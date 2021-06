Von Nadine Rettig

Hirschberg-Leutershausen. Tretrollerfahren erinnert mich im ersten Moment an meine Kindheit. Denn zwei Jahre lang brachte mich der klassische "Scooter" jeden Tag in die Schule. Also wird das Tretrollerfahren wohl nicht so schwer sein, denke ich mir, als ich mich auf den Weg mache, um das neue Sportangebot der Sportgemeinde Leutershausen (SGL) zu testen. Doch schon optisch unterscheiden sich die Roller von meinem alten Schulscooter. Vom mountainbike-ähnliche bis zu einem Rennrad anmutenden Reifen scheint es alles zu geben.

Seit Mitte Juni hat die SGL den "Tretrollersport" im Programm. Meike Beier bietet den Kurs gemeinsam mit Martin Schlager an, der in Schriesheim ein Geschäft führt, in dem er Tretroller vertreibt. "Wir kennen uns privat, ich habe bei ihm auch meinen ersten Roller gekauft", berichtet Beier über das Zustandekommen dieser Kooperation.

Eigentlich sollte das neue sportliche Angebot der SGL bereits Ende des vergangenen Jahres starten, doch die Corona-Pandemie machte diesem Plan einen Strich durch die Rechnung. Umso mehr freuen sich Beier und Schlager, nun endlich den noch außergewöhnlichen Sport in der Region bekannter zu machen. Und wie besonders ein solches Angebot ist, kann Beier gleich anschaulich erklären: Deutschlandweit werde nur in Celle ein ähnlicher Kurs angeboten. Nun wolle man mit dem Angebot der SGL versuchen, auch hier eine Community für die Liebhaber des Tretrollersports zu bilden. Denn gemeinsam mache das "Rollern" einfach viel mehr Spaß, weiß auch Beier, die schon so manche Tagestour mit Freunden auf dem Tretroller unternommen hat.

Auf dem Schulhof der Martin-Stöhr-Grundschule beginnt die Tretrollerstunde, und zunächst steht das Üben von Basisfähigkeiten auf dem Programm. Im Slalom geht es zuerst um drei Flaschen, und ich lerne, dass es beim Fahren von Kurven besonders wichtig ist, sich immer mit dem inneren Bein abzustoßen. Im Slalom bedeutet das einen regelmäßigen Beinwechsel und ich merke schnell, dass die Fahrten in die Schule mit meinem Scooter doch schon einige Jahre zurückliegen und es sich nicht nur um einen Sport handelt, der den Körper fordert, sondern auch den Kopf. Gleichgewicht und Koordination scheinen das A und O zu sein.

Offenbar fehlt es mir am Anfang noch an beidem, denn beim Fußwechsel fühlt es sich nicht so an, als würde ich auf einem festen Trittbrett stehen, sondern auf Eiern balancieren. Das sei aber nicht ungewöhnlich, erklären mir die beiden Kursleiter. Kinder hätten viel weniger Probleme damit, diese Koordination im Gehirn zu verknüpfen.

Doch nach einigen Anläufen wird es besser, und nach erfolgreichen Bremsversuchen geht es für den gesamten Kurs raus auf die Straße. Zu siebt fährt die Gruppe auf dem Feldweg nach Schriesheim. Immer wieder gibt Schlager dabei Tipps, wie man sich am effizientesten abstößt und wie wichtig es zur Entlastung und gleichmäßigen Belastung ist, immer nach ein paar mal Abstoßen den Fuß zu wechseln. Dabei lerne ich auch, dass die Geschwindigkeit das ist, was die Belastung reguliert. Ein hohes Tempo führt zu einer höheren Belastung, doch auch schon ein geringes Tempo aktiviert zahlreiche Muskelgruppen. "Es ist eine super gelenkschonende Sportart", erklärt Schlager. Deshalb sei der Sport auch für Menschen jeglichen Alters und jeglicher körperlicher Konstitution geeignet. Jeder könne sich seine eigenen individuellen Ziele stecken. Beier kam damals aufgrund eines Bandscheibenvorfalls zum "Rollern". Fahrradfahren sei nicht mehr möglich gewesen und der Roller die perfekte Alternative. Heute ist es ihre große Leidenschaft.

Auch ich lerne während der Stunde die Vorzüge kennen. Es ist eine Sportart, bei der man etwas für seinen Körper tut, ohne ihn an seine Grenzen bringen zu müssen. Wer das dennoch möchte, kann dies mit der Sportart auch erreichen. Doch unsere Gruppe rollert entspannt über die Felder nach Schriesheim und über den Obsthof Volk zurück zum Schulhof. Ein netter Plausch ist dabei immer möglich, und die Koordination klappt von Minute zu Minute besser. Vielleicht hatten sich ja doch noch ein paar Erinnerungen an die Zeiten auf meinem "Scooter" in meinem Gehirn versteckt.

Info: Der Tretrollerkurs findet jeden Mittwoch zwischen 17.30 und 19 Uhr auf dem Hof der Martin-Stöhr-Schule statt. Für Nicht-Mitglieder der SGL gibt es die Möglichkeit, eine Zehner-Karte zu erwerben. Zudem kann man einen Tretroller gegen eine geringe Gebühr mieten. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Kontakt: Meike Beier (0151/144 362 21) oder Armin Schlager (0172/66 441 14).