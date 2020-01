Hirschberg. (ans) Die Kosten für das evangelische Gemeindehaus in Leutershausen sind gestiegen und der Bau gegenüber vom Rathaus verzögert sich. Das geht aus den Unterlagen für die Sitzung des Verwaltungsausschusses hervor, der am Mittwoch, 15. Januar, um 18.30 Uhr, im Rathaus zusammentritt.

Dieser soll nun über eine von der Evangelischen Kirchengemeinde Leutershausen beantragte Zuschusserhöhung und eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums entscheiden. Die Verwaltung schlägt vor, beiden Anträgen zuzustimmen. Der bislang zugesagte Zuschuss belief sich auf zehn Prozent der Bausumme – 2016 wurde sie auf eine Million Euro geschätzt – und maximal 100.000 Euro. Nun geht die Kirchengemeinde aber von 1,5 Millionen Euro als Bausumme aus und bittet weiterhin um die zehn Prozent, die sich dann aber auf maximal 150.000 Euro belaufen würden.

Die Verwaltung zeigt Verständnis für dieses Anliegen, zumal es sich damals "nur um eine vage Schätzung" gehandelt habe und sich die Baupreise deutlich erhöht hätten. Auch eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums sieht sie unkritisch. Anstatt am 31. Dezember 2021 endet die Frist nun am 31. Dezember 2023. "Eine Fertigstellung bis Ende 2021 ist unrealistisch und das Projekt wäre ohne den Zuschuss der Gemeinde gefährdet", heißt es in den Sitzungsunterlagen.

In einem Schreiben an Gemeinderat und Verwaltung erläutern Pfarrerin Tanja Schmidt und der Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Uli Schulz, noch einmal ausführlich, wie es zur Kostensteigerung gekommen ist. Dabei hatte die Kirchengemeinde schon durch eine niedrigere Gebäudehöhe und einen geringeren Fenster-Anteil in der Fassade Einsparungen erzielt. Aber der Verdacht auf belastetes Erdreich und die für die Haustechnik anfallenden Kosten, die höher als gedacht sind, treiben die Bausumme wieder in die Höhe. Um von 1,63 Millionen Euro nun auf 1,5 Millionen Euro zu kommen, will die Kirchengemeinde Küche, Foyer und Archiv verkleinern sowie auf Lagerflächen verzichten.