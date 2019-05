Erstklässler und Vorschulkinder übten am Donnerstag in Leutershausen und Großsachsen das sichere Überqueren von Straßen. Foto: Dorn

Von Katharina Schröder

Hirschberg. Sicher zur Schule kommen. Das wünschen sich die meisten Eltern für ihre Kinder. Damit das auch ohne Auto klappt, haben die Hirschberger Grundschulen und Kindergärten gestern wieder den Mobilitätstag veranstaltet. "Zum einen ist das Projekt sehr wichtig, damit die Kinder zu Fuß sicher in die Schule kommen, und zum anderen die Zusammenarbeit zwischen Schule und Kindergärten", sagte die Rektorin der Großsachsener Grundschule, Kyra Hermann-Bläß. "Das gehört zur Vorbereitung der Aufnahme in die Schule."

Der Mobilitätstag soll Kindergartenkindern im Vorschulalter und Erstklässlern spielerisch die Regeln im Straßenverkehr erklären. An Stationen auf dem Schulgelände wurden die Kinder für Geräusche und ihre eigenen Bewegungen sensibilisiert. "Es geht darum, dass Kinder mobil sind und schnell reagieren können, denn das müssen sie auch manchmal im Verkehr", erklärte Nicole Petryk. Sie koordinierte das Projekt an der Großsachsener Grundschule. An der Martin-Stöhr-Schule koordinierten Lehrerin Isabell Geest, Alexandra Horstfeld vom katholischen Kindergarten und Martina Laier vom evangelischen Kindergarten in Leutershausen den Tag. Für sie ist beim Projekt auch die Zusammenarbeit der Institutionen und der Kinder wichtig.

"Für mich ist das Herzstück des Tages der Ortsrundgang", sagte Petryk. Es sei zwar nicht der Schulweg für alle Kinder, aber sie würden dadurch lernen, den Weg bewusster zu laufen. Mit bunten Regenjacken und Warnwesten waren sie unterwegs in Hirschberg. An markanten Verkehrspunkten warteten Eltern und überblickten die Situation. Es lief immer ein Erstklässler mit einem Kindergartenkind zusammen. So kannte in jeder Gruppe mindestens ein Kind das Projekt bereits und konnte das andere an die Hand nehmen. Insgesamt waren an beiden Schulen knapp 200 Kinder unterwegs.

An den verschiedenen Stationen gab es viel zu entdecken. Das Wetter spielte zwar nicht ganz mit, das trübte den Mobilitätstag aber kaum. Während das Programm an der Martin-Stöhr-Grundschule kurzerhand unter das Vordach auf dem Schulhof verlegt wurde, wich die Großsachsener Grundschule auf die Sachsenhalle aus. Die Stationen waren vielfältig und reichten vom Pedalo-Fahren, über ein Puzzle, bei dem die Teile durch einen Hindernisparcours ergattert werden mussten, bis hin zur DRK-Station, bei der Kinder lernten, wie man sich verhält, wenn etwas auf dem Schulweg passiert oder wie man selbst ein Pflaster anlegt. In der Großsachsener Grundschule stand außerdem Kyra Schaefer von der Jugendverkehrspolizei Heidelberg den Kindern mit Rat und Tat zur Seite.

Das Projekt stieß bei den Eltern auf viel Zuspruch. Armgard Stael war schon zum zweiten Mal Helferin. "Letztes Jahr habe ich schon einige Defizite gesehen, manchmal waren sie ziemlich hilflos", erzählte die Mutter. Der Mobilitätstag habe aber auch sie sensibilisiert. "Die Kinder sind unsicher, wenn ein Auto anhält und sie über die Straße lassen will. Sie denken dann, dass sie rüberkönnen, sehen aber nicht mehr, dass ein anderes Auto gerade abbiegt", erklärte die Mutter. Deswegen solle man nicht überall anhalten, auch wenn es nett gemeint ist.