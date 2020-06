Bald sehen die Regale und Garderoben wieder aus wie vor der Corona-Zeit: Der am Montag wieder beginnende Regelbetrieb stellt Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen vor Herausforderungen. So sollen unter anderem Gruppen und Klassen unter sich bleiben. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg. Für Eltern wie für Kinder bedeutet der 29. Juni zumindest ein Stück weit Normalität. Kindergärten, Krippen und Grundschulen kehren zum Regelbetrieb zurück, allerdings unter Corona-Bedingungen. Die RNZ hat beim Familienbüro und bei den Hirschberger Einrichtungen nachgefragt, wie sie sich vorbereiten und ob sie personell die Öffnung stemmen können. Schließlich könnte ein gewisser Teil der Erzieher und Lehrer der Risikogruppe angehören.

"Die Planungen in den Einrichtungen laufen noch, sodass noch keine verlässliche Aussage zu konkreten Kinderzahlen oder der personellen Situation gemacht werden kann", sagt dazu Tina Raupp vom Familienbüro für den Bereich Krippen und Kindergärten am Montag. "Als Gemeinde sind wir Ansprechpartner, wenn es Fragen oder Probleme bei der Umsetzung von Seiten der Träger oder Einrichtungen geben sollte. Bisher war keine konkrete Unterstützung unsererseits notwendig."

Bei den Schulen hingegen ist die Gemeinde als Träger und Anbieter der Betreuung gefragt. Acht Klassen mit insgesamt 156 Kindern starten ab Montag in der Großsachsener Grundschule, elf Klassen mit 241 Kindern sind es an der Martin-Stöhr-Schule Leutershausen. Auch hierfür laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, wie der Leiter des Familienbüros, Bernd Lauterbach, auf RNZ-Anfrage sagte. Hier ein Überblick über die aktuelle Situation in den Hirschberger Betreuungseinrichtungen:

> Krippen: Zwei Krippen in Leutershausen und eine in Großsachsen betreibt der "Postillion". Alle Kinder kommen hier ab 29. Juni in Rücksprache mit den Eltern wieder in die Einrichtungen. Da es Wieder-Eingewöhnungen gibt, und "ein gutes und sicheres Ankommen" der Kinder sichergestellt werden soll, wird mit den Eltern diesbezüglich über eine Staffelung gesprochen. Personalengpässe gibt es hier derzeit nicht, die Betreuungszeiten können normal angeboten werden.

Andrea Gernold, Leiterin der Großsachsener "Postillion"-Krippe, freut sich schon auf Montag. Nur drei Kinder sind es dann, die noch zurückkehren. Dass sie die letzte Zeit so gut wuppen konnten, sei ihrem Team zu verdanken und auch den Eltern, die teilweise auf Betreuungszeit verzichtet hätten, damit möglichst viele Kinder – bis 50 Prozent Auslastung war möglich – zum Zuge kommen.

Bei "Tausendfüßler" in Großsachsen konnten schon alle Kinder der einen Gruppe aufgenommen werden, da der zweite Gruppenraum noch nicht belegt ist. Sie wurden auf zwei Räume verteilt betreut, jedoch mit reduzierter Öffnungszeit. Ab 29. Juni wird versucht, die normale Betreuungszeit anzubieten, "sofern es die personelle Situation zulässt".

> Kindergärten: Ein möglichst regulärer Betrieb soll beim katholischen Kindergarten in Leutershausen "so schnell wie möglich" angeboten werden. Aktuell werde die räumliche und personelle Situation geprüft. Beim evangelischen Kindergarten Leutershausen sollen alle Kinder, die die Einrichtung bisher besucht haben, wieder aufgenommen werden. "Dies erfolgt im Rahmen der personellen Ressourcen und unter Einbindung der bereits im Kindergarten befindlichen Kleingruppen." Den evangelischen Kindergarten "Das Baumhaus" in Großsachsen können ebenfalls ab 29. Juni wieder alle Kinder besuchen, die bisher einen Platz hatten. "Das Betreuungskonzept richtet sich nach den Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg und nach den personellen und räumlichen Ressourcen."

Beim AWO-Waldkindergarten steht auch fest, dass ab Montag wieder alle Kinder kommen können. Hier wird personell noch geklärt, ob der Kindergarten die Betreuungszeit in vollem Umfang anbieten kann.

> Schulen: Sowohl in der Großsachsener Grundschule als auch in der Martin-Stöhr-Schule (MSS) beginnt und endet der Unterricht zeitversetzt, damit es möglichst wenig Begegnung unter den Klassen gibt. Musik- und Sportunterricht findet laut Verordnung noch nicht statt. Eine Betreuung zwischen 7.30 und 8 Uhr könne allerdings nicht angeboten, erläutert Lauterbach am Dienstag. Die Nachmittagsbetreuung allerdings schon. Hier werden die Betreuungsgruppen voraussichtlich nach Klassenstufen zusammengelegt. Anders sei es personell gar nicht zu bewältigen, erläutert der Familienbüro-Leiter.

An einer Umfrage hinsichtlich des Betreuungsbedarfs an der MSS – einer Ganztagsschule – hätten zahlreiche Eltern teilgenommen, lobt Lauterbach. Viele würden auch auf die Nachmittagsbetreuung verzichten. Teilweise hätten die Eltern durchaus noch Sorgen, berichtet er.

Die Leiterin der MSS, Sabine Keuthen-Brandt, freut sich auf die Schüler: "Kinder sind elementarer Teil des Schullebens." Allerdings sei die erneute Umstellung mit einem wiederholten sehr großen Verwaltungs- und Organisationsaufwand verbunden. "Gleichzeitig soll das kommende Schuljahr vorbereitet werden." Hinsichtlich des Lehrerpersonals sagt Keuthen-Brandt: "An der Schule gibt es keine gravierenden Ausfälle, wir können jeder Klasse täglich fünf Unterrichtsstunden und den Ganztag anbieten." Daher müssten sie auch nicht um Verstärkung bitten.