Von Annette Steininger

Hirschberg/Mannheim. Sie sind über Jahre in Hirschberg ein- und ausgegangen: Mathias Hensel und Burkhard Wagner von "Hensel Immobilien" aus Mannheim. Kein Wunder, haben sie doch den Gewerbepark "Hirschberg Süd" entwickelt. Auch heute noch verfolgt Geschäftsführer Mathias Hensel genau, was sich in der Gemeinde an der Bergstraße so tut. Er und sein Unternehmen stünden nämlich parat, wenn sie "Hirschberg 2", wie Hensel die potenzielle Erweiterungsfläche nennt, entwickeln dürften.

Ob es so weit kommen wird, steht aber in den Sternen. Denn am 14. März 2021 werden die Hirschberger bei einem Bürgerentscheid darüber abstimmen, ob sie für oder gegen eine Gewerbegebietserweiterung sind. "Ein Bürgerentscheid ist etwas Legitimes, aber in Hirschberg hat mich das schon gewundert", gibt Hensel unumwunden zu. So müsse man sich doch mal vor Augen führen, dass das Areal umgeben sei von einer ICE-Schnellstrecke, der Edeka Handelsgesellschaft Südwest in Heddesheim sowie der Autobahn. "Das ist ja keine grüne Insel", sagte der Projektentwickler über die potenzielle Erweiterungsfläche südlich des bestehenden Gewerbeparks.

Für Unternehmen wiederum sei es aber gerade diese Sichtbarkeit und Erreichbarkeit via A5 und Zugstrecke, die diesen Standort so attraktiv macht. Hensel weiß auch gleich die Geschichte eines Unternehmers zu erzählen, der auf dem Weg zum Flughafen in Frankfurt das Goldbeck-Gebäude erblickte, deshalb rausfuhr und bei der Firma vorstellig wurde. Man wurde sich handelseinig, Goldbeck baute für das Unternehmen in Wien.

"Der Gewerbepark ist ein voller Erfolg", findet Hensel auch noch heute. Er und sein Unternehmen stünden daher gerne für "Hirschberg 2" bereit, sollte es dazu kommen. Es habe auch schon Gespräche mit Bürgermeister Ralf Gänshirt gegeben, bestätigte er auf RNZ-Nachfrage.

Zwar gehören "Hensel Immobilien" immer noch Grundstücke im Gewerbepark, aber kein Schild weist mehr auf die einstigen Projektentwickler hin. "Dennoch bekomme ich alle halbe Jahre mal einen Anruf von einem Unternehmen, das Interesse daran hat, sich in Hirschberg niederzulassen. "Die wollen gar nicht nach Heidelberg oder Schwetzingen."

Mathias Hensel sind allein drei Firmen aus dem Gewerbepark bekannt – eine davon ist Goldbeck Solar –, die gerne mit einem eigenen Bürogebäude auf die Erweiterungsfläche, die mit zehn Hektar eingeplant war, ziehen würden. Zwei weitere von außerhalb wären sofort bereit, sich in Hirschberg niederzulassen, sagt der Geschäftsführer.

Aus seiner Sicht wäre der Zeitpunkt für die Erweiterung jetzt ideal. "Vor ein paar Jahren war ja noch gar nicht klar, was genau auf den Konversionsflächen passieren wird", erinnert Hensel. Auch "Hirschberg 2" würde aus seiner Sicht ein voller Erfolg werden. Bereits zu Zeiten von "Hirschberg 1" war die Nachfrage groß. Daher gingen die Projektentwickler schon damals auf Nummer sicher und haben beispielsweise im Wasser- und Abwassersystem gleich zwei Spülkammern einbauen lassen. In weiser Voraussicht, dass diese vielleicht nötig sein könnten, sollte der Gewerbepark einmal erweitert werden. "Natürlich haben wir schon damals auf Hirschberg 2 gehofft", sagt Hensel ganz offen. So begeistert waren sie von ihrem Erfolg.

Gerne blickt er auch auf den "Dreiklang" zurück – die Gemeinde mit dem damaligen Bürgermeister Werner Oeldorf, Projektentwickler Hensel Immobilien und Adalbert Graf von Wiser, dem damaligen und inzwischen verstorbenen Eigentümer des späteren Gewerbepark-Areals. "Das hat sehr gut funktioniert; man muss sich nur an einen Tisch setzen und reden", findet Hensel.

Und so kam es, dass er und sein Unternehmen die komplette Erschließung mit Kosten in Höhe von gut zwölf Millionen Euro übernahmen und die Gemeinde hierfür nichts zahlen musste. Später wurden diese Kosten auf die Grundstückseigentümer umgelegt. Daher versteht Hensel auch Erweiterungsgegner nicht, die behaupten, ein Gewerbegebiet würde die Gemeinde so viel kosten.

Im Gegenteil ist er überzeugt davon, dass die Kommune profitiert: nicht nur durch die Einnahmen über die Gewerbesteuer, sondern auch über die Arbeitsplätze. "Wir sind damals von 1500 ausgegangen; wenn ich heute lese, dass es 3000 sind, freue ich mich natürlich." Hensel versteht ein Stück weit auch die Gegner, die den Verlust von Boden anprangern. Sicher sei aber schon jetzt, dass man in "Hirschberg 2" ökologisch viel mehr machen würde als in "Hirschberg 1". Das gehöre heute einfach dazu, und: "Ich bin grüner, als mancher denkt", verrät der Geschäftsführer mit einem Augenzwinkern.

Schon bei "Hirschberg 1" sei eine Gruppe um den damaligen grünen Altgemeinderat Jürgen Glökler zu ihm gekommen und habe moniert, dass 15 Bäume fehlen würden: "Wir haben dann doppelt so viele gepflanzt", sagt Hensel. Er weiß auch, dass GLH und SPD Leitlinien und Qualitätskriterien für einen erweiterten Gewerbepark fordern. "Das ist doch kein Problem. Schon damals hat es einen städtebaulichen Vertrag gegeben", sagt Hensel. Darin sei zum Beispiel auch schon festgehalten worden, dass ein gewisser Prozentsatz vom Gewerbepark handwerklichen Betrieben und aus dem Ort stammenden Firmen vorbehalten ist. Einzelhandel wurde ausgeschlossen.

"Wir haben einen guten Job gemacht und uns an die Vorgaben gehalten", findet Hensel. So hätten sie auch einige Betriebe abgewiesen, die nicht in den Gewerbepark gepasst hätten wie beispielsweise ein Baustoffunternehmen und einen Wohnwagenverkäufer. Sie hätten nicht auf Teufel komm raus alles schnell vollbekommen wollen. So startete das Projekt Gewerbepark 2001; erst 2010 war alles ausgebucht.

Dass heute nicht alle Vorgaben erfüllt sind, wie sie damals beispielsweise im Bebauungsplan festgehalten wurden, kommentiert Hensel achselzuckend mit: "Das ist über zehn Jahre her; da verändert sich einiges. Manche Firmen stellen alles voll, weil ihnen eben der Platz zur Erweiterung fehlt."

Der Geschäftsführer ist jedenfalls überzeugt, dass sein Unternehmen, die Gemeinde und der jetzige Eigentümer der potenziellen Erweiterungsfläche, Ferdinand Graf von Wiser, den Dreiklang von einst wieder erzeugen könnten.