Bürgermeister Ralf Gänshirt zeigt, was am heimischen Christbaum nicht fehlen darf: die roten Kugeln, ein selbstgebasteltes Engelchen von Tochter Eva, Glasfiguren und ein Püppchen vom Hirschberger Partnerschaftsverein. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg. Wenn an Heiligabend die Christbäume in den Stuben funkeln und glänzen, dann ist unter dem Schmuck oft ein besonderer Anhänger darunter, mit dem schöne Erinnerungen verbunden sind oder der einfach besonders gefällt. Drei Hirschberger Prominente, Bürgermeister Ralf Gänshirt, Pfarrerin Tanja Schmidt und SPD-Altgemeinderätin Eva-Marie Pfefferle, haben der RNZ Einblick in ihre Weihnachtsbaumschmuckkisten gewährt und verraten, was an ihre Tannen kommt und warum.

Pfarrerin Tanja Schmidt mit einem Schaukelpferdchen von ihrer Oma und einem Engelchen vom Sohn. Foto: Kreutzer

> Pfarrerin Tanja Schmitt: Eine ganz besondere Erinnerung verknüpft Pfarrerin Tanja Schmidt mit einem bunten Schaukelpferdchen. Das kam einst, als sie, sechs Jahre damals alt, mit ihrer Familie in Kiel lebte, von der Oma aus Hagen. "Sie hat jedes Jahr in der Adventszeit ein Weihnachtspäckchen mit Keksen und Nusskuchen geschickt", erzählt Schmidt. Und einmal war eben dieses Schaukelpferdchen dabei, das sie schon zusammen mit ihrer Mutter an den Baum hing. Heute bekommt es an der bunten, mit Echtkerzen geschmückten Tanne im Pfarrhaus einen Ehrenplatz. "Wir haben sicherheitshalber immer den Feuerlöscher neben dem Baum im Wohnzimmer stehen", erzählt sie.

Als Schmuck nicht fehlen darf auch ein Engelchen mit blauem Kleid samt bunten Glitzersteinchen. "Ihn hat mein damals fünfjähriger Sohn in der Familienkirche gebastelt", sagt Schmidt. Sie hat daran schöne Erinnerungen, weil sie es toll findet, wie sie Beruf und Familie miteinander verknüpfen kann. Auch andere schöne Kunstwerke von Kindern seien damals entstanden, weiß sie noch.

Heute ist ihr Sohn elf Jahre alt und schmückt gern den Weihnachtsbaum mit seiner Mutter. Das geschieht zumeist ein paar Tage vor Heiligabend, da Pfarrer bekanntlich an diesem Tag gut beschäftigt sind. Mit Ausnahme in diesem Jahr, in dem die beiden Hirschberger Evangelischen Kirchengemeinden ihre Gottesdienste aufgrund der Pandemie-Lage abgesagt haben. Schmidt ist aber generell sehr dankbar, dass Prädikant Walter Pfefferle oder Pfarrer in Ruhe, Hans Behrendt, sonst den 17-Uhr-Gottesdienst übernehmen. So kann sie am späten Nachmittag und am Abend auch ein wenig mit der Familie Heiligabend feiern. "Weihnachten zu zelebrieren, gehört zu meinem Beruf. Ich liebe es beruflich wie privat", sagt Schmidt. Dass dieses Weihnachten für sie nicht nur durch die ausfallenden Gottesdienste schon anders ist, zeigt sich auch am Christbaumschmuck der Pfarrerin. So kommt eigentlich jedes Jahr ein Anhängerchen hinzu. 2019 kaufte sie einen kleinen König auf dem Weinheimer Weihnachtsmarkt. Dieses Jahr war dies nicht möglich, kaum ein Weihnachtsmarkt hatte offen. Aber im nächsten Jahr will sie die Tradition fortsetzen.

Klassisch geschmückt wird auch der Christbaum bei SPD-Altgemeinderätin Eva-Marie Pfefferle, wobei besonders die Engelchen ihr viel bedeuten. Foto: Dorn

> SPD-Altgemeinderätin Eva-Marie Pfefferle: Die "rote Evi" schmückt den Baum jedes Jahr ein wenig anders. Entweder erstrahlt er in Weiß-Silber oder in Rot mit Strohsternen. Für Letzteres hat sie sich in diesem Jahr entschieden. In vielerlei Kisten ist der Christbaumschmuck untergebracht. So holt Eva-Marie Pfefferle beim Gespräch eine alte Zigarrenschachtel hervor, in der die Strohsterne, sorgfältig in RNZ-Papier eingewickelt, auf ihren Einsatz warten. Ein Vögelchen, das noch von ihren Eltern stammt, darf ebenso nicht fehlen.

Ganz besonders hängt ihr Herz an vier Engelchen, die eine Freundin von ihr, eine ehemalige Kindergarten-Leiterin, für sie gebastelt hat. Auch einige Holzfiguren, die schon länger in den Kisten geruht hatten, hängt Eva-Marie Pfefferle in diesem Jahr an den Baum. "Die habe ich vor allem wegen der Enkelkinder hervorgeholt", erzählt sie.

Früher hat sie den Baum an Heiligabend geschmückt, heute macht sie es zwei, drei Tage vorher, um noch mal durchputzen zu können. Ihr Mann, Revierförster Walter Pfefferle, ist für das Anbringen der Lichterkette zuständig. Früher hat er auch noch kurz vor dem Schmücken den Baum selbst aus dem Wald geholt. "Ich hatte immer Sorge, dass wir keinen schönen mehr bekommen", verrät Eva-Marie Pfefferle schmunzelnd. "Walter hat dann immer zu mir gesagt: Wenn etwas dran ist, ist jeder Baum schön."

Mittlerweile muss sich die Altgemeinderätin keine Sorgen mehr machen, wie der Baum aussehen könnte. Denn er wird schlicht und ergreifend aus dem heimischen Garten reingeholt. Gekauft haben ihn die Pfefferles vor vier Jahren mit einer Größe von 75 Zentimetern. Inzwischen hat die Nordmanntanne im Topf aber eine stattliche Größe von 2,40 Meter. "Er wird wohl dieses Jahr zum letzten Mal reingeholt", meint Pfefferle. Er passt künftig einfach nicht mehr in die gute Stube. Wenn er ausgedient hat, wird er im Wald gepflanzt und kann sich so noch eines schönen Lebensabends erfreuen.

> Bürgermeister Ralf Gänshirt: Wie bei Pfefferles ist der Baum des Bürgermeisters ein klassischer – mit roten Kugeln und Strohsternen. Und doch gibt es einigen Schmuck, der für Familie Gänshirt eine besondere Bedeutung hat. Da ist zum Beispiel ein Engelchen mit weißem Federkleid und weißen Löckchen. "Ihn hat unsere jüngste Tochter Eva 2014 in der Grundschule gebastelt", erinnert sich der Bürgermeister. "Er wurde auf dem Weihnachtsbasar in Lützelsachsen verkauft, wo wir ihn erstanden haben", erzählt Gänshirt. So bekam der Elternbeirat etwas Geld in die Kasse. Einen Ehrenplatz bekommt auch das süße Figürchen, das der Hirschberger Partnerschaftsverein in seinem Weihnachtspäckchen an die Mitglieder verschickt hat.

Einige goldene Sterne zieren zudem den Bürgermeister-Baum. Sie stammen aus einer Zeit, als die Oma seiner Frau im Pflegeheim war. Sie wurden im Rahmen einer Bastelaktion Ende der 1980er Jahre hergestellt und von den Schwiegereltern von Ralf Gänshirt erworben. Aus dem Fundus der Schwiegereltern stammen auch Glasfiguren wie ein Tropfen oder ein Engel. Sie hingen einst an einem Baum, den der Schwiegervater an seinem Arbeitsplatz in Island hatte. "Die Glasfiguren reflektieren wunderschön das warme LED-Licht", schwärmt Gänshirt.

Geschmückt wird der Baum bei ihnen traditionell am 23. oder 24. Dezember morgens. "Ich bin für das Anbringen der Lichterkette zuständig", verrät der Bürgermeister. Die beiden Töchter schmücken ihn dann, und seine Frau verleiht ihm den letzten Schliff, sodass Weihnachten kommen kann.