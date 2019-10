Von Annette Steininger

Hirschberg. Eine Umzugskiste steht in der Fahrzeughalle, der rote Baufreigabe-Punkt klebt an der Tür. Kein Wunder, ist der Start der Rettungswache vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) doch noch nicht lange her. Seit 15. Oktober befinden sich hier, in der Goldbeckstraße 6b, ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) und ein Rettungswagen. Zuvor waren diese in Schriesheim stationiert.

"Die Kollegen fühlen sich hier sehr wohl", sagt ASB-Sprecher Herwin Hadameck. Sie hätten auch Mitspracherecht bei der Gestaltung der Räume gehabt. Der ASB hat diese von der im gleichen Gebäude befindlichen Firma für Werbedrucke angemietet. Er hat auch die Rettungswache finanziert, unterstützt durch Zuschüsse von Krankenkassen.

"Mindestens vier, maximal sechs Personen" seien tagsüber in der Rettungswache, erläutert Hadameck. Der Notarzt ist von 8 bis 20 Uhr vor Ort, das Personal für den Rettungswagen rund um die Uhr. In einem NEF sitzen ein Notarzt und ein Notfallsanitäter, im Rettungswagen ein Rettungs- und ein Notfallsanitäter.

In solchen Zimmern ruhen sich Ärzte und Sanitäter zwischen den Einsätzen aus.

Je nach Einsatzart werden beide Fahrzeuge von der Leitstelle in Ladenburg zusammen angefordert, oder die Besatzung des Rettungswagens fährt alleine hin und kann den Notarzt dazurufen, wenn er benötigt wird.

In der Regel decken die ASB-Mitarbeiter 15 Fahrten täglich ab. Erfahrungsgemäß sei es nachts ruhiger, sagt Hadameck, der früher selbst als Rettungssanitäter im Einsatz war. Sollte nachts doch ein Notarzt benötigt werden, wird das nächstgelegene NEF angefordert. Je nach Ort kann dies dann dasjenige des Deutschen Roten Kreuzes in Weinheim sein.

Auf einem großen Bildschirm, der im Aufenthaltsraum im Obergeschoss hängt, sehen Ärzte und Sanitäter die Einsätze. Parallel löst bei ihnen der Piepser aus. Während der Piepser Ort und Art des Einsatzes anzeigt, können die ASB-Mitarbeiter auf dem Bildschirm zudem anhand einer Karte erkennen, wo sie genau hinmüssen. Gerade wird eingeblendet, dass in Großsachsen jemand gestürzt ist.

Überhaupt ist die Rettungswache verwaist, als sich die RNZ dort umsieht. Denn die Mitarbeiter sind alle im Einsatz. Stehen gelassene Kaffeetassen auf dem Tisch im Gemeinschaftsraum zeugen davon, dass es schnell gehen musste. In erster Linie sind die Mitarbeiter an der Bergstraße und im Vorderen Odenwald unterwegs, können bei Bedarf aber auch in weiter wegliegende Orte alarmiert werden.

Damit sie auch mal zur Ruhe kommen können, sind vier Zimmer mit Betten ausgestattet. Auch zahlreiche Computer finden sich im Gebäude, denn jeder Einsatz muss ebenso protokolliert werden wie die Materialien, die Ärzte und Sanitäter dabei verwendet haben.

Diese lagert der ASB im Erdgeschoss, wo sich zudem die Fahrzeughalle und der Umkleideraum befinden. Meistens halten sich die Einsatzkräfte aber im Obergeschoss auf, wo es auch eine gemütliche Sofaecke gibt. Eine Innenarchitektin war mit der Gestaltung beauftragt.

Auch eine Küche darf nicht fehlen. "Hier sind die Kaffeemaschine und die Mikrowelle die wichtigsten Einrichtungsgegenstände", verrät Hadameck augenzwinkernd. Also alles da, um sich wohlzufühlen. Der Mietvertrag für die Räume ist auf drei Jahre abgeschlossen. Der Standort ist laut dem ASB-Sprecher unter anderem wegen der Nähe zum Autobahnanschluss gut geeignet.

Aus Sicht des ASB wäre der Park-and-Ride-Platz beim Branichtunnel in Schriesheim noch etwas besser, könnte man hier doch eine größere Rettungswache bauen und den Odenwald noch schneller erreichen. Hierzu gebe es auch Gespräche. Aber jetzt bleibt die Rettungswache erst mal in Hirschberg.