Die TÜV-Prüfer Georg Münd (M.) und Marc Hundshagen (r.) sahen sich die landwirtschaftlichen Fahrzeuge am Dienstagnachmittag in Großsachsen genau an. Auch Winzer Peter Grüber aus Schriesheim stellte seinen Traktor vor. Foto: Kreutzer

Von Karin Katzenberger-Ruf

Hirschberg-Großsachsen. Der "Ackerluft-Bulldog" der Marke Lanz, Baujahr 1947, ist momentan kein Fall für den TÜV. Er steht bei Richard Schröder in der Scheune, ist dessen Schilderung nach ein Jahr älter als er selbst und zur Zeit "abgemeldet". Das gute Stück soll nochmals fachkundig restauriert werden. Schließlich war der Oldtimer schon oft der Star bei vielen Schleppertreffen in der Region. Sein letzter Einsatz liegt länger zurück. Im März 2018 nahm Schröder mit seinem Lanz am Mathaisemarkt-Umzug in Schriesheim teil.

Der Rentner verfügt noch über weitere Traktoren und ist froh, dass die Männer vom TÜV den "Check" quasi vor der Haustür anbieten. Mit zwei "Fendts" aus den 1980er Jahren ist er nach wie vor in den Weinbergen unterwegs. Diese kleinen Schlepper gelten als besonders wendig. Richard Schröder bewirtschaftet rund zwei Hektar Rebfläche, früher waren es mal elf.

Für den Trauben-Transport nach Hemsbach – von dort wird das Lesegut wiederum zur Winzerkellerei Wiesloch geliefert – nutzt Schröder seinen IHC 76. Den hat er einst neu für etwa 30.000 D-Mark gekauft. Nach 44 Jahren ist das Fahrzeug immer noch gut in Schuss. TÜV-Prüfer Georg Münd hat jedenfalls nichts zu bemängeln, und der Mangel vom Vorjahr ist längst behoben. Für seinen Kollegen Marc Hundshagen ist es der erste Check landwirtschaftlicher Fahrzeuge.

Zwei Stunden haben die beiden, von Heddesheim kommend, für den Termin auf dem Marktplatz Großsachsen reserviert. Dass in dieser Zeit nicht die ganz großen Traktoren vorfahren, hat laut Georg Münd mit der Neubebauung samt zusätzlicher Parkbuchten zu tun. Aber auch mit dem Wetter. So mancher Haupt- oder Nebenerwerbslandwirt oder -winzer dürfte einfach keine Lust gehabt haben, mit seinem offenen Fahrzeug in einen der angekündigten heftigen Regenschauer zu geraten, die dann ja auch niedergingen. So blieb es am Dienstagnachmittag eher ruhig.

Mit einem "Deutz", Baujahr 1970, war ein altgedienter Schlepper auf Herz und Nieren, pardon, auf Reifen, Bremsen, Beleuchtung und Lenkung beziehungsweise auf das Fahrverhalten insgesamt zu prüfen. Ebenso nochmals ein Fendt aus den 1980er Jahren. Bei den Schleppern gab es keine größeren Beanstandungen.

Mängel, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, müssen nachweislich behoben werden. Das heißt: Der Inhaber des Fahrzeugs fährt danach nochmals bei der TÜV-Stelle in Weinheim vor. Brüchig gewordene Gummi-Staubmanschetten sind zwar auch zu beanstanden. Für deren Austausch besteht aber keine Nachweispflicht. Die TÜV-Untersuchung eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs, darunter fallen auch Anhänger ohne Bremsen, dauert etwa 20 Minuten. Die Prüfer haben dazu einige Messinstrumente und Werkzeuge im Gepäck. "Ansonsten arbeiten wir einfach mit den Händen", sagt Marc Hundshagen.

Damit nochmals zu Schröders "Ackerluft-Bulldog". Den hat der Vater des heutigen Besitzers angeschafft. Richard Schröder fuhr seiner Schilderung nach damit schon als Junge über die Felder. Er ist Mitglied der Schlepperfreunde Rippenweier, Georg Münd auch.