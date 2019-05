Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Strahlend, noch die letzten Requisiten und ihre Notenblätter unter dem Arm, eilt Johanna Götz zur letzten Probe vor der großen Generalprobe am Samstag. Für ihr zweites Kindermusical als Chorleiterin der "Ohrwürmer & Golden Tunes" hat sie das geradezu perfekte Stück gefunden.

"Da wir ja der evangelische Kinder- und Jugendchor sind, habe ich irgendwas gesucht mit einem Bezug zur Kirche", erzählt sie. Und ist dabei auf das Kindermusical "Mäuse in der Michaelskirche" von Eric Mayr gestoßen, das wie geschaffen ist für ihre kleinen Sänger zwischen fünf und zwölf Jahren.

Seit Herbst wird schon eifrig geprobt, und langsam wird es spannend. Nur noch wenige Tage bleiben bis zu den beiden Aufführungen am Wochenende. Alles ist bereit, das Bühnenbild steht, nur das Näh-Team wartet noch auf letzte Anweisungen. 17 kleine und fünf große Mauskostüme, dazu ein Katzenkostüm hat Ohrwurm-Mama Friedericke Toroczkay schon geschneidert, Joachim Tremmel hat das Plakat entworfen, Johanna Götz selbst hat mit am Bühnenbild gebastelt - neben all dem anderen, was es rund um so eine Aufführung zu tun gibt.

"Es ist toll, dass sich manche Eltern so engagieren", freut sie sich und ist nicht zuletzt stolz auf ihre kleinen und großen Darsteller, die die Rollenverteilung unter sich geregelt haben. Jetzt geht es nur noch um die Feinheiten. Immer schön ins Publikum schauen und den Nebenmann beim Singen nicht verdecken.

Und schon fällt die Klappe für die Pfarrerin (Lena Markmann), die als Sprecherin von der Kanzel aus die Geschichte erzählt: Kleine, freche Mäuse haben die Michaelskirche erobert und feiern wilde Partys in der Kirchenorgel. Obwohl es ihnen bei dem ganzen Bach und Buxtehude in ihrem Orgelpfeifenversteck eigentlich viel zu laut ist. "Wer kann das ertragen? Zieht doch mal den Stecker!", fordern die Mäuse und lassen die von Familie Markmann liebevoll gebastelten silbernen Papp-Orgelpfeifen durch die Kirche kullern. Andererseits, so viel leckeres Mäuse-Essen wie hier im Gotteshaus werden sie wohl kaum irgendwo sonst finden. "Das Allerschönste ist der Erntedank", singt der Chor der Kirchenmäuse, die sich dazu genüsslich die vollgeschlagenen Bäuche halten. Das wird den Kirchenältesten dann doch zu bunt. Schließlich setzen Mesnerin Helen Markmann, Kirchenpflegerin Lea Weißmann und Laienvorsitzende Marie Hug auf die natürliche Lösung - eine Katze. "Mäuse ohne Ende, ich glaub, ich kann sie schon riechen", jubiliert Rahel Dyckhoff. "Die Katze kommt!", bibbern die Mäuse (Naima Reitzel, Lea Schmitt, Crispin Kolb, Linus Werbe). Nur "die besonders kluge Maus" (Emma Gandner) sieht die Lage ganz entspannt. Und dann läuft es tatsächlich nicht ganz so wie geplant…

Wie es ausgeht, können die Zuschauer am Samstag, 11. Mai, um 17 Uhr, und am Sonntag, 12. Mai, um 15 Uhr, in der evangelischen Kirche erleben. Karten zu sechs Euro (ermäßigt drei) gibt es bei "Raumausstattung Bock" und "Martina K. Kosmetik" sowie an der Abendkasse.