Hirschberg. (ze) Auf gleich zwei Gefahrenpunkte im Straßenverkehr in Großsachsen wies Oliver Reisig (FDP) in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt hin. So werde in letzter Zeit vermehrt in der Breitgasse im Kurvenbereich bei der Alten Schule geparkt, was zu gefährlichen Situationen für andere Verkehrsteilnehmer führt. Bürgermeister Ralf Gänshirt sah darin ebenso ein Problem. Er gab aber zu bedenken, dass ein dortiges Halteverbot dazu führen könnte, dass schneller gefahren wird. Mit all diesen Problemen müsse man sich beim noch zu beratenden Parkraumkonzept auseinandersetzen.

Zudem hatte Reisig beobachtet, dass auf dem Autobahnzubringer von der Autobahn A5 kommende Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn fahren, um die an der Ampel wartenden Autos zu überholen und in den „Judenpfad“ einzubiegen. Gänshirt bestätigte, dass dieses Verhalten in den letzten Wochen mit den Baustellen entlang der A5 zugenommen hat. Die Polizei sei diesbezüglich bereits aktiv geworden.