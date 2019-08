Von Annette Steininger

Hirschberg. Eigentlich beginnt Ralf Gänshirt seinen Tag wie immer: Er schwingt sich in Lützelsachsen aufs Rad und tritt bis zum Hirschberger Rathaus in die Pedale. "Aber nach der Treppe habe ich erstmals einen neuen Weg eingeschlagen", erzählt der Bürgermeister anlässlich seines gestrigen Amtsantritts. Zum ersten Mal stellt er im Bürgermeisterzimmer Satteltasche und Helm ab.

Nur wenige Meter von seiner alten Wirkungsstätte entfernt. Denn das Zimmer des Hauptamtsleiters befindet sich ebenfalls im ersten Obergeschoss. Mit dem Amtsantritt gibt Gänshirt seine Lebenszeitverbeamtung auf und ist nun "Wahlbeamter auf Zeit", erklärt er eine weitere Neuerung.

Zudem muss die Gemeinde einen neuen Hauptamtsleiter finden. Am Freitag wird die Stelle im Staatsanzeiger ausgeschrieben. Bis die Position wieder besetzt ist, leitet der bisherige Stellvertreter Michael Frank das Hauptamt kommissarisch, "mit verstärkter Unterstützung von Tina Raupp", wie Gänshirt erklärt. Außerdem will und muss der Bürgermeister nun die Leitung der Hirschberger Außenstelle der Volkshochschule Badische Bergstraße abgeben.

Trotz der vielen Veränderungen, die nun auf ihn zukommen, lächelt Gänshirt während des Gesprächs entspannt. "Ich bin schon erleichtert", sagt er auch im Hinblick auf die Nachricht des Rhein-Neckar-Kreises am Montag. Denn an diesem Tag erklärte das die Aufsichtsbehörde die Bürgermeisterwahl für gültig; es waren keine Einsprüche eingegangen. "Ein schönes Geburtstagsgeschenk", meint Gänshirt schmunzelnd. Denn am Montag wurde er zudem 52 Jahre alt.

Apropos: Zwei seiner ersten Amtshandlungen sind die Gratulationen zu einem Geburtstag und zu einer Goldenen Hochzeit. Auch in den Tagen zuvor war er schon aktiv und hat seit seiner Wahl am 4. August einige Termine wahrgenommen, allerdings noch nicht in offizieller Funktion. So begleitete er beispielsweise Ersten Bürgermeisterstellvertreter Karlheinz Treiber zu Sitzungen. "Ich hatte ja auch noch kein Stimmrecht", sagt Gänshirt.

Das ändert sich nun. Anfang September finden die ersten Ausschusssitzungen statt, für die dem neuen Bürgermeister zufolge auch schon die Themen besprochen werden. Am 24. September wird er erstmals eine öffentliche Gemeinderatssitzung leiten. Fünf Tage später, nämlich am Sonntag, 29. September, um 11 Uhr, findet seine Vereidigung im Hilfeleistungszentrum statt.

Auch in den nächsten Tagen stehen schon einige Termine an: So wird er am Freitag dem Zimmereibetrieb Götz zum 100-jährigen Bestehen gratulieren. Zuvor wird er die Trauerfeier für Altgemeinderat Josef Fey besuchen. Am Wochenende reist er nach Brignais zum Antrittsbesuch beim Bürgermeisterkollegen der Partnerstadt, Paul Minssieux. Neben diesen Terminen sind auch schon einige Themen gesetzt, mit denen sich Gänshirt, Verwaltung und Gemeinderat in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten auseinandersetzen werden.

"Wir werden die kommunalen Gebäude und Grünanlagen stärker unter die Lupe nehmen", kündigt der neue Bürgermeister an. Ebenso den Fuhrpark der Gemeinde. "Der soziale Wohnungsbau wird uns beschäftigen, ebenso die Sportstätten", sagt Gänshirt. Nach der Sommerpause soll ein Termin mit den Vereinen stattfinden und die Arbeitsgruppe zu den Hallen gebildet werden. Diese soll dann ein Vorschlag für den Gemeinderat erarbeiten. Schon jetzt ist für den 52-Jährigen klar, dass die Bürger stark miteinbezogen werden sollen. Auch einen Bürgerentscheid schließt er nach wie vor nicht aus, sollte der Gemeinderat diesen ebenfalls wollen. Bei all den neuen Aufgaben hält Gänshirt als Mitglied einigen Hirschberger Vereinen weiter die Treue.

Das Bürgermeisterzimmer gestaltet er allerdings ein wenig um. Zwei Skulpturen sollen weichen, damit er mehr Platz hat für Pflanzen. "Aber einen grünen Daumen habe ich nicht. Ich brauche jemanden, der sie pflegt", verrät er und schmunzelt.