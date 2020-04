Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Eines Morgens dachte die Großsachsenerin Gisela Thünker darüber nach, wie man in dieser doch etwas "öden Zeit" anderen Menschen eine Freude bereiten könnte. Zu Ostern bemalte und verschenkte sie noch Eier. "Jetzt weiß ich gar nicht, was ich nun bemalen kann", überlegte sie. Ihr kam eine Idee: Sie schnappte sich ein paar Steine und legte los.

Ihre Kunstwerke – gut 20 Stück hat sie inzwischen bemalt –, legte sie teilweise bei Freunden vor die Haustür, um ihnen damit eine kleine Freude zu bereiten. Da dachte sich Thünker, es wäre doch schön, wenn noch mehr Menschen mitmachen würden und in ganz Hirschberg an verschiedenen Stellen die Steine zu etwas Aufmunterung in der Coronakrise beispielsweise während Spaziergängen beitragen würden.

Gesagt, getan, wandte sie sich an die Presse. Als sie hörte, dass es schon vielerorts solche "Glückssteinaktionen" gibt, beispielsweise auch am Ladenburger Kandelbach, war sie verblüfft. Nichtsdestotrotz würde sie es aber schön finden, wenn auch in Hirschberg viele Menschen mitmachen würden. Erste Mitstreiter wie ihren Mann Norbert, der nun die Steine farbenfroh verziert, hat sie schon gefunden. Gisela Thünker selbst zieht grafische, schwarze Muster vor und greift für ihre Kunstwerke zum Edding oder auch zur Acrylfarbe.

Eine bunte Schlange aus Glückssteinen, gestaltet von Müttern und Kindern, ziert den Kindergarten-Buckel in Großsachen. Foto: Kreutzer/Dorn

Künftigen Mitstreitern, die ihre Kunstwerke irgendwo in Hirschberg ablegen wollen, rät sie ebenfalls dazu, wasserfeste Farben oder einen Lack zu verwenden. "Sonst kommt ein Regenguss und wäscht die schönen Motive weg." Sollten sich wirklich noch mehr Hirschberger finden, die mitmachen, fände das Thünker "sehr schön". Einfach damit es in der heutigen Zeit nicht nur Besorgniserregendes und Trauriges zu berichten gibt, "sondern auch mal was Schönes".

Mit dem Freudeschenken kennt sich Thünker aus, schließlich betrieb sie in Großsachsen über viele Jahre ein Geschenkelädchen, wo man sich gerne hinwendete, wenn man etwas suchte, um anderen eine Freude zu bereiten.

Thünkers sind aber nicht die einzigen aus Hirschberg, die auf die Idee gekommen sind, die Welt ein bisschen bunter zu machen. Kurz nachdem das Ehepaar von der Aktion berichtet hatte, meldete sich eine weitere Großsachsenerin bei der RNZ: Nina Mayer. Sie hat gemeinsam mit ihren zwei Kindern ebenso farbenfrohe Kunstwerke gemalt wie Rebecca Kohl mit ihren drei Kids. "Um die Welt ein bisschen schöner zu machen und den Zusammenhalt zu symbolisieren, sind alle Kinder aufgerufen, Steine zu bemalen und in eine Schlange zu legen", erklärt Mayer die Idee der beiden Mütter. Wer möchte, könne noch seinen Namen draufschreiben.

Die "Glücksstein"-Schlange beginnt unten am steilen Weg, der am evangelischen Kindergarten "Das Baumhaus" vorbeiführt. Das Ziel: "Wir hoffen, dass wir bis oben hinkommen", sagt Mayer.

Lustige Gesichter, bunte Bäume und vielerlei Motive aus dem Tierreich zieren die bereits abgelegten Kunstwerke. "Wir haben Fingerfarbe verwendet und danach Klarlack draufgesprüht", erläutert Nina Mayer.

Jetzt hoffen sie und Rebecca Kohl, dass weitere Kinder und Erwachsene mitmachen "und wir ein bisschen Freude verbreiten können".