenbahngleise am Bahnhof überquerte, erfasste ihn eine OEG seitlich, die in Richtung Heidelberg unterwegs war. Laut Polizeibericht hatte die Bahn Vorrang gehabt.

Der Radfahrer kam verletzt per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Unklar ist wie, schwer der 22-Jährige verletzt wurde. Nach dem Unfall und während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr.

Da es an dem Bahnübergang Bahnschranken aber auch einen unbeschrankten Überweg gibt, ist noch nicht klar, wie es zu dem Unfall kam. Dazu wertet die Polizei derzeit noch Zeugenausagen und Spuren aus.