Das Museum „Anu“ in Tel Aviv zeigt die Vielfalt und den Reichtum jüdischen Lebens, vor allem in Europa. Foto: Schilling

Von Julian Baum

Hirschberg-Leutershausen. Abende wie dieser zeugen davon, dass die digitale Technik das Unmögliche möglich macht: Der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge nutzte eine vielleicht nicht völlig neue, wohl aber neu erprobte Möglichkeit für eine virtuelle Reise nach Tel Aviv. Am Donnerstagabend führte Jana Schilling, Mitglied im Arbeitskreis, Studentin und derzeit Praktikantin im Nationalmuseum "Anu" (Hebräisch für "Wir", auch Museum des jüdischen Volkes genannt), 43 Teilnehmer durch das Museum – per Videoschalte durch den Reichtum jüdischer Geschichte und Kultur.

Jana Schilling. Foto: Kreutzer

Den Start markierte das Mittelalter. Damals war jüdisches Leben in Zentraleuropa durch zwei großen Ethnien geprägt: Aschkenas, was unter anderem Deutschland und Frankreich umfasste, und Sephar, auf der iberischen Halbinsel beheimatet. Aus dieser Zeit stammte auch das erste Exponat, das Schilling zeigte. Die "Darmstädter Haggada" enthielt eine reich verzierte Illustration, in dem verschiedene Szenen zu betrachten waren. Besonders eine Szene gebe der Forschung noch heute Rätsel auf: An einem Tisch studieren mehrere Männer und Frauen den Talmud, aus dem jüdische Gelehrte Lebensregeln und -praktiken deuten. Das Ungewöhnliche daran: Gelehrte Frauen gab es derzeit nur wenige, paritätische Auslegung brach mit der Konvention der damals gültigen patriarchalen Gepflogenheit.

Weiter ging es ins Zeitalter der Aufklärung, in der sich für jüdische Menschen "ein Stück weit die Welt öffnete", so Schilling. Bis dato war Usus, dass Juden meist abgeschottet von der christlichen Mehrheitsgesellschaft lebten, in Großstädten etwa in Gettos. Die Idee der Aufklärung, Kirche und Staat zu trennen, führte auch im Judentum zu einer eigenen philosophischen Strömung. Ein bekannter Vertreter ist etwa der Berliner Philosoph Moses Mendelssohn.

Ihn zeigte auch ein Gemälde, das der jüdische Maler Moritz Oppenheim anfertigte. Das Gemälde, ganz im Stile der Aufklärung, hat für Kenner und Scharfäugige einige Besonderheiten parat: Von der Decke hängt eine Schabbat-Lampe, im Hintergrund sind ein ritueller Waschkessel und eine Inschrift in Hebräisch zu erkennen. "Denn genau um diese Frage geht es: Wie kann jüdische Tradition geehrt und dennoch mit der Zeit gegangen werden, wenn man so will", so Schilling. Dieser Zwist sei übrigens bis heute nicht geklärt – und damit zentrale Fragen, an denen sich orthodoxe und reformorientierte Geister scheiden.

Auch dunkle Kapitel wurden in der Ausstellung gezeigt. So die Vertreibung aus Europa im 18. und 19. Jahrhundert. Besonders die Vereinigten Staaten, wohin verfolgte Juden flüchteten, boten Zuflucht. Dort etwa gebe es noch heute mehr Juden als im Staat Israel selbst, sagte Schilling. Symbolisch hatte ein Künstler die Bedeutung der USA in ein Kunstwerk gegossen: Freiheitsstatuen statt Kerzen auf einer Chanukka.

Politische Exponate, gerade aus der Zeit des Nationalsozialismus, vermisste man in dem Museum – das sei auch nicht Zweck, erklärte Schilling. "In jüdischen Museen spielt der Holocaust immer eine große Rolle. Die Assoziation mit jüdischen Menschen ist fast untrennbar verwoben", sagte sie. Mit dieser Zuschreibung will das Museum brechen: "Man konzentriert sich hier lieber auf das Leben". So nimmt die Shoah nur einen Raum ein, dunkel mit emotionaler Musik. Ein einziges Großformatfoto zeugte vom Aufstand im Warschauer Getto 1943, davor eine Bank mit Trümmern. Das Bild der ‚schwachen‘ Juden, die sich gegen ihre Auslöschung kaum gewehrt hätten, sei ein Stereotyp, das zu kurz greife, erklärte Schilling. Insofern sei der Aufstand Sinnbild für den Widerstand als einen Aspekt jüdischer Geschichte, die eben reicher sei als die Schreckenszeit der Shoah.

Knapp 45 Minuten führte sie durch das Museum, dann konnten die Teilnehmer noch Fragen stellen. Viele blieben bei dem knappen, wenn auch fundierten Vortrag nicht offen. "Es hat wunderbar funktioniert und war mal etwas Neues", schloss freudig der Erste Vorsitzender des Arbeitskreises, Michael Penk. Dem konnte man nur zuzustimmen.