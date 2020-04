Bücher-Übergabe in Corona-Zeiten: Jürgen Bohn legt die ausgeliehenen Werke in den offenen Kofferraum. Foto: Kreutzer

Von Nadine Rettig

Hirschberg. Die aktuelle Lage birgt wohl für jeden eine Reihe von Herausforderungen. Buchliebhaber tauchen derzeit besonders gern zwischen den Seiten aus dem Alltag ab. Doch was macht man, wenn inzwischen alle gekauften oder ausgeliehenen Bücher aus dem heimischen Regal verschlungen wurden und die noch unentdeckten Welten in den Regalen der geschlossenen Büchereien schlummern und nur darauf warten, von ihnen entdeckt zu werden?

Denn trotz der von der Landesregierung beschlossenen Lockerungen bleibt zum Beispiel die Hirschberger Gemeindebücherei zunächst weiterhin geschlossen, "da vor einer Wiedereröffnung Maßnahmen zu Hygiene und Sicherheit ergriffen werden müssen", wie sie mitteilt. Das erfordere Zeit zur Vorbereitung.

Doch es gibt einen großen Trost für Bücherliebhaber: Die Gemeindebücherei und die Katholische Öffentliche Bücherei Leutershausen (KÖB) haben sich etwas einfallen lassen. Denn beide bieten mit ihren Aktionen "Bücher auf Rädern" und "Bücher-Express" einen Lieferservice für ihre Medien an.

Wenn sich Jürgen Bohn, einer der drei ehrenamtlichen Auslieferer der Gemeindebücherei, auf sein Fahrrad schwingt, dann sind die schwarz-roten Satteltaschen vollgepackt mit Abenteuern, die sich zwischen zwei Buchdeckeln befinden.

Drei Mal habe man inzwischen schon ausgeliefert, und bisher seien die Rückmeldungen immer positiv gewesen, zieht Merle Otte, Leiterin der Gemeindebücherei, eine erste positive Bilanz. Besonders in Leutershausen sei das Angebot bisher gut angenommen worden. Bei der ersten Auslieferungsrunde habe man acht Haushalte in Leutershausen beliefert und zwei in Großsachsen. Bei der zweiten Runde sieben Häuser in Leutershausen.

Dass das Angebot in Großsachsen noch nicht so viel Anklang gefunden hat erklärt sich Otte mit der Ferienzeit. Denn normalerweise sei dann die Bücherei in Großsachsen geschlossen.

Bei seiner Runde am Dienstagnachmittag ging es für Bohn ebenfalls wieder nur durch Leutershausen. An der Bücherei im alten Feuerwehrhaus wurden die Bücher, Hörspiele und DVDs in die Satteltaschen gepackt, und schon ging die Runde los. "Heute sind sogar alle Adressen dicht beieinander. Das ist eine dankbare Route", freute er sich mit einem Blick auf die Zettel. Doch dass das auch ganz anders aussehen kann, wusste er von seiner letzten Tour. "Damals ging es bis zum Waldrand hoch, und ich habe auf der Runde 70 Höhenmeter zurückgelegt", resümierte er. Ihm macht das nichts aus.

Genau aus diesem Grund hatte er sich auch als Freiwilliger zum Ausfahren der Bücher gemeldet. "Ich fahre gerne Fahrrad und das ist momentan ein sinnvoller Zeitvertreib, bei dem man gleich noch etwas Gutes tun kann", fand er.

Und die belieferten Hirschberger sind ihm dankbar. So auch die Familie um Jürgen Schmitt, die bei dieser Runde mit Büchern und CD-Nachschub versorgt wurde. "Wir lesen viel und hören auch viele Hörbücher, aber jetzt ist alles daheim schon mehrmals durchgehört und durchgelesen worden", erzählte Schmitt. "Die Kinder wollen momentan umso mehr beschäftigt werden", berichtete er aus eigener Erfahrung. Umso dankbarer sei er für das Angebot der Bücherei. Und auch Herta Heber nutzt das Angebot fleißig. "Wenn man gezwungen ist, daheim zu bleiben, sind Bücher umso wichtiger. Bücher machen immer Freude und das ist ein sehr schönes Angebot", fand sie.

Jürgen Bohn hat sich bei der Gemeindebücherei als Freiwilliger zum Ausfahren von Büchern gemeldet. Er fahre sowieso gern Rad, und das sei ein sinnvoller Zeitvertreib. Foto: Kreutzer

Und für die Übergabe hat sie sich eine ganz eigene Taktik überlegt. "Ich nenne es immer das Kofferraum-Verhältnis", erklärte sie lachend und öffnete von ihrem Fenster aus elektrisch den Kofferraum ihres Autos. Darin kamen die Bücher zum Vorschein, die sie zurückgeben möchte. Die neu ausgeliehen Werke konnte Bohn auch gleich darin platzieren. "Also diese Variante hatte ich bisher noch nicht. Normalerweise wollen die Leute immer, dass ich die Bücher vor die Tür lege", staunte Bohn über den Erfindungsreichtum.

Auch bei der KÖB rollt der "Bücher-Express". Mitarbeiterin Helga Wagner hatte hier die Idee angesprochen und sei sofort auf positive Reaktionen im Team gestoßen. Das Angebot wird inzwischen immer besser angenommen. Wen sie über den "Bücher-Express" mit neuem Lesestoff versorgt hätten, sei dankbar, erzählt Wagner. "Zwei ältere Damen aus dem Betreuten Wohnen haben sich riesig gefreut, als wir damit auf sie zugekommen sind", erinnert sie sich. "Wir sind positiv gestartet, jetzt muss die Idee nur noch wachsen", lautet ihr Fazit.

Doch eine Sache steht für sie auf jeden Fall schon fest: Auch wenn die Bücherei wieder öffnen darf – noch mindestes bis 3. Mai bleibt sie geschlossen –, wird das Angebot für einen gewissen Zeitraum darüber hinaus bestehen bleiben. "Wir wollen dann auch denen helfen, die in der ersten Zeit vielleicht noch nicht so hinausgehen können." Damit sich alle weiterhin auf ihre Abenteuer zwischen zwei Buchdeckeln freuen können.

Info: Die Bücher der Gemeindebücherei wie auch der KÖB werden zwei Mal pro Woche ausgeliefert. In der Gemeindebücherei kann jederzeit per E-Mail an bibliothek@hirschberg-bergstrasse.de.bestellt werden oder werktags zwischen 10 und 12 Uhr telefonisch (0 62 01 /50 80 25). Pro Einzelperson können maximal drei Medien bestellt werden, pro Familie maximal sechs. In der KÖB ist eine Bestellung per Nachricht auf den Anrufbeantworter (0 62 01/50 72 53), über den Online-Katalog oder ebenfalls per E-Mail (koeb.leutershausen@se-wh.de) möglich. Hier können jede Woche maximal fünf Medien pro Leser bestellt werden.